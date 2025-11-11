Chuyên gia 'bật mí' mẹo tắm kỳ lạ có thể giúp ngủ ngon hơn

Tuy nhiên, thời gian gần đây nổi lên xu hướng "tắm trong bóng tối" (dark showering) đang lan rộng trên mạng xã hội, khi nhiều người trải nghiệm và nhận ra rằng tắm trong ánh sáng mờ lại mang đến cảm giác thư giãn sâu hơn, giúp ngủ ngon giấc hơn.

Theo cô Nidhi Pandya, chuyên gia y học cổ truyền, đang làm việc ở Ấn Độ, khác với tắm trong ánh sáng giúp tỉnh táo và tiếp năng lượng, tắm trong ánh sáng mờ lại làm dịu hệ thần kinh. Việc tắt hoặc giảm ánh sáng giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn.

Cô Nidhi Pandya giải thích: Ánh sáng yếu giúp làm giảm phản ứng căng thẳng và hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên, giúp cơ thể dễ dàng chuyển từ ban ngày sang ban đêm, không chỉ rửa trôi bụi bẩn mà còn gột bỏ căng thẳng tinh thần.

Tắm trong ánh sáng mờ giúp làm dịu hệ thần kinh Ảnh: AI

Sau đây là lý do tại sao tắm trong ánh sáng mờ giúp ngủ ngon:

Giảm căng thẳng

Tiến sĩ Stefanie Mazer, bác sĩ tâm lý, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Tắm trong bóng tối giúp giảm kích thích thị giác, từ đó làm dịu hệ thần kinh, theo trang tin sức khỏe Real Simple.

Cải thiện giấc ngủ

Tiến sĩ Michael J. Breus, bác sĩ chuyên về rối loạn giấc ngủ tại Mỹ, cho biết: Tắm nước ấm khoảng 90 phút trước khi ngủ sẽ giảm nhiệt độ cơ thể, từ đó kích thích sản xuất melatonin. Tắm trong không gian tối còn tăng hiệu quả này hơn nữa.

Cân bằng tâm trạng

Sau một ngày căng thẳng, tắm trong ánh sáng mờ có thể giúp làm dịu. Ngay cả tắm nhanh cũng có thể giúp tâm trí trở nên bình an hơn, bác sĩ Mazer nói.

Tăng khả năng tập trung

Ánh sáng yếu giúp dễ tập trung vào cảm giác nước chạm vào da, âm thanh róc rách và nhịp thở - tất cả đưa tâm trí vào trạng thái thiền định tự nhiên.

Về trào lưu tắm trong ánh sáng mờ trên thế giới

Thực tế, tắm trong ánh sáng mờ đã xuất hiện từ lâu. Ở Ấn Độ, người dân thường tắm vào lúc hoàng hôn, dưới ánh đèn dầu nhẹ, như một nghi thức rũ bỏ năng lượng của ngày và chuẩn bị cho giấc ngủ. Ở Nhật, tắm đêm trong các nhà tắm gỗ mờ ánh đèn lồng là truyền thống lâu đời, giúp cơ thể được thư giãn và tái tạo, theo Real Simple.