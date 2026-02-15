Đút túi hơn trăm triệu nhờ dịch vụ chụp ảnh áo dài tết

Tại các quán cà phê, chợ hoa, đường hoa... nơi được trang trí các tiểu cảnh rực rỡ, dịch vụ chụp ảnh áo dài tết đang hoạt động hết công suất, biến niềm đam mê cái đẹp của khách hàng thành những con số doanh thu ấn tượng, minh chứng cho sức hút của thị trường chụp ảnh xuân năm nay.

Tôn vinh nét đẹp Việt qua tà áo dài truyền thống

Đối với nhiều người dân tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai việc mặc áo dài chụp ảnh vào dịp đầu xuân đã trở thành một thói quen, một nét văn hóa đẹp.

Chị Hà Thị Mỹ Duyên và gia đình cùng mặc áo dài, chụp bộ ảnh đầu xuân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chị Hà Thị Mỹ Duyên (ở phường Bình Phước) cùng gia đình cùng diện áo dài đi chụp hình tết tại quán cà phê trên địa bàn cho biết, mỗi năm gia đình đều mặc áo dài trong những ngày tết như cách để nhớ về truyền thống văn hóa dân tộc. Dù vậy đây là năm đầu tiên cả nhà quyết định đi chụp một bộ ảnh chuyên nghiệp để lưu giữ khoảnh khắc sum vầy trước thềm năm mới.

"Tôi rất tôn trọng truyền thống văn hóa dân tộc và xem áo dài là biểu tượng của sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp cuốn hút và sự kín đáo của người phụ nữ Việt Nam", chị Duyên chia sẻ thêm.

Nhóm bạn trẻ xúng xính áo dài truyền thống chụp ảnh trước 1 quán cà phê tại phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Không chỉ các gia đình, thế hệ trẻ cũng thể hiện sự hào hứng đặc biệt với trang phục này. Bạn Nguyễn Anh Thư, học sinh trường THPT Đồng Xoài, phường Bình Phước) cho biết: "Năm nay em cùng anh chị đi chụp hình và cùng nhau mặc áo dài. Em thấy việc mặc áo dài không chỉ là tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tôn nên vẻ đẹp của người con gái Việt".

Nguyễn Anh Thư xinh xắn trong bộ áo dài ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đồng quan điểm, bạn Nguyễn Thị Hiền Lương, sinh viên năm 2 Trường đại học Luật TP.HCM cho rằng việc mặc áo dài cũng là một cách thể hiện tinh thần yêu nước cũng như giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.

Không thuê dịch vụ chụp ảnh, một số nhóm bạn tự chụp hình cho nhau ẢNH: HOÀNG GIÁP

Em cũng mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh tà áo dài, để thế hệ trẻ thấy được những nét đẹp truyền thống của người Việt Nam từ những điều đơn giản nhất. Đồng thời lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất của một năm mới sắp tới", Hiền Lương chia sẻ..

Thu nhập "khủng"

Sự lên ngôi của xu hướng chụp ảnh ngày tết đã mở ra cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng cho các nhiếp ảnh gia, Studio tại địa phương.

Anh Nguyễn Dương Đức, chủ Studio Vi Trương (phường Bình Phước), cho biết nhu cầu chụp ảnh xuân năm nay bắt đầu sớm hơn mọi năm và lượng khách cũng đông hơn. Mỗi năm khách hàng lại ưa chuộng những địa điểm, phong cách "hot trend" khác nhau, tạo nên một thị trường sôi động và biến đổi không ngừng.

Dịch vụ chụp hình "hót" những ngày cận tết ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trung bình mỗi ngày tôi phục vụ khoảng 3 nhóm khách, mỗi nhóm từ 2 đến 3 người, với mức giá dao động từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng mỗi bộ ảnh. Thời gian cho mỗi bộ ảnh từ khoảng 30 phút đến 1 tiếng, hoặc có thể lâu hơn tùy theo lượng khách tại địa điểm chụp mà mình phải chờ đợi, chụp xong khách chủ yếu lấy file để đăng mạng xã hội Facebook...", anh Đức chia sẻ.

Cũng theo anh Đức, nhờ lượng khách duy trì ổn định và tăng cao trong dịp cao điểm, chỉ hơn một tháng triển khai dịch vụ chụp ảnh xuân, đã mang về mức thu nhập ấn tượng hơn 100 triệu đồng. Đây là con số minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của dịch vụ này khi nhu cầu lưu giữ kỷ niệm, những bộ ảnh đẹp, ấn tượng ngày tết của người dân ngày càng được chú trọng.

Anh Nguyễn Dương Đức cho biết, chỉ hơn 1 tháng cao điểm, thu nhập mang về từ công việc này hơn 100 triệu đồng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sự kết hợp giữa ý thức gìn giữ văn hóa của người dân và sự năng động của các dịch vụ nhiếp ảnh đã tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ sắc màu tại phường Bình Phước. Những tà áo dài tung bay trong gió không chỉ làm đẹp thêm phố phường mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.