Ngày 25.11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản tài xế không có bằng lái xe vẫn điều khiển xe trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Theo đó, ngày 23.11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển số 60K - 071.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 60RM - 046.xx do anh L.A.Q (43 tuổi, ở Bình Định) điều khiển.

Quá ngày hẹn trên biên bản, tài xế chưa giải quyết mà tiếp tục lái xe sẽ bị phạt không có bằng lái ẢNH: CỤC CSGT

Qua tra cứu, xác minh, tổ công tác phát hiện giấy phép lái xe của anh Q. đang bị Phòng CSGT Công an TP.HCM tạm giữ từ ngày 3.10.2026, đến nay tài xế vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt.

Với hành vi điều khiển xe không có bằng lái xe, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày. Đồng thời, chủ phương tiện bị xử phạt 58 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Vì sao tài xế bị phạt lỗi không có bằng lái xe?

Vụ việc khiến nhiều người thắc mắc vì sao tài xế chỉ bị tạm giữ chứ chưa bị tước giấy phép lái xe nhưng khi tiếp tục điều khiển phương tiện lại bị xử phạt lỗi không có giấy phép lái xe?

Lãnh đạo một đội CSGT giải thích, khi lập biên bản vi phạm và tạm giữ giấy phép lái xe, CSGT ghi rõ thời hạn hẹn giải quyết vụ việc trên biên bản. Trong thời gian này, người vi phạm vẫn được điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, nếu quá ngày hẹn mà chưa đến giải quyết vi phạm, người dân tiếp tục lái xe sẽ bị xử phạt về hành vi không có giấy phép lái xe.

Tình trạng này cũng khá phổ biến ở người đi xe máy. Sau khi bị CSGT lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe, không ít người vẫn tiếp tục sử dụng phương tiện dù đã quá ngày hẹn mà chưa đến nộp phạt, nhận lại bằng lái.

Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không sử dụng biên bản đã quá thời hạn để tiếp tục điều khiển phương tiện.

Đối với chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải, cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của tài xế trước khi giao xe nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.