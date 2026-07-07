Có bằng cấp vẫn thất nghiệp nếu sinh viên thiếu 'thái độ'

Tại ngày hội tuyển sinh và tuyển dụng diễn ra đầu tháng 7 tại Trường CĐ Viễn Đông (TP.HCM), ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia Dự báo nhân lực, Phó chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, đã mang đến nhiều lời khuyên cho hàng ngàn tân sinh viên chọn học trường nghề trước ngưỡng cửa vào đời.

Học ngành nào để không bị AI thay thế?

Chia sẻ với các bạn trẻ, ông Trần Anh Tuấn nhận định xu hướng tuyển dụng hiện nay và những năm tới đang chịu ảnh hưởng toàn diện bởi làn sóng công nghệ. Ngay cả quy trình sàng lọc hồ sơ, đo lường năng lực của sinh viên khi đi xin việc giờ đây cũng được các doanh nghiệp thực hiện bằng AI.

Đặc biệt, vị chuyên gia cảnh báo những sinh viên trường nghề có trình độ và kỹ năng hạn chế sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất việc rất cao.

"Các ngành nghề có tính chất lặp đi lặp lại như kế toán, nhân viên giao dịch, nhập dữ liệu, chăm sóc khách hàng, đồ họa, thậm chí là content marketing... đang giảm dần và sẽ bị công nghệ thay thế tối đa", ông Tuấn lưu ý.

Sinh viên tìm hiểu các tiêu chí tuyển dụng thực tế từ doanh nghiệp nhằm chủ động bồi đắp kỹ năng, thích ứng với làn sóng công nghệ ẢNH:NTCC

Để giải quyết bài toán này, bà Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng thường trực Trường CĐ Viễn Đông, cho biết nhà trường đã chuyển từ tư duy truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực làm việc trong kỷ nguyên số. Nhà trường xác định: "AI không thay thế con người, mà sẽ thay thế những người không biết sử dụng AI".

Hiện nay, AI và kỹ năng số được trường tích hợp vào hầu hết các chương trình đào tạo từ công nghệ thông tin, logistics, marketing đến y dược, nhà hàng – khách sạn. Nhằm giúp sinh viên khai thác AI đúng cách thay vì sao chép đối phó, nhà trường đã thành lập Ban Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để tập huấn cho giảng viên, đồng thời đưa năng lực ứng dụng AI vào hệ thống đánh giá KPI của thầy cô hằng tháng.

93% doanh nghiệp lớn chọn thái độ thay vì bằng cấp

Lý giải về việc nhiều cử nhân dù hồ sơ rất đẹp nhưng vẫn bị từ chối, ông Trần Anh Tuấn chỉ ra những điểm yếu cố hữu: phóng đại hồ sơ, thiếu trung thực, thiếu kỹ năng mềm và trải nghiệm thực tế. Trong đó, một con số đáng để các bạn trẻ suy ngẫm được vị chuyên gia chia sẻ: yếu tố mà các tập đoàn lớn kỳ vọng nhất ở nhân sự trẻ chính là thái độ tốt (sự kiên trì, tận tâm, tin cậy), chiếm đến 93% quyết định tuyển dụng.

Đồng tình với nhận định này, bà Dương Thị Hoài, đại diện Công ty TNHH Kim Beauty Art, P.Bàn Cờ, TP.HCM, chia sẻ: "Trong lĩnh vực thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp, tay nghề có thể đào tạo nâng cao theo thời gian, nhưng thái độ phục vụ, tính kỷ luật mới là yếu tố quyết định để chúng tôi lựa chọn người đồng hành lâu dài".

Từ góc độ đơn vị đào tạo, các trường nghề, cao đẳng đang nỗ lực siết chặt kỷ cương để rèn giũa thói quen này cho học viên ngay từ ngày đầu.

Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, nhấn mạnh, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đào tạo lại chuyên môn nhưng rất khó thay đổi nếu nhân sự thiếu thái độ đúng. Do đó, ngay từ khi bước chân vào trường, tân sinh viên đã được rèn luyện trong môi trường có kỷ cương, nền nếp từ việc đúng giờ, tác phong, giao tiếp đến ứng xử.

"Chúng tôi không đào tạo các em chỉ để có một tấm bằng, mà đào tạo để trở thành những người lao động chuyên nghiệp. Sinh viên có thái độ tốt, biết kỷ luật, có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm sẽ luôn có nhiều cơ hội thành công hơn. Đó là cam kết của chúng tôi với doanh nghiệp và phụ huynh", tiến sĩ Phúc khẳng định.

Làm thủ tục nhập học hệ cao đẳng, nhiều bạn trẻ xác định mục tiêu học tập là để hoàn thiện năng lực hành nghề thực tế thay vì chỉ tập trung vào bằng cấp ẢNH: THƯƠNG NGUYÊN

Bà Phan Thị Lệ Thu chia sẻ nhà trường quan niệm thái độ nghề nghiệp là một năng lực cốt lõi. Ngay tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, sinh viên đã được rèn về văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp. Đặc biệt, trường áp dụng triết lý "thầy làm gương cho trò". Để dạy sinh viên biết chào hỏi, giảng viên, cán bộ trường sẽ chủ động gật đầu, mỉm cười chào các em trước trên hành lang, thang máy để tạo thành thói quen lặp lại mỗi ngày.

Học hệ nào không quan trọng bằng năng lực hành nghề

Bức tranh thực tế từ mùa nhập học năm nay cho thấy, các trường cao đẳng đang ngày càng chủ động bước vào quy trình sử dụng lao động của doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi cho sinh viên. Bên cạnh các chương trình học kỳ doanh nghiệp, hoạt động trải nghiệm, các tiêu chí về thái độ, tính chủ động, đúng giờ đều được đưa vào hệ thống đánh giá kết quả học tập của người học.

Trước cơ hội rộng mở khi thị trường đang "khát" nhóm ngành kỹ thuật công nghệ (chiếm 35% nhu cầu) và kinh tế - logistics - tài chính (chiếm 33%), ông Trần Anh Tuấn nhắn nhủ các tân sinh viên: "Không ai có thể tự nói rằng học cao thì sẽ thành công cao, học thấp thì không thành công, bởi thị trường luôn có nhu cầu ở tất cả các cấp bậc chuyên môn kỹ thuật, miễn là bạn có giá trị hành nghề. Vì vậy, chọn học bất kỳ hệ đào tạo nào, các bạn cần nỗ lực hết sức mình để hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của hệ đó. Đây mới là yếu tố then chốt giúp bước vào đời hiệu quả và có nhiều cơ hội thăng tiến".

Để tự tin hòa nhập, chuyên gia khuyên sinh viên cần chủ động trang bị "6 chiếc chìa khóa" chất lượng: năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm, kỷ luật đạo đức, năng lực ứng dụng công nghệ/AI, ngoại ngữ và hiểu biết pháp luật lao động.