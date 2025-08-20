Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cần Thơ: Độc đáo ngôi chợ được cánh mày râu thích lui tới

Thanh Duy
Thanh Duy
20/08/2025 19:30 GMT+7

Cách bến Ninh Kiều vài trăm mét, chợ An Lạc (P.Ninh Kiều,TP.Cần Thơ) bán những mặt hàng chuyên dụng, đa phần được cánh mày râu tới mua sắm.

Chợ độc lạ Cần Thơ: Bán gì cũng không ăn được

Nói đến chợ, người ta thường nghĩ tới nơi diễn ra hoạt động mua bán nhộn nhịp, nơi tụ hội của rất nhiều loại hàng hóa như quần áo, bánh trái, thức ăn, vật dụng gia đình… Thế nhưng, khi đặt chân đến chợ An Lạc (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), ai nấy sẽ cảm thấy lạ, bởi khu chợ này có nhịp sống, hơi thở rất riêng.

Độc đáo ngôi chợ ở Cần Thơ có nhiều ‘cánh mày râu’ tới mua - Ảnh 1.

Chợ An Lạc gần bến Ninh Kiều (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)

ẢNH: THANH DUY

Mặt trời vừa ló rạng, những tiểu thương chợ An Lạc tất bật dọn hàng. Nối dài theo các ki ốt là hàng trăm, hàng ngàn món đồ chuyên dụng trải đầy ra sàn và treo trên vách. Ở đó, có đủ thứ từ con ốc vít, cái lò xo nhỏ xíu đến thanh thép dài, chân vịt máy cỡ đại… Ngôi chợ vắng tiếng rao sang sảng, nhưng ấn tượng bởi tiếng hàn sắt thép, tiếng chạy đều đều của máy xăng, máy dầu.

Độc đáo ngôi chợ ở Cần Thơ có nhiều ‘cánh mày râu’ tới mua - Ảnh 2.

Chợ "bán gì cũng không ăn được"

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chợ ở Cần Thơ có nhiều ‘cánh mày râu’ tới mua - Ảnh 3.

Âm thanh đặc trưng của ngôi chợ là tiếng leng keng va nhau của kim loại và tiếng hàn sắt thép

ẢNH: THANH DUY

Chợ An Lạc còn có tên gọi khác là "chợ sắt", vì mặt hàng ở đây chủ yếu liên quan tới kim khí. Chủng loại rất nhiều nhưng có thể phân thành 3 nhóm chính: vật liệu xây dựng, linh kiện cơ khí và dụng cụ gia đình. Ail lần đầu vào chợ sẽ cảm nhận được mùi dầu máy, mùi han gỉ đặc trưng và tiếng leng keng va nhau của kim loại. Những ai cần phụ tùng, vật liệu để sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị thì đến đây tha hồ lựa chọn. Bởi nét đặc trưng này mà nhiều người nói vui đây là chợ "mua gì cũng không ăn được".

Khách hàng chủ yếu là "cánh mày râu"

Theo người dân sinh sống lâu năm tại đây, chợ An Lạc hình thành năm 1980. Ban đầu chỉ là một khu chợ tự phát chuyên buôn bán phế liệu và đồ kim khí cũ. Thời điểm này đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình sau chiến tranh. Việc xây dựng, kiến thiết đời sống mạnh mẽ mở ra nhu cầu sử dụng công cụ lao động, sản xuất tăng cao. Đó là lý do nhiều người cùng tập trung buôn bán "đồ sắt" nhưng không sợ bị cạnh tranh, ế ẩm.

Độc đáo ngôi chợ ở Cần Thơ có nhiều ‘cánh mày râu’ tới mua - Ảnh 4.

Một trong những người buôn bán lâu năm tại chợ

ẢNH: THANH DUY

Năm 1990, khu chợ được "danh chính ngôn thuận" khi được quy hoạch thành điểm tập kết, buôn bán những mặt hàng về kim loại với hơn 100 ki ốt. Trải qua hơn 30 năm, tiểu thương tại ngôi chợ này đã có sự chuyển giao thế hệ, song mặt hàng kinh doanh tại khu chợ này vẫn vậy. Thế nên, khi nói đến chợ An Lạc, người ta nghĩ ngay đến khu chợ chuyên cung cấp phụ kiện kim khí cho nhiều ngành nghề. Phạm vi không chỉ cho Cần Thơ mà còn phục vụ cho các tỉnh miền Tây.

