Creta, Tucson hút khách giúp doanh số Hyundai tăng trưởng tại Việt Nam

Sau giai đoạn đầu năm tương đối chật vật, Hyundai đang dần lấy lại "phong độ" tại Việt Nam, khi liên tục ghi nhận doanh số tăng trưởng trong những tháng gần đây.

Theo đó, báo cáo bán hàng mới nhất từ Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) cho thấy, khép lại tháng 10.2025, lượng ô tô Hyundai tiêu thụ tại Việt Nam đạt 5.260 xe, tăng hơn 22% so với tháng 9. Trước đó, thương hiệu xe Hàn Quốc cũng đã có 3 tháng (tháng 7, 8 và 9) liên tục ghi nhận kết quả tích cực về doanh số.

Sự "tỏa sáng" của bộ đôi Ceta và Tucson đang giúp Hyundai duy trì đà tăng trưởng doanh số tại Việt Nam ẢNH: HTV

Số liệu chi tiết cho thấy, sự "hồi sinh" của Hyundai kể từ giai đoạn quý 2 có sự đóng góp rất lớn của bộ đôi SUV, crossover đô thị, gồm Hyundai Creta và Hyundai Tucson.

Trong đó, Creta đóng vai trò "đầu tàu" kéo Hyundai trở lại đường đua doanh số. Tháng 10 vừa qua, mẫu xe này bán ra tổng cộng 1.022 xe, tăng 107 xe, tương đương gần 12% so với tháng liền trước. "Đàn anh" Hyundai Tucson cũng duy trì lượng xe bàn giao ấn tượng với 929 xe, nằm trong nhóm những mẫu crossover cỡ trung ăn khách nhất thị trường.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Những mẫu xe còn lại trong danh mục sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam trong tháng đầu quý 4/2025 cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng khá tích cực. Accent bán ra 609 xe, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng gần 50% so với tháng 9. Grand i10 đạt doanh số 362 xe, tăng gần 62%. Stargazer bàn giao đến tay khách hàng tổng cộng 285 xe, tăng 65 xe so với tháng liền trước. Santa Fe bán ra 208 xe, tăng nhẹ 6 xe. Trong khi, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ Venue ghi nhận doanh số 184 xe, tăng 44 xe. Custin bán ra 117 xe, tăng 11 xe. Palisade và Elantra lần lượt đạt doanh số 115 xe và 61 xe.

Ngoài xe du lịch, nhóm xe thương mại Hyundai cũng chứng kiến sự khởi sắc với 1.363 xe bán ra trong tháng, tăng gần 400 xe.

Hyundai Accent cũng ghi nhận lượng xe bán ra tích cực trong tháng 10.2025 ẢNH: NGUYỄN DUY

Theo một số chuyên gia trong ngành ô tô tại Việt Nam, bên cạnh sự khởi sắc chung của thị trường, kết quả bán hàng tích cực của Hyundai thời gian qua còn đến từ các chính sách kích cầu hiệu quả. Liên tiếp những tháng gần đây, phía hãng và đại lý xe Hàn Quốc liên tục tung ra các chương trình ưu đãi. Nhờ vậy, giá bán thực tế của hầu hết mẫu xe Hyundai đều được giảm mạnh từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng; dễ tiếp cận người dùng hơn.

Bước sang tháng 11.2025, Hyundai Thành Công cho biết tiếp tục triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi mạnh tay hơn nữa, nhằm thúc đẩy doanh số trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Trong đó đáng chú ý có chính sách bảo hành mở rộng đến 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước); hay ưu đãi giá bán lên đến 200 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất từ 0% cho một số mẫu xe ở các phân khúc cao. Động thái này được dự báo sẽ tiếp tục giúp Hyundai duy trì đà tăng doanh số tại Việt Nam.