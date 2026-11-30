Vì sao cao tốc chỉ được chạy 80 km/giờ?

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những công trình giao thông trọng điểm tại khu vực Đông Nam bộ, có tổng chiều dài khoảng 53,7 km, đi qua địa bàn Đồng Nai và TP.HCM, kết nối khu vực Biên Hòa với Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Tuyến đường được kỳ vọng chia sẻ áp lực giao thông với QL51, đồng thời tạo thêm trục kết nối thuận lợi giữa TP.HCM, các khu công nghiệp, cảng biển và khu vực du lịch ven biển.

Sơ đồ kết nối hệ thống cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Ảnh: Quang Thuần - ĐỒ HỌA: BẢO NGUYỄN

Theo ghi nhận của cơ quan quản lý, lưu lượng phương tiện trên tuyến đạt từ vài ngàn đến hàng chục ngàn lượt xe/ngày. Tuy nhiên, việc khai thác vẫn còn những giới hạn do một số hạng mục kết nối và tổ chức giao thông chưa hoàn thiện đồng bộ.

Theo phương án phân kỳ đầu tư, tuyến đường có quy mô từ 4 - 6 làn xe chạy, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Riêng đoạn từ Long Thành đến Tân Hiệp được đầu tư quy mô 6 làn xe, trong khi các đoạn còn lại chủ yếu có quy mô 4 làn xe. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu đưa vào sử dụng, cơ quan chức năng chỉ cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa

80 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ. Đồng thời, phương tiện được phép lưu thông trong giai đoạn khai thác tạm ban đầu chủ yếu là ô tô dưới 9 chỗ. Việc này xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn trong thời điểm công trình chưa hoàn thiện đồng bộ.

Ở đường quốc lộ có dải phân cách cứng thì tốc độ đã được cho phép lên 90 km/giờ nên không lý do gì đường cao tốc lại chỉ cho tối đa 80 km/giờ. Theo tôi, cần rà soát tốc độ khai thác để phát huy tốt hơn công năng của tuyến đường, đồng thời bảo đảm các điều kiện an toàn cho người tham gia giao thông. Ông Lê Trung Tính, Phó chủ tịch Hội Vận tải TP.HCM

Sau thời gian đưa vào sử dụng, các hạng mục trên tuyến từng bước được hoàn thiện. Đặc biệt, việc kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành thông qua nút giao Tân Hiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực khai thác của toàn mạng lưới. Đại diện Ban Quản lý dự án 85 và Ban Giao thông TP.HCM cho biết 2 đoạn tuyến đã đủ điều kiện để xem xét nâng tốc độ tối đa lên 100 km/giờ. Trên cơ sở này, Cục Đường bộ VN đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan góp ý phương án nâng tốc độ tối đa từ 80 km/giờ lên 100 km/giờ đối với đoạn thuộc dự án thành phần 2, từ Km16 đến Km34+200 và một phần dự án thành phần 3, từ Km34+200 đến Km52+600. Đối với đoạn thuộc dự án thành phần 1, từ Biên Hòa đến nút giao Long Thành và đoạn cuối dự án thành phần 3 gần nút giao QL56, do còn các hạng mục đang được hoàn thiện, cơ quan quản lý tiếp tục lấy ý kiến về phương án duy trì tốc độ 80 km/giờ hoặc điều chỉnh khi đáp ứng điều kiện.

Cần điều chỉnh để tối ưu công năng

Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên cho thấy từ khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào hoạt động, không ít trường hợp bị phạt nguội do chạy quá tốc độ trên tuyến đường này. Anh T.M.K (ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) chia sẻ: "Trong năm 2026, tôi đã vài lần đi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Mặc dù chưa hoàn thiện 100% nhưng có thể nói tuyến đường này giúp rút ngắn khá nhiều thời gian, nhất là không phải đi qua điểm nghẽn từ Nhơn Trạch đến Phú Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ tối đa 80 km/giờ là quá thấp, nhất là hiện nay không có quá nhiều phương tiện và đường khá thoáng". Một số chủ xe khác cũng giải thích họ bị phạt nguội do đường vắng và thói quen giữ tốc độ cao trên cao tốc. Vì thế, theo những người này, việc điều chỉnh tốc độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lên 100 km/giờ là hợp lý và cần thiết.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện hạn chế tốc độ tối đa 80 km/giờ Ảnh: Q.T

Ông Lê Trung Tính, Phó chủ tịch Hội Vận tải TP.HCM, nhận định việc xem xét nâng tốc độ cho thấy cơ quan quản lý đang chuyển dần từ phương án khai thác tạm sang tổ chức vận hành phù hợp hơn với năng lực thiết kế của công trình. Quyết định cuối cùng vẫn phải căn cứ vào tình trạng hạ tầng, hệ thống an toàn giao thông và phương án tổ chức vận hành được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh mạng lưới cao tốc khu vực phía nam đang từng bước hoàn thiện, việc rà soát và điều chỉnh tốc độ khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là cần thiết.

"Ở đường quốc lộ có dải phân cách cứng thì tốc độ đã được cho phép lên 90 km/giờ nên không lý do gì đường cao tốc lại chỉ cho tối đa 80 km/giờ. Theo tôi, cần rà soát tốc độ khai thác để phát huy tốt hơn công năng của tuyến đường, đồng thời bảo đảm các điều kiện an toàn cho người tham gia giao thông", ông Tính nói.

Ngoài tốc độ khai thác, cơ quan quản lý cũng lấy ý kiến về loại phương tiện được phép lưu thông, trong đó có đề xuất liên quan đến xe chở người dưới 30 chỗ và các phương tiện phục vụ vận hành, bảo trì sân bay Long Thành. Điều này cho thấy việc điều chỉnh không chỉ nhằm tăng tốc độ mà còn hướng đến hoàn thiện phương án khai thác toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông trong giai đoạn mới.

Chủ trương nâng tốc độ tối đa lên 100 km/giờ nhận được sự quan tâm lớn của những người thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc này. Anh Đỗ Thành Long, chuyên viên tổ chức sự kiện tại TP.HCM, cho biết: "Công ty chúng tôi vừa tổ chức sự kiện tại Hồ Tràm với sự tham gia của hàng trăm khách du lịch MICE quốc tế. Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giúp lộ trình di chuyển ngắn hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Do đó, nếu hạ tầng đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cần điều chỉnh nâng lên 100 km/giờ để khai thác hết công năng của công trình. Do tuyến đường còn khá mới nên các vấn đề về hệ thống biển báo, vạch sơn, chiếu sáng, hộ lan, mặt đường và tổ chức giao thông tại các nút giao cũng cần được rà soát kỹ lưỡng".

Ủng hộ điều chỉnh tốc độ tối đa cho tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, song ông Cao Minh Tuấn, tài xế giao hàng cho một công ty logistics, lưu ý thêm những khu vực nhập làn, tách làn và chuyển hướng giữa các tuyến cao tốc phải có phương án cảnh báo, điều tiết phù hợp. Bởi nếu tốc độ tối đa thay đổi giữa các đoạn, hệ thống biển báo phải được bố trí hợp lý, dễ nhận biết, có khoảng cách cảnh báo đủ để tài xế chủ động điều chỉnh vận tốc. Việc nâng tốc độ lên 100 km/giờ tại những đoạn đủ điều kiện, đồng thời duy trì giới hạn phù hợp tại các khu vực còn hạn chế, là phương án dung hòa giữa yêu cầu khai thác công trình và bảo đảm an toàn giao thông.