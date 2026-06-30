Bộ GD-ĐT vừa bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật nào trong lĩnh vực giáo dục?

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã có Thông tư số 47/2026/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ GD-ĐT bãi bỏ Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT (ngày 23.6.2008) ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Thông tư số 27/2012/TT-BGDĐT (ngày 11.7.2012) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Quyết định số 31.

Nội dung về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đã được quy định tại Thông tư ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, Thông tư ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT (cùng năm 2021).

Mới đây nhất (tháng 5.2026) Bộ GD-ĐT đã có dự thảo Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế cho 2 thông tư năm 2021 ở trên.

Một số văn bản quy phạm pháp luật về quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non dân lập, tư thục vừa bị bãi bỏ ẢNH: C.T.V

Bộ GD-ĐT cũng bãi bỏ Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT (ngày 15.6.2012) ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập, Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT (ngày 30.6.2015) ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và Thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điều 14 tại Thông tư số 13/2015 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Hiện nay, việc tổ chức và hoạt động của trường mầm non công lập lẫn tư thục đang thực hiện theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT do Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non. Riêng đối với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập và lớp mầm non độc lập (tư thục và dân lập) áp dụng theo Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT quy định Quy chế tổ chức và hoạt động đối với các mô hình nhóm, lớp mầm non độc lập quy mô nhỏ.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT bãi bỏ Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT (ngày 26.12.2024) quy định nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục.

Được biết từ tháng 7.5.2025, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã được bàn giao về Thanh tra Chính phủ. Việc thanh tra trong lĩnh vực giáo dục sẽ thực hiện theo luật Thanh Tra (ban hành tháng 6.2025).

Theo đó, thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ không có Thanh tra Bộ. Như vậy, việc thanh tra các hoạt động giáo dục từ sau tháng 5.2025 do Thanh tra Chính phủ thực hiện.

Bộ GD-ĐT cũng bãi bỏ Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế Giáo dục thể chất và y tế trường học; Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên.

Cùng với đó là bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.