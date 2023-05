CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 16.5: Chật vật mua nhà ở xã hội | Đề xuất mua lại 8 dự án BOT thua lỗ

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian qua lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân từ 90% trở lên số vốn năm 2023 được giao. Những nỗ lực của các địa phương đã giúp công tác giải ngân những tháng qua có nhiều chuyển biến.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Giao thông vận tải đề xuất hơn 10.000 tỉ mua lại 8 dự án BOT thua lỗ

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản kiến nghị Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn tại 8 dự án BOT hạ tầng giao thông do bộ quản lý.

Những dự án đều đã hoàn thành, đưa vào khai thác nhưng chưa được thu phí hoặc không thể thu do mất an ninh trật tự, phương án tài chính bị phá vỡ. Có dự án đã thu phí song doanh thu thực tế chỉ đạt 30% so với hợp đồng. Nhiều năm qua, cơ quan nhà nước và nhà đầu tư đã tìm giải pháp nhưng không khả thi.

Các dự án BOT không được xử lý sẽ phá vỡ phương án tài chính, phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và thu hút đầu tư tư nhân vào hạ tầng giao thông.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất hơn 10.000 tỉ mua lại 8 dự án BOT thua lỗ

Chật vật mua nhà ở xã hội ở Hà Nội

Những ngày gần đây, người dân phải xếp hàng bất kể ngày đêm ở một số dự án nhà ở xã hội để có thể mua được căn hộ. Trong khi đó, Hà Nội là đô thị đặc biệt, tập trung dân số cao nhưng tình trạng thiếu trầm trọng nhà ở xã hội khiến người thu nhập thấp rất chật vật để có được căn nhà.

Chật vật mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Những ai được tăng lương cơ sở từ ngày 1.7?

Kể từ ngày 1.7, mức lương cơ sở sẽ chính thức được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đây là nội dung vừa được Chính phủ ban hành trong nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14.5.

Những ai được tăng lương cơ sở từ ngày 1.7

Amazon ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giao hàng nhanh hơn

Công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon đang sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, để dự đoán, đóng gói và vận chuyển sản phẩm cho khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Amazon ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giao hàng nhanh hơn

Doanh số Trung Quốc vực dậy công ty Mỹ

Nhiều công ty Mỹ cho biết sự phục hồi của thị trường Trung Quốc đã giúp tăng doanh số của họ trong quý vừa qua, nhưng một số lĩnh vực như du lịch bán lẻ vẫn chưa hồi phục nhanh như mong đợi.

Doanh số Trung Quốc vực dậy công ty Mỹ

Xe điện toàn cầu bứt phá kỷ lục trong năm 2023

Cơ quan Năng lượng Quốc tế, gọi tắt là IEA, dự báo doanh số xe điện toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 14 triệu chiếc trong năm 2023. Động lực cho sự tăng trưởng này đến từ thị trường Trung Quốc, Mỹ và châu Âu.

Xe điện toàn cầu bứt phá kỷ lục trong năm 2023

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.