Cả nước rạo rực đón xuân

Người dân TP.HCM có thêm điểm đón xuân mới ở Cần Giờ

Tối qua 7.2, bầu trời "lá phổi xanh" của TP.HCM rực sáng những màn pháo hoa chưa từng có. Giữa rừng xanh và biển trời mênh mông, những vệt sáng vút lên rồi bung tỏa rực rỡ kéo theo những tiếng reo hò và vỗ tay không ngớt. Hàng trăm người dân và du khách đã có mặt tại Khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ từ sáng, ở lại cả buổi chiều trải nghiệm những hoạt động vui xuân thú vị và chờ tới giây phút ngắm màn pháo hoa lịch sử. Đây là lần đầu tiên người dân Cần Giờ được ngắm pháo hoa ngay chính nơi mình sinh ra và lớn lên.

Rất đông người dân và du khách náo nức tới lễ hội xuân lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Giờ, TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Màn pháo hoa ấn tượng cũng là lời chào mở ra chuỗi "lễ hội trong lễ hội" tràn đầy sắc xuân lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Giờ. Dù mới là ngày đầu khai mạc nhưng Lễ hội Xuân Cần Giờ chủ đề "Tết ở thiên đường xanh" đã thổi một làn không khí xuân tưng bừng tới đặc khu vốn là một trong những nơi "trầm lặng" nhất siêu đô thị TP.HCM.

Từ cổng vào khu đô thị, 2 tháng trước chỉ là những đường đất được san tạm để vật chuyển nguyên vật liệu xây dựng, nay đã "biến hình" thành 10 làn đường nhựa rộng thênh thang đưa người dân và du khách veo veo chạy thẳng vào "thiên đường xanh". Từ xa, những khinh khí cầu sặc sỡ đung đưa trước gió biển đẩy bước chân của các "tín đồ check-in" như nhanh hơn bởi đây chắc chắn sẽ là nơi cho ra đời những bức ảnh chào xuân có một không hai. Thỉnh thoảng, trên bầu trời một vài cánh dù lượn chao nghiêng chạm ngay khoảnh khắc mặt trời lặn tạo nên bức tranh hoàng hôn trên biển vô cùng tuyệt vời.

Bên trong khu đường hoa, khoảng 300 gốc đào từ miền Bắc đã nở rộ và 300 gốc mai từ miền Nam đang e ấp nhụy hoa tạo nên không khi tết đậm bản sắc dân tộc và tình đoàn kết. Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ 150 tuổi được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Với chiều cao 10 m và tán rộng 10 m, đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại, trở thành một trong những điểm "check-in" không thể bỏ lỡ của tất cả mọi người.

Pháo hoa tại Lễ hội Xuân Cần Giờ tối 7.2.2026 ảnh: Lê Nam

"Tôi về làm dâu ở đây hơn 3 năm, chưa bao giờ Cần Giờ đông vui như thế này. Mỗi năm mùa tết đến, nhiều người đi làm ở trung tâm cũng về nhà nhưng Cần Giờ vẫn chỉ yên ả như thường ngày, không có nhiều không khí tết. Đây là lần đầu tiên người dân Cần Giờ được tận hưởng không gian xuân với những trải nghiệm đặc sắc ngay tại chính nơi mình sinh ra. Lễ hội diễn ra xuyên tết nên chúng tôi có thể vui chơi cả mùa, không cần đi đâu nữa", chị T.T.Thu, sống tại xã Cần Giờ, hào hứng trò chuyện với chúng tôi khi đang thực hiện bộ ảnh tết cho con gái xúng xính tạo dáng trong bộ áo dài xuân.

Theo chị Thu, nhà chồng chị đã ở Cần Giờ tới nay gần 40 năm, từ thời huyện đảo chỉ như vùng đất hoang chưa ai khai phá. Nhìn Cần Giờ đổi thay từng ngày, nhất là từ khi Vingroup về đây xây dự án đô thị, bố chồng chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Bố tôi vẫn bảo Cần Giờ sắp phát triển thật rồi, người Cần Giờ sắp đổi đời thật rồi. Một lễ hội xuân lớn thế này, lại còn bắn pháo hoa tới 2 lần, trước đây chưa từng có, thậm chí chưa từng dám nghĩ tới. Ông cụ nói cứ nghe kỷ nguyên mới tưởng xa xôi, nhưng chính không khí này đã tiếp cho người dân niềm tin vào một cuộc sống mới, giai đoạn phát triển mới, bắt đầu từ chính mùa xuân lịch sử này", cô dâu Cần Giờ chia sẻ.