Lau chùi bạc đạn trong ki ốt, ông Sơn Hoàng Hiệp (63 tuổi) cho biết, gia đình ông đã bám trụ tại chợ An Lạc từ lúc hình thành tới nay. Khi cha mất, ông nối tiếp và tới đây sẽ có người con trai 37 tuổi thay phần quán xuyến.

"Chợ này toàn bán đồ sắt thép, phụ tùng kim khí, máy móc phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nên đa phần là đàn ông, thanh niên đến mua. Bởi thông thường thì cánh mày râu sẽ am hiểu vấn đề này hơn. Họ mua thì yên tâm, chính xác cái cần mua. Về nhà lắp ráp là hợp, không mất công chạy ra đổi lại", ông Hiệp nói.

Độc đáo ngôi chợ ở Cần Thơ có nhiều ‘cánh mày râu’ tới mua - Ảnh 5.

Chợ có đa phần đàn ông, thanh niên đến mua đồ

ẢNH: THANH DUY

Cũng theo ông Hiệp, buôn bán đồ sắt không dễ, vì cần có một trí nhớ tốt. Chẳng hạn, ki ốt của ông bán bạc đạn (vòng bi) có tới hàng trăm loại với mẫu mã, kích thước, chất liệu khác nhau. Phải có kiến thức tốt về nó thì mới có thể "nhảy số nhanh" khi tư vấn hoặc lấy bán cho khách hàng.

Trong khi đó, bà Mạc Muối (70 tuổi) cho biết, với sự tiện lợi của việc bán hàng online, mỗi năm, sức mua trực tiếp tại gian hàng của bà đều giảm. Trước đây, chợ có rất nhiều người từ tỉnh khác như Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp đến mua nhưng nay thì dần vắng hẳn. Nhiều người buôn bán lâu năm ở chợ sắt An Lạc, trong đó có bà, đã bị tụt lại vì không theo kịp với cách bán hàng online.

"Tuy nhiên, có những người trẻ nối tiếp việc buôn bán của ông bà, cha mẹ. Khác với thế hệ của tôi, các cháu xài thành thạo điện thoại để bán hàng. Đây là một điều rất mừng, vì có người trẻ nối tiếp thì ngôi chợ này sẽ còn", bà Muối chia sẻ.

Một số hình ảnh tại chợ sắt An Lạc:

Độc đáo ngôi chợ ở Cần Thơ có nhiều ‘cánh mày râu’ tới mua - Ảnh 6.

Chợ bán nhiều vật dụng, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho ngành công nghiệp, nông nghiệp

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chợ ở Cần Thơ có nhiều ‘cánh mày râu’ tới mua - Ảnh 7.

Ngôi chợ là nơi tìm đến của nhiều người cần mua sắm phụ tùng, sửa chữa máy móc

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chợ ở Cần Thơ có nhiều ‘cánh mày râu’ tới mua - Ảnh 8.

Chợ nhộn nhịp vào buổi sáng

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chợ ở Cần Thơ có nhiều ‘cánh mày râu’ tới mua - Ảnh 9.

Đối với những người hay mua đồ kim khí thì ngôi chợ như một "kho tàng"

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chợ ở Cần Thơ có nhiều ‘cánh mày râu’ tới mua - Ảnh 11.

Nhắc đến chợ An Lạc, người ta nghĩ ngay đến khu chợ chuyên cung cấp phụ kiện kim khí cho nhiều ngành nghề

ẢNH: THANH DUY

 

Tin liên quan

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều

Giữa những ngôi nhà cao tầng ở bến Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), chùa Ông, gần 130 năm tuổi, toát lên vẻ đẹp cổ kính với kiến trúc độc đáo, màu sắc ấn tượng.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ Tiểu thương ngôi chợ Kim khí công nghiệp nông nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận