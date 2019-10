ASEAN không quá xa vời với start-up Việt

Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM hỗ trợ start-up vươn ra biển lớn Runway to the world là chương trình trao đổi start-up thường niên do Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (SIHUB), trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, tổ chức. Theo đó, SIHUB hỗ trợ tối đa 3 start-up Việt Nam/1 thị trường để có cơ hội trình bày mô hình kinh doanh với các nhà đầu tư tiềm năng tại các quốc gia nước ngoài. Ngược lại, các start-up nước ngoài cũng có cơ hội ra mắt thị trường Việt Nam và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Giám đốc SIHUB Huỳnh Kim Tước cho biết: “Những năm trước, trên bản đồ thương hiệu thế giới hoàn toàn không biết đến Việt Nam. Qua Runway to the world, nôm na là chúng ta mang chuông đi đánh xứ người, chúng ta đưa start-up Việt Nam ra ngoài thế giới thì thị trường quốc tế mới để ý và quan tâm Việt Nam. Việc tiếp xúc với các thị trường nước ngoài có nhu cầu cũng giúp huấn luyện cộng đồng start-up Việt”. Runway to the world năm 2018 đã có 9 công ty khởi nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp và thị trường tại Hàn Quốc, Malaysia và Singapore.