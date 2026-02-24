Chủ tiệm áo dài lì xì tết theo cách đặc biệt

Theo nội dung clip lan tỏa trên mạng xã hội, người chủ tiệm áo dài lần lượt công bố các khoản như lương tháng, lương tháng 13, tiền quà tết biếu gia đình… Mỗi nhân viên nhận mức tiền khác nhau. Bà nói rằng, quản lý Trang làm việc vất vả và thường xuyên thay bà quán xuyến công việc ở tiệm nên được nhận 30 triệu cả tiền lương và tiền thưởng tết.

Bà Huệ Thi (giữa) cùng nhân viên ngày thưởng tết ẢNH: NVCC

"Ngoài ra, Trang còn nợ chị 17,5 triệu đồng, chị quyết định lì xì cho em luôn để bắt đầu năm mới thật thoải mái"… Nghe đến đây, mọi người vỗ tay mừng rỡ, nữ nhân viên được xóa nợ bật khóc cảm ơn lòng tốt của bà chủ.

Chia sẻ, tạo động lực cho nhân viên

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Huệ Thi (44 tuổi, ở phường Ninh Kiều, Cần Thơ), chủ tiệm áo dài nói trên, cho biết nữ quản lý tên là Phan Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê ở An Giang), là người đồng hành cùng bà từ ngày đầu mở tiệm.

Cách đây khoảng 2 năm, chị Trang vay bà Huệ Thi 60 triệu đồng mua xe máy để thuận tiện đi lại. Trong quá trình làm việc, bà Huệ Thi tạo điều kiện cho chị Trang trả dần theo tháng, có thời điểm trả đủ, có lúc vì việc gia đình nên chị xin khất. Sau 2 năm, khoản nợ của chị Trang còn 17,5 triệu đồng.

"Dịp Tết Nguyên đán, Trang cần nhiều tiền để trang trải chi tiêu, lo cho gia đình nên 17,5 triệu đồng là số tiền lớn. Tôi không phải là người giàu có nhưng số tiền đó có thể chia sẻ được sau những nỗ lực của bạn ấy", bà Huệ Thi cho hay.

Không chỉ dịp tết, vào những thời điểm kinh doanh thuận lợi, bà Huệ Thi cũng thưởng thêm cho nhân viên. Theo bà, đây là cách để tạo động lực, khuyến khích người lao động nỗ lực và gắn bó lâu dài.

5 nhân viên của bà Huệ Thi chủ yếu là người trẻ. Không chỉ hướng dẫn công việc kinh doanh, bà còn chỉ bảo cách sống, cách giao tiếp trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi vị trí đảm nhận một vai trò riêng, được trả lương theo mức khác nhau và đều được công khai minh bạch trong quá trình làm việc. Quản lý Trang được xem như chị cả của cửa hàng, thường xuyên dìu dắt các bạn trẻ nên được mọi người yêu quý. Vì vậy, khi bà Huệ Thi lì xì cho Trang số tiền khá lớn, cả tập thể đều vui, không có sự so bì hay đố kỵ.

Bà Huệ Thi mở tiệm áo dài từ năm 2019 ẢNH: NVCC

Chị Trang không giấu được sự xúc động và bất ngờ khi nhận món quà lì xì đặc biệt từ chủ tiệm. "Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến chị chủ. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên rất lớn để tôi yên tâm gắn bó và cố gắng hơn trong công việc", chị Trang bày tỏ.

Lan tỏa lối sống tích cực

Bà Huệ Thi cho biết luôn xem những người làm việc cùng mình là cộng sự, đề cao sự tận tâm, nhiệt tình của từng cá nhân và luôn cố gắng đối xử tử tế với tất cả.

Từng giữ vị trí giám đốc chi nhánh của một công ty, lại có niềm yêu thích đặc biệt với áo dài và thường xuyên tham gia các sự kiện, bà Huệ Thi quyết định mở tiệm áo dài năm 2019. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, bà gặp khó khăn trong kinh doanh trong khi mỗi tháng vẫn phải gánh chi phí mặt bằng gần 30 triệu đồng. Khi đó, bà chủ động ngỏ ý để mọi người tạm nghỉ, tìm công việc khác nhằm có thu nhập trang trải. Tuy nhiên, các thành viên đều bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành, chỉ nghỉ khi cửa hàng buộc phải đóng cửa.

"Dù tiệm phải tạm đóng cửa, các bạn vẫn sẵn sàng ở lại dọn dẹp, chờ đến ngày mở bán trở lại. Chính điều đó khiến tôi tự nhủ khi việc kinh doanh ổn định hơn, nhất định phải đối đãi tốt với mọi người", chủ tiệm áo dài bày tỏ.

Bước sang năm mới Bính Ngọ, bà mong các cộng sự có tâm thế thoải mái và có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Theo bà, việc chia sẻ đoạn clip thưởng tết không nhằm khoe mẽ hay phô trương, mà chỉ mong lan tỏa tinh thần tích cực, niềm vui đến cộng đồng.

"Tôi mong các bạn nhân viên tiếp tục duy trì lối sống tích cực, yên tâm làm việc và cùng nhau nỗ lực để gặt hái nhiều thành công hơn. Tôi hy vọng những người làm chủ quan tâm hơn đến người lao động", bà Huệ Thị bày tỏ.