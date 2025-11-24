‘Cuộc chia tay tháng 6’: Những chông chênh tuổi trẻ bên ngưỡng cửa vào đời

Bắt nguồn từ đồ án tốt nghiệp của sinh viên Khoa Sân khấu, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, tác phẩm đã có bước "chuyển mình" ngoạn mục. Từ những phản hồi tốt của ban giám khảo và giới chuyên môn trong buổi báo cáo ngày 6.10, ê kíp quyết định "khoác áo mới" cho đứa con tinh thần. Vở kịch Cuộc chia tay tháng 6 bước ra khỏi tháp ngà học thuật để đến với công chúng bằng tâm thế chỉn chu, quy mô và chuyên nghiệp hơn.

Yên Nhi vai Tania, Lê Hồng Trí vai Cô-lê-xốp ẢNH: H.K

Cuộc chia tay tháng 6: thấu cảm cho những sai lầm của thanh xuân

Cuộc chia tay tháng 6 đặt nhân vật vào ngã ba đường tàn nhẫn của số phận. Ở đó, những sinh viên vừa tốt nghiệp phải đối diện với cơn khủng hoảng hiện sinh trầm trọng. Bối cảnh xã hội hiện đại với áp lực việc làm đè nặng khiến những giấc mơ lãng mạn thời đi học trở nên mong manh.

Tác phẩm khắc họa trần trụi sự giằng xé nội tâm: liệu người trẻ có dám giữ lấy cái tôi nguyên bản, chấp nhận con đường hoài bão đầy chông gai hay họ buộc phải buông bỏ, hòa tan vào đám đông như một "linh hồn công nghiệp" để đổi lấy sự an toàn? Mỗi lựa chọn đều đi kèm với những nuối tiếc và cái giá phải trả, khiến người xem như thấy bóng dáng mình trong đó.

Vở kịch không tô hồng tuổi trẻ. Nó phơi bày những nông nổi, bồng bột của những cái đầu nóng dễ vấp ngã. Tuy nhiên, thay vì cái nhìn phán xét khắc nghiệt của định kiến xã hội, Cuộc chia tay tháng 6 là lời khẩn cầu cho sự bao dung. Những người trẻ đang loay hoay tìm "chỗ đứng" trong vòng xoáy đào thải tàn nhẫn cần được dìu dắt hơn là trừng phạt.

Minh Đức và Châu Khanh vai vợ chồng Rép-ni-cốp ẢNH: H.K

Thử nghiệm táo bạo: sân khấu "trắng" đạo cụ

Điểm nhấn đặc biệt của phiên bản này nằm ở tư duy dàn dựng thể nghiệm. Đạo diễn Hoàng Trần Thị Định đã mạo hiểm loại bỏ hoàn toàn đạo cụ. Sân khấu trống trơn buộc diễn viên phải đẩy hai ngôn ngữ biểu đạt cốt lõi - hành động và lời thoại - lên ngưỡng cao nhất. Không còn vật chất che chắn, cảm xúc trần trụi của nhân vật trở thành tâm điểm duy nhất, tạo nên sức ám ảnh mạnh mẽ.

Điều khiến vở kịch trở nên đáng quý chính là sự "đồng thanh tương ứng" giữa vai diễn và diễn viên. Toàn bộ ê kíp như Lê Hồng Trí, Yên Nhi, Châu Khanh, Minh Đức, Kim Hải, Hoàng Ngô, Dương Hải Yến, Ngọc Thành đều là những người vừa rời ghế nhà trường. Họ không chỉ diễn, họ đang mang chính nỗi sợ hãi, sự vô định và khát khao khẳng định bản thân của mình lên sàn gỗ.

Cuộc chia tay tháng 6 không đưa ra câu trả lời giáo điều. Nó mở ra một cuộc đối thoại thân mật, nơi khán giả - đặc biệt là người trẻ - được soi chiếu, được ủi an và tìm thấy sự đồng cảm trước khi bước vào "vùng nhiễu động" của cuộc đời.