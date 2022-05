Có một thứ đáng sợ hơn con số học sinh quan hệ tình dục sớm…

MC Thùy Minh, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, giám đốc nội dung của Vietcetera, một trong những diễn giả của chuỗi chương trình “Cởi mở đi Unitour”, nói chuyện với người trẻ về hành trình đi tìm tôi là ai, giáo dục giới tính đang diễn ra tại nhiều trường ĐH có cuộc trao đổi với PV Thanh Niên.

*Mới đây Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố báo cáo "Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019”. Trong đó, có thông tin đáng chú ý là tỷ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013), tăng lên 3,51% (năm 2019). Chị nói gì về điều này?

Tôi không giật mình hay sốc. Nếu tôi còn giật mình, sốc vì nghe những con số ấy, chính bản thân tôi, một người mẹ, cũng không còn là một người cởi mở nữa. Tôi nghĩ là có thể trong thực tế con số còn lớn hơn.

Tôi là mẹ của một bạn 9 tuổi. Bây giờ lứa tuổi ấy đến lớp không có iPad giống như “cừu đen” luôn, vì các bạn khác ai cũng có. Và bạn thì luôn hỏi “mẹ ơi bao giờ con có iPad". Như vậy là một chiếc iPad có thể cho trẻ bao nhiêu cái cổng để vào thế giới internet. Rồi thời gian dịch bệnh phải học trực tuyến, các em được vào mạng nhiều hơn, tò mò về tình dục nhiều hơn và “action” (thực hành) về nó cũng là điều dễ hiểu.

Một lần tôi nói chuyện với một bà mẹ nổi tiếng ở Singapore, chị nói ở đó cấp 2 học sinh đã được giáo dục giới tính rất rõ ràng nhưng khi chuyển sang Việt Nam thì không trường nào dạy. Chị cảm thấy như lạc lối, không biết bây giờ con chị sẽ đi về đâu, hay cha mẹ phải tự tìm hiểu kiến thức và dạy cho con.

Nên tôi thấy rằng việc giáo dục giới tính, thông tin tình dục an toàn cho người trẻ rất quan trọng. Có điều còn đáng lo hơn tỷ lệ học sinh quan hệ tình dục sớm đang gia tăng, đó là tỷ lệ các ca mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ở vị thành niên gia tăng. Những con số đó rất đáng để giật mình.

*Cũng là một người mẹ có con đi học, chị mong muốn giáo dục giới tính trong trường học như thế nào để hiệu quả?

Trước tiên hãy coi đó là một hoạt động ngoại khóa rồi dần dần sẽ tư vấn, trò chuyện với các em. Không thể nào trong thực tế, chúng ta đều biết có nhiều học sinh lớp 6, 7 đã quan hệ tình dục nhưng suốt trong 4 năm học, chương trình THCS vẫn nói tránh, không nhắc tới.

Thực tế nhiều em rất ngại hỏi những điều về giới tính, tình dục ở trong trường học, các em sẽ chủ động đi tìm những kiến thức ở bên ngoài. Và dần dần các em thấy rằng không được học trong trường cũng không sao. Nhưng điều tôi lo là có những cái các em tìm kiếm ở ngoài không ra. Ví dụ như bản dạng giới tính, trước đây chỉ nói nam - nữ thì bây giờ có tới gần 20 bản dạng giới tính, có thể các em tìm trên Google bằng tiếng Anh cũng không ra. Rồi chưa kể những fake news (tin giả), rồi những phòng khám nam khoa không đảm bảo, biết bao em đã mất tiền vào đó.

Thông qua những chương trình như “Cởi mở đi” mà chúng tôi đang thực hiện, chúng tôi mong có một chỗ an toàn để các bạn trẻ có thể nói chuyện về giới tính, tình dục an toàn, ban đầu có thể là nắm những kiến thức nền. Rồi chúng tôi cũng có trang Confesstion (thú nhận), rồi các bạn có thể nhắn cho Minh Trang, chủ nhân kênh SexEdu By Trang… Như vậy là các bạn có thể chia sẻ những câu chuyện cụ thể hơn của mình.

*Chị đang giáo dục giới tính cho con mình như thế nào?





Ở nhà, vợ chồng tôi là người cởi mở. Nhưng tôi nghĩ rằng cha mẹ cởi mở thôi thì chưa đủ, còn ông bà, hàng xóm láng giềng, các bạn chơi cùng con nữa.

Như ở nhà tôi bố mẹ thương yêu nhau thì ôm hôn, chào tạm biệt, có những va chạm bình thường như vậy. Nhưng tự dưng một lần tôi thấy bé nhà tôi xem phim thấy cảnh hôn nhau là con che mắt. Có thể ông bà, hàng xóm dạy con như vậy.

Tôi nói chuyện với con khi cha mẹ yêu thương nhau, trao nhau một nụ hôn là bình thường.

Để trò chuyện, làm bạn với con, tôi không đợi con phải kể cho mình “mẹ ơi con thích bạn này” thì mới nói chuyện với con. Mà tôi chủ động trò chuyện cùng con.

Ví dụ, bạn 9 tuổi một hôm kể với tôi “mẹ ơi bạn kia chê con xấu trai”, tôi đoán được là con gái hay nói ngược. Tôi thấy có một tín hiệu gì đó là con trai mình quan tâm bạn kia, vì nếu không quan tâm thì không ai để ý xem người đó nói gì về mình. Tôi nói với con, “con ơi không phải đâu, bạn ấy đang quan tâm con đó”.

Hoặc một bạn khác 5 tuổi đang học trường quốc tế kể về một bạn trai và nói “yêu bạn này”. Tôi hỏi sâu hơn thì được kể, khi con gặp bạn này ở trường thì con đứng như tượng. “Vậy khi con gặp bạn con có run không”, tôi hỏi. Cô bé trả lời là không. “Nhưng khi con nói con yêu bạn thì con rất run”, cô bé đáp.

Nếu chúng ta giữ tư tưởng rằng “5 tuổi thì yêu đương gì” có thể giết chết một tình yêu trong lòng một đứa trẻ. Hãy coi em bé đó là một người bạn, nhìn sâu những điều ở trong bạn ấy và trò chuyện. Hãy chia sẻ với các con đúng với tinh thần cởi mở. Kể cả con bạn là người đồng giới, bạn là cha mẹ, bạn chịu khó quan sát, đồng cảm, quan tâm với con bạn sẽ nhận ra.

Đừng giữ quan điểm mấy tuổi đầu thì không được yêu, không được thích ai. Trước đây chúng ta thường hay bị nói rằng “học hành không lo học hành, lo yêu đương”, nhưng bây giờ chúng ta phải thấy rằng hai việc đó không liên quan, thậm chí có thể còn "bồi bổ" cho nhau nữa.

*Chị có sẵn sàng nói chuyện với con về tình dục an toàn?

Gia đình chúng tôi coi con là bạn, chúng tôi cố gắng nhất có thể. Nhưng con có lựa chọn tôi là bạn hay không, thì đó là sự lựa chọn. Có thể con chọn một người bạn thân khác của con chứ không chọn cha mẹ thì đó là quyết định của con.

Bây giờ tôi chưa nói với con những điều về quan hệ tình dục an toàn, bởi có thể bây giờ con chưa hiểu. Nhưng khi tôi có vẻ cảm nhận được, nhận thấy được thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói.