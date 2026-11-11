Chú rể Tây và chàng trai Việt mặc váy cưới: Clip gần 25 triệu view gây tò mò

Thời gian gần đây, mạng xã hội ào ạt chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc trong một đám cưới diễn ra ở Việt Nam nhận về gần 25 triệu lượt xem và hơn 1,3 triệu lượt thích. Theo đó, clip mở đầu với hình ảnh chú rể Tây đang quay lưng, hồi hộp và xúc động chờ khoảnh khắc xuất hiện của cô dâu tiến vào lễ đường.

Trong đám cưới, khoảnh khắc của chú rể Tây và anh chàng Việt Nam đang được chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Khi MC giới thiệu: "Xin mời sự xuất hiện cô dâu của chúng ta ạ!", một chàng trai mặc váy cưới bước ra trong sự hò reo, tiếng cười xen lẫn bất ngờ của khách mời. Khi chú rể quay lại đã không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui.

Bên dưới clip, nhiều người để lại bình luận, tò mò liệu rằng chàng trai mặc váy cưới có thực sự là "cô dâu" và câu chuyện tình yêu phía sau là gì. Bên cạnh đó, nhiều người suy đoán đây chỉ là khoảnh khắc thú vị được dàn dựng trong ngày cưới để tạo bất ngờ cho chú rể.

Tài khoản Quốc Việt bình luận: "Clip này là diễn hay thật vậy ta?". "Nhìn clip cứ tưởng là hai anh này lấy nhau, sự thật là gì?", Noone thắc mắc. "Hình như không phải là diễn ạ", M.Trung nhận xét.

Sự thật sau khoảnh khắc 25 triệu view trong đám cưới

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, khoảnh khắc đang gây sốt mạng xã hội những ngày qua diễn ra trong đám cưới của chú rể Carlos Alberto Perez Rivera (47 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở Stockholm, là người Thụy Điển gốc Colombia và cô dâu Việt, chị Châu Thị Ánh Niêu (34 tuổi, tên thường gọi là New) sống ở xã Phước Dinh (Khánh Hòa).

Trên thực tế, đây là hôn lễ của chú rể Carlos và cô dâu Ánh Niêu ẢNH: NVCC

Chị New xác nhận clip được ghi lại trong đám cưới của chị và anh Carlos cách đây không lâu và chàng trai Việt mặc váy cô dâu chính là em trai chị, anh Châu Nguyên Lực (26 tuổi). Anh Lực là một nhà sáng tạo nội dung được nhiều người biết tới trên mạng xã hội với tài khoản Lực Evisu có hơn 1,2 triệu người theo dõi.

"Ý tưởng để em trai mặc váy cô dâu được chị em mình nghĩ ra trước ngày cưới với mục đích tạo một kỷ niệm đặc biệt, vui vẻ cho đám cưới cũng như tạo bất ngờ cho anh. Ý tưởng này được chị em mình giữ kín, nên khi em trai mình bước ra, không chỉ anh Carlos mà mọi người có mặt trong hôn lễ hôm đó đều rất bất ngờ", chị kể.

Hôm lễ diễn ra mới đây tại Khánh Hòa ẢNH: NVCC

Về phần mình, anh Carlos cho biết ban đầu, anh cảm thấy tò mò, không hiểu vì sao mọi người lại cười và hò reo nhiều đến vậy trong khoảnh khắc MC giới thiệu cô dâu bước ra. Khi quay lại và phát hiện đó là em trai chị New, anh vừa bất ngờ, vừa thấy vui vẻ, phần nào xóa bỏ đi những hồi hộp trong ngày trọng đại.

Chị New cho biết anh chị quen nhau từ ngày 10.6.2024 qua mạng xã hội. Sau 2 tháng trò chuyện, cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn, tính cách, anh Carlos đã bay từ Thụy Điển về Việt Nam để gặp chị. Sau 2 năm tìm hiểu, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ tại Việt Nam và xây dựng hạnh phúc lâu dài.