Chiến sự Ukraine ngày 1.621: Căn cứ không quân Nga bị tấn công?

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định các lực lượng nước này đã tấn công một căn cứ không quân Nga tại Engels và một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov của Nga trong đêm 18 và rạng sáng 2.8, sau khi các kênh theo dõi đưa tin về vụ việc, theo trang tin The Kyiv Independent.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào một nhà kho của Công ty Wildberries tại tỉnh Samara của Nga vào ngày 2.8 Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã tấn công "một mục tiêu" tại căn cứ không quân Engels của Nga, gây ra hỏa hoạn, nhưng không nêu rõ mục tiêu cụ thể bị đánh trúng. Đây là căn cứ triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160. Moscow đã sử dụng 2 loại máy bay này để phóng tên lửa vào Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Một đám cháy cũng đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Saratov sau khi cơ sở này bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công. Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn khẳng định lực lượng của họ đã đánh trúng kho dầu Lyudinovskaya ở tỉnh Kaluga của Nga.

Nhà máy lọc dầu Saratov là một trong những cơ sở lớn nhất tại vùng Povolzhye của Nga, với công suất chế biến khoảng 7 triệu tấn dầu thô/năm và đóng vai trò hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, theo The Kyiv Independent.

Phía Ukraine cũng báo cáo về một cuộc tấn công nhắm vào cơ sở vận hành UAV của Nga gần thị trấn Navlya thuộc tỉnh Bryansk của Nga.

Nổ bom gây thương vong lớn gần nhà hàng trung tâm Moscow

Trong khi đó, các quan chức Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công nhiều khu vực của Nga trong ngày 2.8, khiến ít nhất 8 người chết, theo AFP. Trong đó có 3 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng UAV nhắm vào một chiếc xe hơi tại tỉnh Udmurtia của Nga, khu vực nằm cách tiền tuyến hơn 1.000 km, theo thông tin từ quyền Tỉnh trưởng Olga Abramova được đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Đến tối 2.8 chưa có thông tin phản ứng từ Nga lẫn Ukraine đối tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

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Nga tiếp tục tập kích Ukraine, gây tổn thất lớn?

Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ 109 trong số 133 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm 1.8 và rạng sáng 2.8, theo trang tin The Kyiv Independent. Tuy nhiên, 24 chiếc UAV đã đánh trúng 19 địa điểm khác nhau và mảnh vỡ rơi xuống 3 khu vực khác, theo Không quân Ukraine.

Ngoài ra, giới chức ở 9 tỉnh của Ukraine sáng 2.8 thông báo trong vòng 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến 6 người chết và ít nhất 81 người bị thương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và các trung tâm hậu cần do quân đội Ukraine sử dụng, theo Hãng tin TASS.

"Máy bay tác chiến-chiến thuật, UAV tấn công, cùng lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc các nhóm tác chiến của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và các trung tâm hậu cần do quân đội Ukraine sử dụng, cũng như những khu vực tập kết tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 156 địa điểm", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Cũng theo bộ này, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 1.158 UAV của Ukraine cùng 6 quả bom thông minh trong 24 giờ.

TASS còn dẫn số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho hay trong vòng 24 giờ, Ukraine mất 1.415 binh sĩ dọc theo tiền tuyến.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia.

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Phòng không Ukraine hụt hơi trước tên lửa đạn đạo Nga

Ông Zelensky nói Nga đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa đạn đạo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2.8 nói rằng Nga đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi nhiều công ty sản xuất linh kiện cho vũ khí của nước này vẫn chưa bị các nước phương Tây cấm vận, theo trang tin The Kyiv Independent.

"Một số lượng đáng kể các doanh nghiệp Nga đang duy trì các cuộc tấn công này bằng cách sản xuất linh kiện cho UAV, tên lửa và bom lượn vẫn chưa bị trừng phạt. Đó là lý do tại sao bên gây hấn ngày càng đầu tư nhiều hơn vào năng lực tên lửa đạn đạo và đang cố gắng đẩy mạnh sản xuất", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đã phóng 27 tên lửa đạn đạo vào Ukraine trong đêm 31.7 và rạng sáng 1.8, nhưng chỉ có một tên lửa đạn đạo bị đánh chặn, "đơn giản là vì không còn tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot", theo Reuters.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo gây hậu quả tàn khốc và chết chóc hơn, do rất ít loại vũ khí có thể bắn hạ được các tên lửa tốc độ cao của Nga như Zircon và Iskander. Tên lửa đánh chặn Patriot vẫn là tên lửa phòng thủ hiệu quả duy nhất, nhưng kho dự trữ của Ukraine hiện đã cạn kiệt, theo The Kyiv Independent.

Đến tối 2.8 chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga đối với tuyên bố của ông Zelensky.

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