UBND P.Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tái hiện “chợ hoa Hàng Lược” tại nhiều tuyến phố, góp phần quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cùng nhóm bạn "đầu tư" một loạt áo dài để thực hiện bộ ảnh đón "Tết ở thiên đường xanh", Ngô Đức Hải (sống ở trung tâm TP.HCM) cũng bày tỏ vô cùng bất ngờ với không khí tưng bừng tại Cần Giờ. Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên sinh năm 2000 này tới Cần Giờ. Trước đây, Cần Giờ với Đức Hải chỉ là hình ảnh một bãi biển không thể tắm được, chẳng có mấy hoạt động vui chơi ngoài đi thăm đảo khỉ. Thậm chí, cậu chỉ hiểu Cần Giờ như một "bến phà" để người dân TP đi nối sang Vũng Tàu. "Hôm nay đến đây em phải thật sự đánh giá lại. Cần Giờ có cả pháo hoa, có khinh khí cầu, có dù lượn… những trải nghiệm mà hiếm nơi nào ở TP có được. Mọi năm tết, nhóm bạn em thường đi chụp ảnh ở những điểm đến biểu tượng TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện… Năm nay, chắc chắn em sẽ có bộ ảnh mới siêu độc đáo và khác lạ ở đây. Em nghĩ sớm thôi, Cần Giờ cũng sẽ trở thành một biểu tượng mới của TP, nơi người dân cũng như du khách trong và ngoài nước đều phải tới khi du lịch TP.HCM", Ngô Đức Hải nêu cảm nghĩ.

Càng về chiều, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ càng hút đông người dân địa phương tới hơn. Ai cũng háo hức chào đón màn trình diễn pháo hoa đánh dấu bước phát triển lịch sử của huyện đảo. Kéo dài tới 28.2, Lễ hội Xuân Cần Giờ hứa hẹn mang tới năng lượng bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại VN.

Khắp nơi tưng bừng đón tết

Nếu người TP.HCM rạng rỡ đón điểm đến mới siêu hoành tráng ngay trước tết thì người Hà Nội đã rạo rực hơn nửa tháng qua trong không khí xuân ngập tràn mọi con phố.

Nhiều tiết mục lễ hội đặc sắc phục vụ người dân, du khách tại Lễ hội Xuân Cần Giờ, tổ chức tại Khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ảnh: Lê Nam

Từ giữa tháng 1, phố cổ Hà Nội đã rực rỡ sắc đào, quất, cờ hoa... Chương trình "Tết Việt - Tết Phố" năm 2026 đã bắt đầu từ 17.1 và kéo dài đến hết Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Với định hướng xuyên suốt: Đưa Tết truyền thống trở lại đúng vị trí là một không gian văn hóa sống, "Tết Việt - Tết Phố 2026" được xây dựng thành chuỗi hoạt động tổng thể, nơi người dân và du khách tham quan, thưởng lãm, đồng thời trực tiếp tham gia, thực hành và cảm nhận chiều sâu văn hóa của Tết Việt thông qua các nghi lễ, phong tục, sinh hoạt truyền thống gắn với các không gian di sản: đình, đền, nhà cổ, các phố nghề.

Phó chủ tịch UBND P.Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, chuỗi hoạt động "Tết Việt - Tết Phố 2026" không chỉ là một sự kiện văn hóa thường niên mà còn là tuyên ngôn về sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống đương đại. Thông qua các nghi lễ và hoạt động trải nghiệm, chương trình giúp người dân và du khách không chỉ chiêm ngưỡng mà còn trực tiếp chạm vào di sản, sống trong di sản, cảm nhận sâu sắc giá trị tinh thần của tết cổ truyền VN.

"Thông qua những trải nghiệm chân thực và giàu cảm xúc này, các giá trị văn hóa dân tộc sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Đó chính là sức mạnh nội sinh để chúng ta gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh về VN trong kỷ nguyên mới", bà Nguyễn Hồng Trang khẳng định.

Các bạn trẻ check-in bên gốc mai Phú Quý cổ 150 tuổi tại đường hoa trong Khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ảnh: Lê Nam

Tiếp nối "Tết Việt - Tết Phố", từ ngày 6 - 13.2, chương trình "Không gian Tết Việt 2026" diễn ra tại Công viên Thống Nhất và trải nghiệm tết từ truyền thống đến hiện đại trong không gian hơn 7.000 m² tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 7 - 10.2 tiếp tục kéo không phí tết phủ khắp thủ đô.

Trực tiếp tận hưởng màn trình diễn mâm cỗ ngày tết, trải nghiệm gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, hái lộc đầu năm, xin chữ thầy đồ và tham gia cùng các trò chơi dân gian như nặn tò he, vẽ tranh…; ông Didier B.Boissonnet (du khách Pháp) bày tỏ sự phấn khích khi được sống trong không khí sôi động nhưng vô cùng ấm áp và khác biệt tại VN. Đây là lần thứ 2 ông tới VN nhưng là lần đầu tiên đến Hà Nội, lại đúng mùa lễ hội.

"Tôi đã ở VN từ Tết Dương lịch, trải nghiệm những hoạt động đón năm mới hoành tráng và sôi động từ Phú Quốc tới Đà Nẵng, Nha Trang; thế nhưng tết truyền thống ở Hà Nội thế này mang đến những cảm nhận rất đặc biệt. Các bạn đón lễ rất dài, rất rầm rộ nhưng cũng đầy ấm áp, cảm giác thân thuộc vô cùng. Không khí này lan tỏa mọi ngõ ngách khiến chúng tôi cũng bị "lây" cảm xúc một năm mới rất hạnh phúc tới rồi", ông Didier B.Boissonnet nói.

