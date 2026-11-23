Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết từ ngày 15.12.2025 - 3.11.2026, lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 62.500 trường hợp vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải. Trong đó, xe chở khách có hơn 18.700 trường hợp vi phạm, xe kinh doanh vận tải hàng hóa có hơn 43.800 trường hợp.



Qua kiểm tra, xử lý, CSGT đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 203 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 4.600 trường hợp.

Xe chở khách thường vi phạm những lỗi gì?

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, các lỗi vi phạm phổ biến liên quan đến xe kinh doanh vận tải gồm chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ xe sai quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm.

CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra xe kinh doanh vận tải dịp cuối năm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện các trường hợp không thắt dây an toàn, đi không đúng làn đường, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Đối với xe vận tải hàng hóa, các lỗi như chở hàng quá khổ, quá tải, làm rơi vãi vật liệu trên đường cũng nằm trong diện kiểm tra, xử lý.

Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt là xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe công nghệ tại các cửa ngõ TP.HCM diễn ra sôi động.

Tại địa bàn Đội CSGT Hàng Xanh, CSGT tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định; chạy không đúng tuyến, đi vào khu vực cấm; để hàng hóa trong khoang chở khách, không thắt dây an toàn.

Các trường hợp không có hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển không đúng quy định cũng thuộc diện kiểm tra, xử lý.

Theo Phòng CSGT, tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe khách, xe container, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Vì vậy, việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm hạn chế những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

CSGT kiểm tra xe khách ngay tại bến, bãi

Phòng CSGT cho biết việc kiểm tra xe kinh doanh vận tải được triển khai linh hoạt, tùy tình hình thực tế tại từng địa bàn. Ngoài tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng CSGT còn có thể kiểm tra ngay tại các bến xe, bãi tập kết phương tiện.

CSGT kiểm tra giấy tờ của tài xế xe chở khách ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong quá trình thực hiện, CSGT phối hợp công an địa phương và các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

CSGT cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về trật tự, an toàn giao thông đến các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và tài xế.

Đối với xe chở khách dịp cuối năm, CSGT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và tài xế kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện, người lái trước khi xuất bến; chở đúng số người quy định, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn và niêm yết đầy đủ thông tin theo quy định.

Các doanh nghiệp, chủ phương tiện cũng phải nâng cao trách nhiệm quản lý đội ngũ tài xế, tuyệt đối không giao xe cho người không đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Theo dự báo của Phòng CSGT, từ nay đến cuối năm 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách tiếp tục gia tăng, kéo theo lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó chú trọng siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải.

Lực lượng CSGT đồng thời lưu ý các doanh nghiệp, tài xế không vì áp lực tăng chuyến, tăng doanh thu dịp cuối năm mà xem nhẹ các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông, đặt an toàn tính mạng của hành khách lên hàng đầu.