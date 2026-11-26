Trong cuộc phỏng vấn trên podcast MD Meets ngày 25.11, ông Jared Kushner đánh giá cao sự chuẩn bị và hiểu biết của Tổng thống Putin qua những lần 2 bên gặp gỡ, trao đổi về triển vọng giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

"Tổng thống Putin là người rất có tổ chức. Có người thích những gì ông ấy đã làm, có người không. Nhưng chắc chắn ông ấy là một đại kiện tướng chính trị", ông Kushner nhận định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner trong một cuộc gặp tại Điện Kremlin ngày 12.11.2026 ẢNH: REUTERS

Đặc phái viên Mỹ còn mô tả ông Putin là một "nhân vật lịch sử", luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trước các cuộc đàm phán. "Ông ấy ghi chép rất nhiều khi chúng tôi trao đổi, sau đó phản hồi rất cụ thể. Rõ ràng, ông ấy hiểu sâu sắc các vấn đề và có những quan điểm rất kiên định", The Hill dẫn lời ông Kushner nói.

Theo ông Kushner, nhà lãnh đạo Nga không chỉ muốn đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine mà còn xem đàm phán là cơ hội cải thiện quan hệ với Mỹ, hướng tới một "khởi đầu mới" giữa 2 nước.

Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ thừa nhận triển vọng chấm dứt xung đột vẫn đối mặt nhiều trở ngại. "Sau nhiều giờ trao đổi với Tổng thống Putin và nhóm chuyên gia Nga, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và tôi hiểu rằng vấn đề lãnh thổ hiện vẫn bế tắc", ông Kushner nói. Ông cũng cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang nếu các bên tính toán sai lầm.

Đầu tháng 11, Nga và Ukraine đã nối lại đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) sau 9 tháng gián đoạn. Hai bên đã đạt thỏa thuận về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn. Tuy nhiên, những bất đồng cốt lõi về lãnh thổ và bảo đảm an ninh vẫn chưa được giải quyết.

Về vai trò của châu Âu, ông Kushner cho hay phía Nga đã đồng ý để các đại diện châu Âu tham gia tiến trình đàm phán sau chuyến thăm Moscow của ông. Theo đặc phái viên Mỹ, Moscow cũng thể hiện sự sẵn sàng thảo luận về những bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine, dù ông thừa nhận vẫn tồn tại sự hoài nghi và thiếu tin tưởng đối với cam kết của Nga.

Ông Kushner cũng cho rằng lý tưởng nhất là các nước châu Âu lựa chọn một đại diện chung để tham gia đàm phán, nhưng nhóm 8 đại diện hiện tại vẫn có thể hoạt động hiệu quả.

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Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 25.11 cũng xác nhận đã điện đàm với 2 đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ tuần trước tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), theo Hãng thông tấn TASS.

Ông nhấn mạnh lời mời các đại diện châu Âu đến Nga để làm rõ lập trường vẫn còn hiệu lực, đồng thời khẳng định Nga hiện không tiến hành đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19.11 đề xuất các nước châu Âu cử đại diện đến Moscow để làm rõ lập trường về an ninh khu vực.

"Chúng ta cần hiểu châu Âu sẽ đóng góp gì vào các cuộc đàm phán. Vì vậy, chúng tôi đã đề xuất qua các kênh ngoại giao rằng phía châu Âu đến Moscow để làm rõ lập trường", Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin nói.

Lãnh đạo Nga cho biết nước này sẽ cân nhắc bước tiếp theo trong đối thoại với Ukraine sau cuộc trao đổi này, đồng thời nhấn mạnh Moscow không phản đối việc các nước châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky ngày 24.11 kêu gọi sớm tổ chức cuộc đàm phán 4 bên gồm Ukraine, châu Âu, Mỹ và Nga, theo AFP. "Chúng ta phải làm mọi thứ để cuộc gặp 4 bên diễn ra càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẵn sàng, ngay cả ngày mai", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố. Ông cũng cho biết các đối tác muốn hoàn tất tiến trình trước Giáng sinh.

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 13.11 đã nhất trí để Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan cùng các thể chế EU đại diện cho châu Âu tại những vòng đàm phán hòa bình Ukraine sắp tới. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng tranh luận về việc ai sẽ thay mặt châu Âu tham gia tiến trình thương lượng do Mỹ làm trung gian, theo Reuters.