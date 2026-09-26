Chính phủ yêu cầu nghiên cứu chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm sau tốt nghiệp

Mới đây, Thông báo số 500/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng.

Không tinh giản biên chế giáo viên một cách cơ học

Tại thông báo này, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/ngày 25.9.2020 (về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đột với sinh viên sư phạm) và các quy định có liên quan, nhằm khắc phục căn bản tình trạng đặt hàng đào tạo không gắn với nhu cầu sử dụng lao động.

Phó thủ tướng đã chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến đào tạo giáo viên, trong đó có việc yêu cầu xây dựng chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm sau tốt nghiệp ẢNH: M.HÀ

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng chỉ đạo bộ nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm gắn với việc sử dụng sau tốt nghiệp, nhất là đối với môn học, địa bàn khó tuyển và cơ chế đăng ký, cam kết phục vụ, tuyển dụng hoặc bố trí công tác phù hợp, sau đó trình cấp có thẩm quyền trong năm 2026 để triển khai từ năm 2027.

Phương án biên chế giáo dục giai đoạn 2027-2031 cũng được Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ và Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện báo cáo Đảng ủy Chính phủ trong tháng 10 để trình cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời rà soát, đề xuất phương án giải quyết số người đã thực hiện quy trình tuyển dụng đối với lĩnh vực giáo dục tại các địa phương, nhưng bị tác động bởi việc giao biên chế năm 2026.

Đặc biệt, về việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, cần rà soát và hướng dẫn các địa phương không thực hiện giảm cơ học trong khi cơ sở giáo dục vẫn thiếu giáo viên theo định mức; rà soát các vướng mắc về tuyển dụng, điều động, biệt phái, sử dụng giáo viên; giải quyết chế độ, chính sách đối với giáo viên sau sắp xếp.

Chấm dứt đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm

Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng.

Một số trường ĐH sư phạm trọng điểm sẽ được tập trung nguồn lực phát triển với các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng và được đầu tư bài bản, vượt trội.

Rà soát, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên, áp dụng chung, có tính bắt buộc cho toàn bộ hệ thống để xóa bỏ sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở đào tạo sư phạm nhằm bảo đảm sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng thực chất yêu cầu nghề nghiệp. Đặc biệt, chú trọng phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm và liêm chính nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; kỹ năng quản lý lớp học, tâm lý học sinh; năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); tăng mạnh thời lượng, chất lượng thực hành sư phạm.

Về tuyển sinh đầu vào, Phó thủ tướng yêu cầu phải đổi mới cơ chế tuyển sinh, trong đó bổ sung cơ chế đánh giá năng lực nghề nghiệp, yếu tố tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào. Đối với đầu ra, phải cải tiến cơ chế kiểm định, bảo đảm thực chất, đo lường được tác động thực tế và khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Việc đánh giá cơ sở đào tạo phải lấy tiêu chí năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp chứ không chỉ dựa vào số lượng tiến sĩ, số chương trình được kiểm định hoặc các tiêu chí liên quan khác.

Đồng thời, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát toàn diện, đề xuất, kiến nghị về cơ chế tài chính đối với các trường sư phạm, làm rõ những bất cập, vướng mắc về học phí, ngân sách nhà nước hỗ trợ, chính sách tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ, thu nhập giảng viên... để có giải pháp, kiến nghị, đề xuất cụ thể.