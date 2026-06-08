CLB Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Từ đội bóng hạng ba đến CLB giàu thành tích nhất kỷ nguyên chuyên nghiệp

Được thành lập năm 2006 bởi ông Đỗ Quang Hiển với tên gọi ban đầu là Hà Nội T&T, đội bóng khởi đầu từ giải hạng ba - cấp độ thấp nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chỉ sau 3 năm, đội bóng đã liên tiếp thăng hạng để góp mặt tại V-League.

Sau khi lọt tốp 4 ở mùa giải đầu tiên tại V-League năm 2009, Hà Nội T&T tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành chức vô địch quốc gia năm 2010 dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng. Danh hiệu này cũng giúp bóng đá Hà Nội chấm dứt cơn khát chức vô địch quốc gia kéo dài 26 năm kể từ năm 1984.

Khoảnh khắc Chủ tịch Đỗ Vinh Quang (trái) thay mặt CLB Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Trong những năm tiếp theo, đội bóng tiếp tục giành các chức vô địch V-League các mùa giải 2013 và 2016, đồng thời xây dựng mô hình phát triển dựa trên đào tạo trẻ và phát triển bền vững.

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Hà Nội T&T chính thức đổi tên thành CLB Hà Nội. Đội bóng thay đổi nhận diện với màu áo tím đặc trưng cùng logo mang hình ảnh Khuê Văn Các, hướng đến mục tiêu trở thành biểu tượng thể thao của Thủ đô.

Sau khi đổi tên, CLB Hà Nội tiếp tục bước vào giai đoạn thành công nhất trong lịch sử với các chức vô địch V-League các năm 2016, 2018, 2019 và 2022; giành Cúp quốc gia các năm 2019, 2020, 2022 cùng 5 Siêu cúp quốc gia.

Theo thống kê của CLB, Hà Nội hiện là đội bóng giàu thành tích nhất trong kỷ nguyên bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp quốc gia và 5 Siêu cúp quốc gia. Đội bóng cũng sở hữu nhiều cầu thủ giành Quả bóng vàng Việt Nam nhất với 7 danh hiệu, có 7 lần giành danh hiệu Vua phá lưới V-League và là CLB Việt Nam thi đấu nhiều trận nhất tại các cúp châu lục với 49 trận.

CLB Hà Nội đã trải qua chặng đường phát triển đáng tự hào

Dấu ấn tại đội tuyển Việt Nam và khát vọng cho giai đoạn mới

Bên cạnh thành tích ở cấp CLB, Hà Nội còn được xem là một trong những lò đào tạo cầu thủ hàng đầu cả nước. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ đội bóng đã đóng vai trò quan trọng trong các thành công của đội tuyển Việt Nam như Dương Hồng Sơn, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Hai Long.

Đáng chú ý, lứa cầu thủ trẻ Hà Nội vừa góp công giúp đội tuyển U.17 Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U.17 World Cup 2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại sự kiện

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những đóng góp của đội bóng Thủ đô đối với sự phát triển của bóng đá nước nhà.

"Trong chặng đường 20 năm, với sự chuyên nghiệp, bài bản và khát vọng không ngừng nghỉ, CLB Hà Nội đã mang đến lối chơi cống hiến, giàu bản sắc, sự phát triển ổn định và bền vững, thúc đẩy bóng đá Việt Nam ngày càng hấp dẫn, cạnh tranh, khẳng định được vị trí trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế", ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Nhân dịp này, VFF đã trao bằng khen cho CLB Hà Nội. Tập đoàn T&T Group cũng thưởng 1 tỉ đồng cho HLV và các cầu thủ U.17 Hà Nội có đóng góp trong hành trình giành vé dự vòng chung kết FIFA U.17 World Cup 2026.

CLB Hà Nội đã đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam tính đến thời điểm này

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức tri ân Chủ tịch sáng lập Đỗ Quang Hiển - người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của đội bóng trong suốt 20 năm qua.

CLB Hà Nội cũng công bố đội hình tiêu biểu giai đoạn 2006-2026 gồm thủ môn Dương Hồng Sơn; các hậu vệ Trần Văn Kiên, Cristiano Roland, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu; tiền vệ Moses Oloya, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Phạm Thành Lương và tiền đạo Hoàng Vũ Samson. HLV Chu Đình Nghiêm được lựa chọn là người dẫn dắt đội hình tiêu biểu này.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang cam kết chú trọng đào tạo trẻ

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang khẳng định đội bóng sẽ tiếp tục đầu tư cho công tác quản trị, đào tạo trẻ, ứng dụng khoa học công nghệ và y học thể thao nhằm hướng tới những chuẩn mực cao hơn của bóng đá châu Á.

Sau 20 năm hình thành và phát triển, CLB Hà Nội không chỉ trở thành một trong những đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam mà còn ghi dấu ấn bằng những đóng góp quan trọng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia, qua đó khẳng định vị thế của mình trong nền bóng đá nước nhà.