Cần Thơ: Độc đáo ngôi chợ được cánh mày râu thích lui tới

Chợ độc lạ Cần Thơ: Bán gì cũng không ăn được

Nói đến chợ, người ta thường nghĩ tới nơi diễn ra hoạt động mua bán nhộn nhịp, nơi tụ hội của rất nhiều loại hàng hóa như quần áo, bánh trái, thức ăn, vật dụng gia đình… Thế nhưng, khi đặt chân đến chợ An Lạc (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), ai nấy sẽ cảm thấy lạ, bởi khu chợ này có nhịp sống, hơi thở rất riêng.

Chợ An Lạc gần bến Ninh Kiều (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) ẢNH: THANH DUY

Mặt trời vừa ló rạng, những tiểu thương chợ An Lạc tất bật dọn hàng. Nối dài theo các ki ốt là hàng trăm, hàng ngàn món đồ chuyên dụng trải đầy ra sàn và treo trên vách. Ở đó, có đủ thứ từ con ốc vít, cái lò xo nhỏ xíu đến thanh thép dài, chân vịt máy cỡ đại… Ngôi chợ vắng tiếng rao sang sảng, nhưng ấn tượng bởi tiếng hàn sắt thép, tiếng chạy đều đều của máy xăng, máy dầu.

Chợ "bán gì cũng không ăn được" ẢNH: THANH DUY

Âm thanh đặc trưng của ngôi chợ là tiếng leng keng va nhau của kim loại và tiếng hàn sắt thép ẢNH: THANH DUY

Chợ An Lạc còn có tên gọi khác là "chợ sắt", vì mặt hàng ở đây chủ yếu liên quan tới kim khí. Chủng loại rất nhiều nhưng có thể phân thành 3 nhóm chính: vật liệu xây dựng, linh kiện cơ khí và dụng cụ gia đình. Ail lần đầu vào chợ sẽ cảm nhận được mùi dầu máy, mùi han gỉ đặc trưng và tiếng leng keng va nhau của kim loại. Những ai cần phụ tùng, vật liệu để sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị thì đến đây tha hồ lựa chọn. Bởi nét đặc trưng này mà nhiều người nói vui đây là chợ "mua gì cũng không ăn được".

Khách hàng chủ yếu là "cánh mày râu"

Theo người dân sinh sống lâu năm tại đây, chợ An Lạc hình thành năm 1980. Ban đầu chỉ là một khu chợ tự phát chuyên buôn bán phế liệu và đồ kim khí cũ. Thời điểm này đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình sau chiến tranh. Việc xây dựng, kiến thiết đời sống mạnh mẽ mở ra nhu cầu sử dụng công cụ lao động, sản xuất tăng cao. Đó là lý do nhiều người cùng tập trung buôn bán "đồ sắt" nhưng không sợ bị cạnh tranh, ế ẩm.

Một trong những người buôn bán lâu năm tại chợ ẢNH: THANH DUY

Năm 1990, khu chợ được "danh chính ngôn thuận" khi được quy hoạch thành điểm tập kết, buôn bán những mặt hàng về kim loại với hơn 100 ki ốt. Trải qua hơn 30 năm, tiểu thương tại ngôi chợ này đã có sự chuyển giao thế hệ, song mặt hàng kinh doanh tại khu chợ này vẫn vậy. Thế nên, khi nói đến chợ An Lạc, người ta nghĩ ngay đến khu chợ chuyên cung cấp phụ kiện kim khí cho nhiều ngành nghề. Phạm vi không chỉ cho Cần Thơ mà còn phục vụ cho các tỉnh miền Tây.

Lau chùi bạc đạn trong ki ốt, ông Sơn Hoàng Hiệp (63 tuổi) cho biết, gia đình ông đã bám trụ tại chợ An Lạc từ lúc hình thành tới nay. Khi cha mất, ông nối tiếp và tới đây sẽ có người con trai 37 tuổi thay phần quán xuyến.

"Chợ này toàn bán đồ sắt thép, phụ tùng kim khí, máy móc phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nên đa phần là đàn ông, thanh niên đến mua. Bởi thông thường thì cánh mày râu sẽ am hiểu vấn đề này hơn. Họ mua thì yên tâm, chính xác cái cần mua. Về nhà lắp ráp là hợp, không mất công chạy ra đổi lại", ông Hiệp nói.

Chợ có đa phần đàn ông, thanh niên đến mua đồ ẢNH: THANH DUY

Cũng theo ông Hiệp, buôn bán đồ sắt không dễ, vì cần có một trí nhớ tốt. Chẳng hạn, ki ốt của ông bán bạc đạn (vòng bi) có tới hàng trăm loại với mẫu mã, kích thước, chất liệu khác nhau. Phải có kiến thức tốt về nó thì mới có thể "nhảy số nhanh" khi tư vấn hoặc lấy bán cho khách hàng.

Trong khi đó, bà Mạc Muối (70 tuổi) cho biết, với sự tiện lợi của việc bán hàng online, mỗi năm, sức mua trực tiếp tại gian hàng của bà đều giảm. Trước đây, chợ có rất nhiều người từ tỉnh khác như Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp đến mua nhưng nay thì dần vắng hẳn. Nhiều người buôn bán lâu năm ở chợ sắt An Lạc, trong đó có bà, đã bị tụt lại vì không theo kịp với cách bán hàng online.

"Tuy nhiên, có những người trẻ nối tiếp việc buôn bán của ông bà, cha mẹ. Khác với thế hệ của tôi, các cháu xài thành thạo điện thoại để bán hàng. Đây là một điều rất mừng, vì có người trẻ nối tiếp thì ngôi chợ này sẽ còn", bà Muối chia sẻ.

Một số hình ảnh tại chợ sắt An Lạc:

Chợ bán nhiều vật dụng, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho ngành công nghiệp, nông nghiệp ẢNH: THANH DUY

Ngôi chợ là nơi tìm đến của nhiều người cần mua sắm phụ tùng, sửa chữa máy móc ẢNH: THANH DUY

Chợ nhộn nhịp vào buổi sáng ẢNH: THANH DUY

Đối với những người hay mua đồ kim khí thì ngôi chợ như một "kho tàng" ẢNH: THANH DUY