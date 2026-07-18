Buổi xế chiều nên ăn gì? Chuyên gia gợi ý món quen thuộc

Trong số đó, khoai lang luộc là món ăn đơn giản, quen thuộc với người Việt nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giúp no lâu, hạn chế ăn quá nhiều vào bữa tối

Theo tiến sĩ Teresa Fung, giáo sư dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), một bữa ăn nhẹ giữa buổi chiều có thể giúp kiểm soát cơn đói, duy trì năng lượng và tránh ăn quá nhiều vào bữa tối.

Khoai lang là thực phẩm giàu chất xơ và carbohydrate phức hợp, giúp cơ thể tiêu hóa chậm hơn, nhờ đó tạo cảm giác no lâu và giữ đường huyết ổn định hơn so với các loại bánh ngọt hay nước ngọt.

Khoai lang và sữa chua là lựa chọn lý tưởng cho buổi xế chiều Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Giàu vitamin và tốt cho tim mạch

Khoai lang còn cung cấp nhiều beta-carotene - tiền chất của vitamin A, cùng vitamin C, kali và các chất chống oxy hóa.

Đặc biệt, lượng kali trong khoai lang giúp cân bằng natri trong cơ thể, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, trong khi chất xơ góp phần nuôi lợi khuẩn đường ruột và cải thiện tiêu hóa.

Nhờ chỉ số đường huyết ở mức trung bình (đặc biệt khi luộc), khoai lang cũng giúp năng lượng được giải phóng từ từ, hạn chế cảm giác mệt mỏi hay thèm ăn vào cuối buổi chiều.

Ăn bao nhiêu là hợp lý?

Các chuyên gia khuyến nghị, bữa xế chỉ nên vừa đủ để giảm đói trước bữa tối.

Với khoai lang, 1 củ cỡ vừa (khoảng 100 - 150 gram) là lượng phù hợp cho hầu hết người trưởng thành. Nên chọn khoai luộc hoặc hấp, hạn chế chiên hoặc thêm nhiều đường để tránh làm tăng năng lượng không cần thiết.

Ngoài ra, có thể kết hợp 1 củ khoai lang luộc và 1 hũ sữa chua không đường. Sự kết hợp này cung cấp chất xơ, protein, lợi khuẩn, giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế ăn quá nhiều vào bữa tối, theo Harvard Health Publishing.