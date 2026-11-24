Tại các giao lộ được lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, một phương tiện có thể bị ghi nhận nhiều hành vi vi phạm trong cùng một thời điểm. Chẳng hạn, tài xế ô tô điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, đồng thời không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng có thể xác định người điều khiển phương tiện đã thực hiện hai hành vi vi phạm độc lập, đều thuộc trường hợp bị xử phạt tiền và trừ điểm GPLX. Nhưng điều khiến không ít tài xế băn khoăn là số điểm GPLX bị trừ sẽ được cộng dồn theo từng lỗi hay chỉ tính theo hành vi có mức trừ cao nhất. Đặc biệt, với những trường hợp cùng lúc mắc nhiều lỗi nghiêm trọng, cách tính này có thể ảnh hưởng đáng kể đến số điểm còn lại trên GPLX.

Vi phạm nhiều lỗi cùng lúc, GPLX bị trừ điểm ra sao?

Theo điều 58 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, điểm của GPLX được sử dụng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người lái xe. Mỗi GPLX có 12 điểm, số điểm bị trừ tùy thuộc tính chất và mức độ của hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, pháp luật hiện hành có quy định riêng về nguyên tắc trừ điểm GPLX trong trường hợp người điều khiển phương tiện thực hiện nhiều hành vi vi phạm. Cụ thể, điểm b, khoản 1, điều 50 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, trường hợp cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt trong cùng một lần, nếu có từ hai hành vi trở lên thuộc diện trừ điểm GPLX thì chỉ áp dụng trừ điểm đối với hành vi có mức trừ cao nhất.

Camera giao thông có thể ghi nhận nhiều lỗi cùng lúc, nhưng điểm GPLX không bị cộng dồn nếu các lỗi được xử phạt trong cùng một lần ẢNH: AI

Như vậy, nếu một tài xế bị xử phạt cùng lúc về nhiều lỗi giao thông, trong đó có từ hai lỗi trở lên phải trừ điểm GPLX, số điểm bị trừ sẽ không cộng dồn theo từng hành vi mà chỉ căn cứ vào lỗi có mức trừ nhiều điểm nhất.

Chẳng hạn, một người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đồng thời đi không đúng làn đường quy định và bị camera ghi nhận. Theo điểm b, khoản 9 và điểm b, khoản 16, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm GPLX. Trong khi đó, hành vi điều khiển ô tô đi không đúng làn đường quy định bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng theo điểm b, khoản 5, điều 6, đồng thời trừ 2 điểm GPLX theo điểm a, khoản 16 cùng điều luật.

Nếu cơ quan chức năng xác định đây là hai hành vi vi phạm độc lập và xử phạt trong cùng một lần, tài xế chỉ bị trừ 4 điểm GPLX theo hành vi có mức trừ cao nhất, thay vì cộng dồn thành 6 điểm. Điểm cần lưu ý là nguyên tắc này không chỉ áp dụng khi nhiều lỗi xảy ra cùng thời điểm. Theo quy định, trường hợp một người vi phạm nhiều lần nhưng được xử phạt trong cùng một lần cũng áp dụng cách tính tương tự nếu có từ hai hành vi trở lên thuộc diện trừ điểm GPLX. Tuy nhiên, nếu các vi phạm được xử lý ở những lần khác nhau, số điểm GPLX vẫn có thể tiếp tục bị trừ tương ứng với từng lần xử phạt.

Ngoài ra, điểm c, khoản 1, điều 50 Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng quy định, nếu số điểm còn lại trên GPLX ít hơn mức điểm phải trừ thì chỉ trừ hết số điểm còn lại. Chẳng hạn, GPLX chỉ còn 2 điểm nhưng tài xế thực hiện hành vi phải trừ 4 điểm thì GPLX bị trừ hết 2 điểm, không tính thành điểm âm.

Phạm nhiều lỗi giao thông, tiền phạt có được tính theo lỗi nặng nhất?

Dù chỉ bị trừ điểm GPLX theo hành vi có mức trừ cao nhất khi đáp ứng điều kiện nêu trên, điều này không đồng nghĩa tài xế cũng chỉ phải nộp tiền phạt của lỗi nặng nhất. Bởi theo khoản 2, điều 5, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp một cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính và bị xử phạt trong cùng một lần thì tiền phạt được áp dụng đối với từng hành vi vi phạm.

Tài xế vi phạm nhiều lỗi vẫn phải nộp tiền phạt tương ứng với từng hành vi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Như vậy, cách tính tiền phạt và số điểm GPLX bị trừ có sự khác biệt. Trong khi điểm GPLX được trừ theo hành vi có mức trừ cao nhất, người vi phạm vẫn phải chịu tiền phạt tương ứng với từng lỗi độc lập được xác định.

Quay lại ví dụ tài xế ô tô vừa vượt đèn đỏ, vừa đi không đúng làn đường quy định, nếu cả hai hành vi được xác định và xử phạt trong cùng một lần, tổng mức tiền phạt có thể từ 22 - 26 triệu đồng. Tuy nhiên, số điểm GPLX bị trừ chỉ là 4 điểm, không phải 6 điểm.