Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB CAHN bứt phá mạnh mẽ, ai cản nổi thầy trò HLV Polking?

Nam Nhi
Nam Nhi
27/02/2026 00:00 GMT+7

Với chiến thắng 3-1 trên sân Thanh Hóa, CLB CAHN đã gửi thông điệp cực kỳ mạnh mẽ đến các đối thủ, cùng với đó là khoảng cách điểm số cực kỳ ấn tượng với nhóm xếp sau.

CLB CAHN bứt phá mạnh mẽ, ai cản nổi thầy trò HLV Polking?- Ảnh 1.

CLB CAHN đang nắm lợi thế lớn trước khi bước vào lượt về

ảnh: Minh Tú

CLB CAHN đá đẹp, đá thắng

Phần lớn các đội bóng V-League khi vẫn đang còn nghỉ tết đã chẳng thể thoải mái được, khi vào ngày 24.2, CLB CAHN bất chấp bị dẫn bàn trước trên sân Thanh Hóa đã có chiến thắng 3-1 cực kỳ thuyết phục, qua đó xây chắc ngôi đầu.

Với 32 điểm sau 12 trận, CLB CAHN đang tạo ra khoảng cách điểm số cực kỳ ấn tượng với nhóm bám đuổi. Dù còn kém thi đấu các đối thủ 1 trận, nhưng đội bóng của HLV Mano Polking đang hơn đội nhì bảng Ninh Bình FC 5 điểm và đội hạng 3 Thể Công Viettel đến 7 điểm.

Rõ ràng, đây là lợi thế rất lớn để nhà vô địch V-League 2023 có thể hướng đến việc tăng tốc ở lượt về này, trong cảnh Đình Bắc, Quang Hải và Văn Hậu đã có thể toàn tâm ý cho đấu trường nội địa sau khi không còn vướng bận bởi lịch trình di chuyển, thi đấu nặng nhọc ở các giải quốc tế.

CLB CAHN bứt phá mạnh mẽ, ai cản nổi thầy trò HLV Polking?- Ảnh 2.

Phong độ cao của Đình Bắc hứa hẹn sẽ giúp hàng công CLB CAHN thêm bùng nổ

ảnh: Minh Tú

Cộng thêm việc đã sớm dừng chân ở Cúp quốc gia mùa này, việc CLB CAHN sẽ tập trung tối đa cho đấu trường duy nhất còn lại là V-League sẽ tạo ra sức ép không nhỏ cho các đối thủ đang tham gia cuộc đua vô địch.

Ngược lại, điều này sẽ giúp V-League thêm hấp dẫn cho những fan trung lập vì CLB CAHN đang là đội bóng có lối chơi đáng xem bậc nhất ở Việt Nam, nhất là khi hàng thủ đã được gia cố đáng kể.

Đến mùa bóng này, triết lý chủ động tấn công bằng kiểm soát bóng của HLV Mano Polking đã được thực hiện nhuần nhuyễn, nhờ phong độ cao của chân sút Alan và sự sáng tạo của những Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc, Văn Đô.

CLB CAHN bứt phá mạnh mẽ, ai cản nổi thầy trò HLV Polking?- Ảnh 3.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Minh Phúc ăn mừng bàn thắng cùng HLV Polking

ảnh: Minh Tú

Ở giữa sân, Thành Long vẫn tiếp tục là người cầm chìa khóa trong lối chơi của CLB CAHN bởi khả năng giữ nhịp thông minh của mình, bên cạnh sức mạnh và thể lực của Stefan Mauk.

Sự trở lại ấn tượng của Văn Hậu đã đến rất kịp lúc, giúp HLV Polking tạm vơi nỗi lo về vị trí trung vệ khi anh chơi ngày càng ăn ý với đàn anh Đình Trọng, Việt Anh trong sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công.

Ông Polking đã an tâm đến mức sẵn sàng để tuyển thủ U.23 Việt Nam Lý Đức đầu quân cho CLB PVF-CAND trong phần còn lại của mùa giải theo dạng cho mượn, hay trước đó là Phạm Văn Luân cho mượn tại CLB CA TP.HCM.

Với tất cả những thuận lợi đó, không nghi ngờ gì CLB CAHN sẽ là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch ở V-League 2025 - 2026 này. Đối thủ lớn nhất của Quang Hải và các đồng đội có lẽ sẽ chỉ nằm ở chính họ mà thôi.


