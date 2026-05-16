Chàng trai khiến nhiều người 'bụng réo' lúc nửa đêm với các clip món ngon miền Tây

Những thước phim "gây đói" lúc nửa đêm

Sau các series quen thuộc như "Ăn gì khó, có Quan lo" hay "Thử thách 100k chợ quê", TikToker Quan Không Gờ (tên thật Lê Nhựt Quan) tiếp tục thực hiện dự án mới mang tên "Life in Vietnam's Mekong Delta" (Cuộc sống ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam). Khác với những video ẩm thực thông thường, mỗi tập trong series gồm 2 phần, một món ăn đặc trưng và một địa danh nổi tiếng của miền Tây.

Anh Lê Nhựt Quan cùng gia đình thưởng thức món ăn miền Tây trong series “Life in Vietnam’s Mekong Delta” ẢNH: NVCC

Trong tập đầu tiên quay tại "vương quốc đỏ" gạch gốm Mang Thít (Vĩnh Long), những chiếc bánh xèo vàng ruộm với phần nhân thịt vịt, củ đậu, cà rốt được đổ ngay tại nhà dân khiến nhiều người thích thú. Rau ăn kèm được hái trực tiếp từ vườn nhà xanh mướt, chén nước mắm tỏi ớt đậm đà làm nên bữa ăn rất... miền Tây.

Đến tập 2 tại An Giang, món gà đốt ô thum nóng hổi với lớp da vàng ươm được ăn cùng xôi chiên và gỏi rau tiếp tục gây ấn tượng bởi cách quay chân thực, chậm rãi. Không cần những lời thoại dồn dập hay hiệu ứng cầu kỳ, video của chàng trai này thu hút người xem bằng chính sự bình yên trong từng khung hình.

Mỗi món ăn được anh Quan chuẩn bị chỉn chu, kèm phụ đề tiếng Anh để bạn bè quốc tế dễ dàng theo dõi ẢNH: NVCC

Quan chia sẻ lý do đặt tên series bằng tiếng Anh và thêm phụ đề tiếng Anh trong toàn bộ video vì muốn hình ảnh miền Tây có thể tiếp cận với bạn bè quốc tế nhiều hơn. "Mình nhận ra khi người nước ngoài tìm kiếm về Việt Nam, họ thường biết TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng nhiều hơn. Trong khi đó miền Tây có rất nhiều cảnh đẹp, văn hóa và món ăn đặc sắc nhưng lại chưa được nhiều người biết tới", Quan nói.

Theo Quan, khi tìm kiếm các nội dung về Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Delta) trên mạng xã hội, số lượng video có phụ đề tiếng Anh vẫn còn khá ít. Vì vậy, anh mong muốn thực hiện một dự án vừa gần gũi vừa dễ tiếp cận để du khách nước ngoài có thể hiểu hơn về vùng đất này.

Món ăn gắn với ký ức, tuổi thơ

Điểm đặc biệt trong các video của Quan Không Gờ nằm ở sự chân thực. Từ cảnh nấu ăn cùng gia đình, bữa cơm giản dị chan nước dừa ăn với thịt kho khô đến những khung cảnh sông nước bình yên đều được giữ nguyên nét mộc mạc vốn có.

Ở tập quay về bún cá Trà Vinh tại Ao Bà Om, nồi nước lèo nghi ngút khói với chả giò, heo quay, tiết và rau sống được quay cận đầy hấp dẫn. Không chỉ giới thiệu ẩm thực, anh còn lồng ghép câu chuyện văn hóa phía sau từng đặc sản miền Tây.

"Mỗi tỉnh thành ở miền Tây đều có một món ăn rất đặc trưng, mang hồn của người dân nơi đó. Như bún nước lèo Trà Vinh không chỉ là món ăn đơn giản mà còn gắn với tuổi thơ, ký ức và nhiều thế hệ gia đình", Quan chia sẻ.

Gian bếp đơn sơ, mộc mạc trong các video của anh Quan gợi cảm giác gần gũi đậm chất miền Tây ẢNH: NVCC

Hay ở Bạc Liêu, món bánh tằm bì với sợi bánh trắng phau, dai mềm ăn cùng xíu mại, nước mắm chua ngọt và ớt bằm cay nồng khiến nhiều khán giả nước ngoài thích thú. Dưới phần bình luận, tài khoản người Hàn Quốc Ryeong Mong viết: "Wow, tôi xem mà quên mất thời gian trôi luôn. Đây là lần đầu tiên tôi để lại bình luận như thế này, cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những thông tin hữu ích".

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ khán giả quốc tế, series còn khiến nhiều người con xa quê xúc động. Dưới tập quay tại Trà Vinh, tài khoản Yến Vân bình luận: "Là một người con của Trà Vinh hiện đang làm việc tại Nhật, thật sự xem clip em rất xúc động và bồi hồi".

Mỗi món ăn trong series đều gắn với một vùng đất và nét văn hóa riêng của miền Tây ẢNH: NVCC

Những phản hồi tích cực từ khán giả trong và ngoài nước khiến Quan có thêm động lực tiếp tục thực hiện các tập tiếp theo của series. Với anh, nếu ngày càng có nhiều người biết đến và yêu hơn những điều bình dị của miền Tây, đó đã là điều ý nghĩa nhất mà dự án mang lại.