Bệnh lý gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), cộng đồng thường gọi gan nhiễm mỡ có liên quan rối loạn chuyển hóa lipid và glucose, làm tăng tích tụ triglycerides trong gan. Các yếu tố này gây tổn thương, viêm, và rối loạn chức năng gan, có thể dẫn đến viêm gan và xơ hóa gan.

Bệnh lý gan nhiễm mỡ là khi tình trạng tích tụ mỡ (trên 5% trọng lượng gan) ở những người không uống hoặc chỉ uống rất ít rượu, và không có nguyên nhân khác.

Gia vị chống viêm

Tiến sĩ Bùi Thị Thúy (Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng), cho biết thay đổi lối sống bao gồm ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý và ngủ đủ giấc là cách tốt nhất ngăn ngừa sớm tổn thương gan khi bệnh ở giai đoạn đầu.

Các nhóm thực phẩm nên dùng khi bị gan nhiễm mỡ gồm: ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám, lúa mạch) giúp cung cấp chất xơ và kiểm soát đường huyết.

Các rau xanh, củ quả và các hạt, một số gia vị tự nhiên là thực phẩm người bị gan nhiễm mỡ nên dùng ẢNH: LIÊN CHÂU

Đạm lành mạnh là thịt nạc (ức gà, thịt heo nạc), cá béo (cá hồi, cá mòi), đậu hũ, đậu nành giúp tăng cường chức năng gan và ít chất béo xấu. Nên dùng chất béo không bão hòa như dầu ô liu, dầu hạt cải, quả bơ, hạt chia, hạt lanh, giúp giảm viêm và cải thiện chuyển hóa mỡ.

Với nhóm rau xanh và củ quả, trái cây, chuyên gia dinh dưỡng cho biết, người bị gan nhiễm mỡ nên ăn rau cải, bông cải xanh, mồng tơi, cà rốt, bí đỏ, cà chua, là các thực phẩm cung cấp chất chống ô xy hóa và hỗ trợ giải độc gan; trái cây ít đường như (táo, bưởi, ổi, lê, dâu tây, việt quất).

Các gia vị tự nhiên như: tỏi, gừng, nghệ cũng có đặc tính chống viêm và hỗ trợ chức năng gan.

Chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý, nên dùng sữa tách béo, sữa chua không đường, sữa đậu nành không đường. Lựa chọn nước và đồ uống lành mạnh: nước lọc, trà xanh, trà atiso (không đường); uống đủ nước mỗi ngày (1,5 - 2 lít), hạn chế sử dụng nước giải khát có đường, có ga.

Ngừa tiến triển thành viêm gan, xơ gan

Chuyên gia lưu ý, người bệnh gan nhiễm mỡ cần theo dõi men gan và tiến triển của bệnh lý, tuân thủ tái khám, hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Cạnh đó, việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh, tránh các yếu tố gây hại cho gan như chất béo xấu, thực phẩm nhiều đường, rượu bia và thực phẩm chế biến sẵn sẽ giúp giảm mỡ trong gan, cải thiện chức năng gan và phòng ngừa tiến triển thành viêm gan, xơ gan.

Người bệnh gan nhiễm mỡ cần kết hợp vận động thể lực hợp lý (30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày/tuần)

Thói quen thức khuya làm rối loạn nhịp sinh học, giảm chất lượng giấc ngủ có nguy cơ tăng các yếu tố viêm, từ đó gây ra các ảnh hưởng tiêu cực tới tiến triển bệnh. Do đó, cần duy trì giấc ngủ đủ (7 - 8 giờ/ngày) và đúng giờ là yếu tố quan trọng trong quản lý bệnh hiệu quả.