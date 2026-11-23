Biển số xe có thể bất ngờ rơi khỏi phương tiện trong quá trình di chuyển, đặc biệt khi bộ phận cố định bị lỏng, hư hỏng hoặc chịu tác động mạnh từ bên ngoài. Tình huống này thường dễ xảy ra sau khi ô tô, xe máy đi qua đoạn đường ngập sâu, ổ gà hoặc va chạm với vật cản trên đường.

Đáng nói, không phải tài xế nào cũng kịp nhận biết biển số vừa bị rơi. Nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện chỉ phát hiện sự cố khi đã di chuyển thêm một đoạn hoặc dừng xe để kiểm tra.

Vậy những tình huống này phải xử lý ra sao? Bởi theo quy định hiện hành, việc điều khiển ô tô, xe máy không gắn biển số hoặc không gắn đủ biển số có thể bị xử phạt khá nặng, thậm chí trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX).

Phát hiện biển số rơi mất khi xe đang lưu thông, tài xế nên làm gì?

Trước hết, khi phát hiện biển số xe bất ngờ rơi mất, người điều khiển cần giữ bình tĩnh, quan sát tình hình giao thông và chủ động tìm vị trí phù hợp để dừng phương tiện, kiểm tra sự cố. Đặc biệt, tài xế không nên phanh gấp, bất ngờ chuyển hướng, lùi xe hoặc quay đầu trái quy định chỉ để tìm lại biển số. Những hành động này có thể gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện đang lưu thông phía sau.

Trường hợp đang di chuyển trên đường cao tốc, người lái càng phải thận trọng. Không tự ý dừng giữa làn xe chạy, đi bộ ngược chiều hoặc quay lại tìm biển số. Nếu không thể tiếp tục hành trình an toàn, tài xế cần thực hiện các biện pháp cảnh báo phù hợp và liên hệ lực lượng chức năng, đơn vị quản lý tuyến đường hoặc dịch vụ cứu hộ để được hỗ trợ.

Trường hợp biển số rơi mất do sự cố bất ngờ, tài xế nên lưu giữ hình ảnh hoặc các chứng cứ liên quan để phục vụ việc giải trình với cơ quan chức năng ẢNH: AI

Sau khi đưa xe đến vị trí an toàn, người điều khiển cần kiểm tra tình trạng biển số và bộ phận cố định. Nếu biển số vừa rơi ở vị trí có thể tiếp cận an toàn, tài xế có thể tìm lại, kiểm tra và lắp đúng vị trí, bảo đảm chắc chắn trước khi tiếp tục sử dụng phương tiện. Ngược lại, nếu biển số bị thất lạc hoặc nằm ở khu vực nguy hiểm, người điều khiển không nên mạo hiểm tìm kiếm bằng mọi cách.

Trong trường hợp không thể thu hồi biển số, chủ phương tiện cần liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn thủ tục cấp lại. Nếu xe không còn đáp ứng quy định về biển số, nên lựa chọn phương án vận chuyển hoặc cứu hộ phù hợp, thay vì tiếp tục điều khiển phương tiện lưu thông như bình thường.

Một vấn đề khác cần lưu ý là việc biển số bất ngờ rơi mất có đồng nghĩa tài xế được miễn xử phạt hay không. Theo điều 11, luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm xảy ra do sự kiện bất ngờ hoặc sự kiện bất khả kháng thuộc những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, không phải cứ biển số rơi ngoài ý muốn thì mặc nhiên được xem là sự kiện bất ngờ hoặc bất khả kháng theo quy định pháp luật. Việc xác định còn phụ thuộc nguyên nhân, khả năng nhận biết, phòng tránh sự cố và những tình tiết cụ thể. Chẳng hạn, trường hợp biển số bất ngờ bị bung khỏi xe do tác động không thể lường trước sẽ khác với việc biển số đã lỏng, hư hỏng từ trước nhưng người điều khiển không kiểm tra, khắc phục. Vì vậy, tài xế nên lưu giữ hình ảnh, dữ liệu camera hành trình hoặc thông tin liên quan đến thời điểm xảy ra sự cố để hỗ trợ giải trình với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Xe mất biển số bị phạt bao nhiêu, thủ tục cấp lại thế nào?

Theo điều 13, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định bị phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa, đối với ô tô thông thường phải gắn hai biển số phía trước và phía sau, trường hợp thiếu một trong hai biển có thể bị xử phạt theo hành vi không gắn đủ biển số.

Trong khi đó, hành vi điều khiển ô tô không gắn biển số được quy định tại điểm b, khoản 7, điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt từ 10 - 12 triệu đồng. Cả hai hành vi nêu trên đều thuộc trường hợp bị trừ 6 điểm GPLX.

Ô tô bị mất một trong hai biển số có thể bị phạt từ 20 - 26 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX nếu được xác định vi phạm theo quy định ẢNH: AI

Đối với xe máy, theo điểm a, khoản 3, điều 14 cùng nghị định, người điều khiển phương tiện không gắn biển số bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm GPLX (theo điểm b, khoản 8).

Tuy nhiên, đây là các mức xử phạt áp dụng khi xác định có hành vi vi phạm. Với trường hợp biển số rơi do sự cố bất ngờ, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét những tình tiết thực tế và căn cứ pháp luật liên quan trước khi quyết định xử lý. Nếu biển số đã bị mất và không thể tìm lại, chủ phương tiện cần thực hiện thủ tục cấp lại theo quy định.

Cụ thể, Thông tư 62/2026/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 79/2024/TT-BCA quy định, chủ xe có thể thực hiện thủ tục cấp lại biển số thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo trường hợp áp dụng. Đáng chú ý, thời hạn cấp lại biển số xe hiện được rút ngắn xuống không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí theo quy định.

Đối với phương tiện đã đăng ký biển số định danh, việc cấp lại được thực hiện trên nguyên tắc giữ nguyên biển số định danh. Chủ xe không phải xin một dãy số mới chỉ vì biển số vật lý bị thất lạc.

Trong thời gian chờ cấp lại, người dân không được tự ý in, chế tạo biển số bằng giấy, nhựa hoặc sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp để thay thế. Đồng thời, không nên điều khiển phương tiện thiếu biển số tiếp tục tham gia giao thông.