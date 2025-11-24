Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

‘Cuộc chia tay tháng 6’: Những chông chênh tuổi trẻ bên ngưỡng cửa vào đời

Anh Vũ
Anh Vũ
24/11/2025 18:52 GMT+7

Cuộc chia tay tháng 6 (tác giả Aleksandr Vampilov - đạo diễn Hoàng Trần Thị Định) vừa chính thức ra mắt tại Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ 5B. Vở kịch là lát cắt vào khối mâu thuẫn của người trẻ: chọn cái tôi kiêu hãnh hay sự thỏa hiệp sinh tồn, mang đến bầu không khí vừa cổ điển, vừa đậm tính thời đại.

Bắt nguồn từ đồ án tốt nghiệp của sinh viên Khoa Sân khấu, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, tác phẩm đã có bước "chuyển mình" ngoạn mục. Từ những phản hồi tốt của ban giám khảo và giới chuyên môn trong buổi báo cáo ngày 6.10, ê kíp quyết định "khoác áo mới" cho đứa con tinh thần. Vở kịch Cuộc chia tay tháng 6 bước ra khỏi tháp ngà học thuật để đến với công chúng bằng tâm thế chỉn chu, quy mô và chuyên nghiệp hơn.

‘Cuộc chia tay tháng 6’: Những chông chênh tuổi trẻ bên ngưỡng cửa vào đời- Ảnh 1.

Yên Nhi vai Tania, Lê Hồng Trí vai Cô-lê-xốp

ẢNH: H.K

Cuộc chia tay tháng 6: thấu cảm cho những sai lầm của thanh xuân

Cuộc chia tay tháng 6 đặt nhân vật vào ngã ba đường tàn nhẫn của số phận. Ở đó, những sinh viên vừa tốt nghiệp phải đối diện với cơn khủng hoảng hiện sinh trầm trọng. Bối cảnh xã hội hiện đại với áp lực việc làm đè nặng khiến những giấc mơ lãng mạn thời đi học trở nên mong manh.

Tác phẩm khắc họa trần trụi sự giằng xé nội tâm: liệu người trẻ có dám giữ lấy cái tôi nguyên bản, chấp nhận con đường hoài bão đầy chông gai hay họ buộc phải buông bỏ, hòa tan vào đám đông như một "linh hồn công nghiệp" để đổi lấy sự an toàn? Mỗi lựa chọn đều đi kèm với những nuối tiếc và cái giá phải trả, khiến người xem như thấy bóng dáng mình trong đó.

Vở kịch không tô hồng tuổi trẻ. Nó phơi bày những nông nổi, bồng bột của những cái đầu nóng dễ vấp ngã. Tuy nhiên, thay vì cái nhìn phán xét khắc nghiệt của định kiến xã hội, Cuộc chia tay tháng 6 là lời khẩn cầu cho sự bao dung. Những người trẻ đang loay hoay tìm "chỗ đứng" trong vòng xoáy đào thải tàn nhẫn cần được dìu dắt hơn là trừng phạt.

‘Cuộc chia tay tháng 6’: Những chông chênh tuổi trẻ bên ngưỡng cửa vào đời- Ảnh 2.

Minh Đức và Châu Khanh vai vợ chồng Rép-ni-cốp

ẢNH: H.K

Thử nghiệm táo bạo: sân khấu "trắng" đạo cụ

Điểm nhấn đặc biệt của phiên bản này nằm ở tư duy dàn dựng thể nghiệm. Đạo diễn Hoàng Trần Thị Định đã mạo hiểm loại bỏ hoàn toàn đạo cụ. Sân khấu trống trơn buộc diễn viên phải đẩy hai ngôn ngữ biểu đạt cốt lõi - hành động và lời thoại - lên ngưỡng cao nhất. Không còn vật chất che chắn, cảm xúc trần trụi của nhân vật trở thành tâm điểm duy nhất, tạo nên sức ám ảnh mạnh mẽ.

Điều khiến vở kịch trở nên đáng quý chính là sự "đồng thanh tương ứng" giữa vai diễn và diễn viên. Toàn bộ ê kíp như Lê Hồng Trí, Yên Nhi, Châu Khanh, Minh Đức, Kim Hải, Hoàng Ngô, Dương Hải Yến, Ngọc Thành đều là những người vừa rời ghế nhà trường. Họ không chỉ diễn, họ đang mang chính nỗi sợ hãi, sự vô định và khát khao khẳng định bản thân của mình lên sàn gỗ.

Cuộc chia tay tháng 6 không đưa ra câu trả lời giáo điều. Nó mở ra một cuộc đối thoại thân mật, nơi khán giả - đặc biệt là người trẻ - được soi chiếu, được ủi an và tìm thấy sự đồng cảm trước khi bước vào "vùng nhiễu động" của cuộc đời.

Tin liên quan

Lân sư rồng lên màn ảnh rộng như môn thể thao đỉnh cao

Lân sư rồng lên màn ảnh rộng như môn thể thao đỉnh cao

Phim điện ảnh 'Sức bật trái tim' do đạo diễn Khoa Nguyễn cầm trịch chính thức khai máy, đánh dấu việc lân - sư - rồng được đưa lên màn ảnh rộng với tư cách là một môn thể thao biểu diễn đỉnh cao.

Ốc Thanh Vân gặp gỡ linh hồn Romeo và Juliet

‘Men chữ’ từ lòng đất Gò Sành

Khám phá thêm chủ đề

cuộc chia tay Cuộc chia tay tháng 6 Vở kịch Đồ án tốt nghiệp sinh viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận