Khi di chuyển đến những giao lộ có đèn tín hiệu giao thông, không ít tài xế gặp tình huống cần quay đầu ô tô để chuyển sang hướng ngược lại. Tuy nhiên, việc lựa chọn thời điểm thực hiện thao tác này đôi khi khiến người lái băn khoăn, đặc biệt tại những nút giao có hệ thống đèn điều khiển riêng cho từng hướng di chuyển.

Chẳng hạn, tại một ngã tư có làn đường cho phép vừa đi thẳng vừa rẽ trái, khi đèn đi thẳng chuyển xanh nhưng đèn mũi tên rẽ trái vẫn đỏ, một số tài xế cho rằng vẫn có thể quay đầu nếu không thấy phương tiện cản trở. Ngược lại, có người lại cho rằng phải chờ tín hiệu rẽ trái chuyển xanh mới được thực hiện.

Thực tế, việc quay đầu ô tô tại giao lộ không chỉ phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông mà còn phải tuân thủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và những quy định liên quan đến chuyển hướng phương tiện.

Khi nào ô tô được phép quay đầu tại giao lộ có đèn tín hiệu?

Theo khoản 1, điều 15 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, chuyển hướng xe là tình huống giao thông mà phương tiện rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu. Trước khi chuyển hướng, người điều khiển phải quan sát, giảm tốc độ, bảo đảm khoảng cách an toàn, có tín hiệu báo hướng rẽ và chuyển dần sang làn đường gần nhất với hướng rẽ.

Tại giao lộ có đèn điều khiển riêng từng hướng, tài xế chỉ được quay đầu ô tô khi tín hiệu cho phép và không có biển báo cấm ẢNH: AI

Đồng thời, tài xế phải sử dụng tín hiệu thông báo hướng rẽ liên tục trong quá trình chuyển hướng, nhường đường cho các đối tượng theo quy định và chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn. Riêng với thời điểm được phép quay đầu tại giao lộ có đèn tín hiệu, người lái cần căn cứ vào cách tổ chức giao thông tại từng nút giao.

Cụ thể, theo điều 6 thuộc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT, tại những giao lộ chỉ sử dụng hệ thống đèn tín hiệu ba màu thông thường, không có đèn điều khiển riêng hướng rẽ trái, khi đèn chuyển xanh, phương tiện được phép di chuyển. Tuy nhiên, để quay đầu, tài xế vẫn phải bảo đảm vị trí thực hiện thao tác này không thuộc khu vực bị cấm và tuân thủ các báo hiệu liên quan.

Trong khi đó, tại những giao lộ có đèn mũi tên điều khiển riêng hướng rẽ trái, quy định có sự khác biệt. Cụ thể, khoản 6.2.2 và khoản 6.4.11, điều 6 QCVN 41:2024/BGTVT nêu rõ, tín hiệu mũi tên màu xanh cho phép rẽ trái đồng thời cho phép phương tiện quay đầu, nếu không có biển báo hoặc báo hiệu khác cấm quay đầu.

Điều này có nghĩa, tại giao lộ có đèn điều khiển riêng hướng rẽ trái, khi tín hiệu mũi tên rẽ trái chuyển xanh, tài xế có thể thực hiện thao tác quay đầu nếu vị trí đó cho phép và bảo đảm các điều kiện an toàn.

Ngược lại, trường hợp đèn đi thẳng đã chuyển xanh nhưng đèn mũi tên rẽ trái vẫn đỏ, tài xế không được phép quay đầu. Người lái phải chờ đến khi tín hiệu điều khiển hướng rẽ trái chuyển xanh mới có thể thực hiện, dù làn đường đang di chuyển có vạch mũi tên cho phép vừa đi thẳng vừa rẽ trái.

Một trường hợp khác, khi đèn chính đang đỏ nhưng đèn mũi tên rẽ trái bật xanh, phương tiện vẫn được phép di chuyển theo hướng mũi tên, bao gồm quay đầu nếu không có báo hiệu cấm. Tuy nhiên, tài xế phải nhường đường cho các phương tiện từ hướng khác đang được phép đi.

Riêng khi đèn chuyển vàng, người điều khiển phải dừng trước vạch dừng, trừ trường hợp xe đã ở trên hoặc đi qua vạch khi đèn chuyển vàng. Nếu đèn vàng nhấp nháy, phương tiện có thể di chuyển nhưng phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định. Việc quay đầu trong trường hợp này vẫn phải thực hiện tại vị trí được phép.

Quay đầu xe sai quy định xử phạt ra sao?

Không chỉ phải tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, tài xế còn cần chú ý các biển báo cấm quay đầu được bố trí tại giao lộ. Theo QCVN 41:2024/BGTVT, biển P.123a (biển cấm rẽ trái) không có giá trị cấm quay đầu xe. Tuy nhiên, biển P.124a (biển cấm quay đầu xe), P.124b (biển cấm ô tô quay đầu) cùng những biển cấm kết hợp có nội dung quay đầu sẽ hạn chế thao tác này theo phạm vi hiệu lực.

Như vậy, ngay cả khi đèn tín hiệu cho phép phương tiện di chuyển hoặc đèn mũi tên rẽ trái đã chuyển xanh, tài xế vẫn không được quay đầu nếu tại vị trí đó có biển báo cấm quay đầu áp dụng đối với ô tô.

Quay đầu ô tô khi đèn tín hiệu chưa cho phép có thể khiến tài xế bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng và trừ 4 điểm Giấy phép lái xe ẢNH: AI

Bên cạnh đó, khoản 4, điều 15 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng quy định một số vị trí không được quay đầu xe như phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong có tầm nhìn bị che khuất, trên đường một chiều... trừ những trường hợp ngoại lệ theo quy định.

Về mức xử phạt, theo điểm b, khoản 9, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Điều đó đồng nghĩa, nếu tài xế quay đầu ô tô khi đèn mũi tên rẽ trái đang đỏ, hành vi này có thể bị xử phạt tương tự lỗi vượt đèn đỏ.

Trong khi đó, theo điểm d và điểm đ, khoản 4, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi quay đầu ô tô tại nơi có biển báo cấm quay đầu hoặc quay đầu trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường thuộc các trường hợp bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Do đó, để tránh vi phạm người điều khiển ô tô cần chủ động quan sát hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và lựa chọn làn đường phù hợp trước khi đến giao lộ. Đặc biệt, tại những nút giao có đèn điều khiển riêng từng hướng, phải tuân thủ đúng tín hiệu dành cho hướng di chuyển dự định thực hiện.