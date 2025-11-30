Bỗng dưng có 2 phương tiện 'lạ' tích hợp vào ứng dụng VNeTraffic

Ngày 29.11, mạng xã hội xuất hiện thông tin người dân phản ánh về việc ứng dụng VNeTraffic hiển thị 2 phương tiện mà không thuộc quyền sở hữu.



"Tự dưng tài khoản giao thông cập nhật phiên bản mới thì lòi ra 2 cái xe máy gắn vào tài khoản của em", anh N.T.T phản ánh trên mạng xã hội và hỏi cách để hủy bỏ thông tin phương tiện bị gán sai vào tài khoản của mình.





Thông tin của anh T. được phản ánh trên mạng xã hội ẢNH: CỤC CSGT

Cục CSGT đã chỉ đạo Công an tỉnh Phú Thọ xác minh vụ việc liên quan đến tài khoản ứng dụng giao thông VNeTraffic của anh T.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ xác định 2 phương tiện của người khác, nhưng do quá trình nhập dữ liệu, các cán bộ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ đã nhập sai 2 phương tiện cùng một số định danh của anh T. dẫn đến nội dung như anh T. phản ánh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo công an xã rút hồ sơ kiểm tra, đồng thời rà soát, thu thập thông tin của chủ phương tiện, nhập dữ liệu làm sạch theo đúng quy định đối với 2 trường hợp trên.

Cạnh đó, Cục CSGT đã điều chỉnh nội dung trên ứng dụng VNeTraffic của anh T. đúng quy định.

Cục CSGT khuyến nghị trong quá trình cài đặt ứng dụng VNeTraffic người dân thấy thông tin chưa đúng với bản thân thì có thể gửi thắc mắc tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT: 0789388539 hoặc gửi vào Fanpage Facebook Cục CSGT để được giải quyết.

VNeTraffic là ứng dụng giao thông của Bộ Công an. Ngoài tra cứu phạt nguội, đấu giá biển số xe, phản ánh vi phạm, ứng dụng này còn cung cấp tin tức, bản đồ số, cảnh báo ùn tắc, gửi thông tin vi phạm và quản lý thông tin phương tiện.

Vừa qua, công an nhiều địa phương mở chiến dịch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát và phục vụ công dân trên môi trường số, tạo tiền đề chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý phương tiện giao thông.