Không chỉ 2 đầu tàu kinh tế lớn nhất nước, các địa phương cũng đang gấp rút hoàn thiện các chương trình, sự kiện quy mô chưa từng có để mừng Đảng, mừng xuân mới. Tết Nguyên đán năm nay lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức không gian Đại lộ của hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan với chủ đề "Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số". Chương trình sẽ được tổ chức từ 14 - 22.2. Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan sẽ kéo dài khoảng

1 km, sẽ có riêng khu vực dành để tuyên truyền, quảng bá 6 hệ giá trị của tỉnh: thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc; và chủ đề công tác năm 2026 của tỉnh: "Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương".

Tương tự, Phú Quốc hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách trong và ngoài nước mong muốn tận hưởng một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trọn vẹn và khác biệt. Chương trình nghệ thuật chào xuân 2026 chủ đề "Phú Quốc khai hội chào xuân mới - Bừng sáng đảo ngọc" và hội thao mừng Đảng - mừng xuân, chợ hoa xuân 2026 tại Dương Đông và An Thới sẽ là điểm nhấn chính giúp đa dạng hóa các trải nghiệm khi du khách tới đón năm mới tại đảo ngọc.

Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ… đến giờ này, tất cả các địa phương đều đã sẵn sàng mang những trải nghiệm xuân độc đáo nhất, tưng bừng nhất đến với từng nhà, từng người.

Khinh khí cầu đủ màu sắc tại Lễ hội Xuân Cần Giờ ảnh: Lê Nam

Mừng dấu mốc đặc biệt của dân tộc

Theo PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, sự xuất hiện ngày càng nhiều các điểm vui xuân mới tại những đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội cho thấy một chuyển dịch rõ nét trong cách người Việt đón tết: từ không gian gia đình khép kín sang không gian trải nghiệm cộng đồng rộng mở. Người dân không chỉ "ăn tết" mà đang có nhu cầu "sống tết", tận hưởng các hoạt động văn hóa, giải trí, du lịch ngay trong những ngày đầu năm. Trong bối cảnh tháng 1.2026, VN đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng mạnh so với tháng trước và cùng kỳ, tết không còn chỉ là sinh hoạt văn hóa nội địa mà đang dần mang tầm vóc quốc tế. Tết Việt đang được làm mới để thích ứng với đời sống hiện đại, nhưng vẫn giữ vai trò trung tâm trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Thực tế cho thấy, những không gian được người dân yêu thích thường là nơi kết hợp hài hòa giữa các yếu tố truyền thống như chợ tết, thư pháp, nghệ thuật dân gian, biểu tượng mùa xuân… với cách tổ chức hiện đại, thuận tiện và phù hợp với nhịp sống đô thị. Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến VN tăng mạnh đầu năm 2026, bản sắc văn hóa chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn khác biệt. Hiện đại hóa hình thức là cần thiết, nhưng truyền thống phải là nội dung và linh hồn. Khi cái mới làm nổi bật cái gốc, sáng tạo không làm mất tết, mà giúp tết tiếp tục sống trong đời sống đô thị đương đại.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn đánh giá cao vai trò của các điểm vui xuân gắn với thiên nhiên và di sản trong việc giúp người trẻ hiểu và gắn bó hơn với Tết Việt. Trong đời sống hiện đại, những không gian này được ví như các "vùng ký ức văn hóa", nơi người trẻ có thể cảm nhận tết bằng trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ qua hình dung hay truyền thông. Trường hợp Cần Giờ là một ví dụ tiêu biểu. Khi khu vực này tổ chức lễ hội xuân quy mô lớn giữa rừng ngập mặn và không gian biển đặc trưng, giới trẻ có cơ hội đón tết trong một bối cảnh gần gũi với tự nhiên. Theo ông Sơn, cảm giác "trở về với thiên nhiên" này rất phù hợp với tinh thần cân bằng, tái tạo năng lượng của tết truyền thống.

Tương tự, các không gian ven sông ở TP.HCM, phố cổ Hà Nội hay những khu di sản địa phương cho phép người trẻ tiếp cận chợ tết, phong tục đầu năm, nghệ thuật dân gian theo cách sống động hơn. Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục văn hóa, những điểm đến này còn góp phần định hình hình ảnh Tết Việt như một trải nghiệm độc đáo trong mắt bạn bè quốc tế.

Điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách tại Lễ hội Xuân đặc biệt chào mừng kỷ nguyên phát triển mới của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tổ chức là lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên xuất hiện trong một lễ hội xuân chào Tết Nguyên đán. Với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc, du khách không chỉ sở hữu những bức ảnh chào xuân có một không hai mà còn tận hưởng trải nghiệm ngắm toàn cảnh cung đường hoa tết, biển và thiên đường xanh Cần Giờ từ trên cao.