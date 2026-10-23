Đà Lạt không thiếu quán cà phê đẹp, sao Cà phê Tùng vẫn đông khách?

Mặt tiền nhỏ, xe máy dựng sát rạt phía ngoài, Cà phê Tùng (số 6 khu Hòa Bình, sát chợ Đà Lạt) hầu như lúc nào cũng nườm nượp khách. Gần 70 năm qua, quán nhỏ gần như vẫn thế, chỉ có khách là đã đi qua nhiều thế hệ.

Quán nhỏ, nhưng đã đón nhiều thế hệ khách suốt gần 70 năm ẢNH: LAM YÊN

Nơi những tên tuổi lẫy lừng từng ngồi lại

Café Tùng ra đời năm 1959, ban đầu chỉ là ki-ốt số 5 đường Thành Thái (nay là Nguyễn Chí Thanh), vài năm sau mới chuyển tới vị trí ngày nay.

Đến Đà Lạt khoảng thập niên 1940, chủ quán Trần Đình Tùng mang vào quán lối thưởng thức cà phê chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa Pháp: cà phê tự rang xay, pha phin, nhạc Pháp được chọn theo gu riêng. Quán nhỏ, ấm cúng, lại nằm ngay trung tâm, dần trở thành điểm gặp gỡ của công chức, trí thức và văn nghệ sĩ.

Nhạc sĩ Từ Công Phụng, nhà thơ "điên" Bùi Giáng, cặp song ca Lê Uyên và Phương, ca sĩ Khánh Ly từng là khách quen của Tùng trong thập niên 1960. Phạm Công Thiện - người được xem là kỳ tài văn học và triết học của Việt Nam thập niên 1960 - còn nhắc đến Cà phê Tùng trong tập Ngày sanh của rắn xuất bản năm 1966, khi ông đang ở New York. Chỉ vài năm sau khi hình thành, tên một quán cà phê nhỏ ở Đà Lạt đã đi vào thơ và ký ức của người rời thành phố.

Tìm về hoài niệm ẢNH: LAM YÊN

Tranh đến nay vẫn hiện diện khắp nơi ở Tùng. Ngay phòng phía trước, hình như vẫn là bức Người đàn ghi-ta của họa sĩ Vị Ý phủ gần kín mảng tường trên dãy sofa nâu. Trên bức tường dưới chân cầu thang là bức tranh Trịnh Công Sơn ôm đàn tay cầm điếu thuốc. Lên tầng trên tiếp tục là những bức tranh khổ lớn…

Theo nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên, dịp Giáng sinh năm 1965, tại một triển lãm của họa sĩ Đinh Cường ở Alliance Française de Dalat, ông Trần Đình Tùng mua bức Thiếu nữ xanh đem về treo trong quán. Khi ấy, Tùng còn có tranh của Vị Ý, Cù Nguyễn và một số họa sĩ trẻ miền Nam. Nhiều năm sau, khi trở lại Đà Lạt, chính Đinh Cường tìm đến Tùng, thấy bức tranh cũ của mình vẫn còn trên tường rồi mua lại để mang đi phục chế. Vì thế, ít nhất một số bức tranh ở Tùng không phải là đồ trang trí được mang về sau này để tạo cảm giác "xưa" mà đã thật sự già đi cùng quán.

Phòng khá tối với tường vàng, sofa nâu tách biệt hẳn với náo nhiệt bên ngoài ẢNH: LAM YÊN

Người trẻ tìm gì ở 'chiếc quán cũ' này?

Đến quán ngày nay, máy Akai, loa cũ hay poster Jacques Brel năm nào không còn thấy nữa nhưng ghế bọc da vẫn kê sát nhau, cà phê vẫn nhỏ qua phin giữa nhạc Pháp và những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng…

Tầng trên từng chỉ đặt duy nhất một bàn cà phê ở ban công, bây giờ khách ngồi kín hai dãy ghế. Ghế nâu, tranh cũ, đèn vàng vẫn còn. Trên những chiếc bàn nhỏ vừa đủ đặt chiếc phin, ly cà phê và bình trà giờ có thêm điện thoại, máy chụp hình. Quầy tính tiền có thêm màn hình và mã QR.

Nhiều người tìm Tùng đơn giản do quán đã trở thành một địa chỉ biểu tượng nằm ngay trung tâm. Họ đến vì… tò mò và để chụp hình check-in. Khách trẻ đến đây phần lớn vẫn cúi đầu vô điện thoại một cách khí thế hoặc giơ điện thoại chụp hết góc này đến góc khác. "Tôi nghe nói Cà phê Tùng nổi tiếng lắm, nên tới thử cho biết. Quán hơi đông và sữa chua rất ngon", Trương Thu Hằng, một sinh viên ngành kinh tế cho biết.

Màn hình và mã QR tại quầy tính tiền nằm giữa những đồ gỗ, tranh và vật trang trí cũ ẢNH: LAM YÊN

Khách trẻ với điện thoại, laptop ngồi kín tầng trên Cà phê Tùng ẢNH: LAM YÊN

Khu Hòa Bình nhìn từ ban công Café Tùng ẢNH: LAM YÊN

Nhưng cũng có người trẻ tìm đến quán vì muốn tìm lại một "Đà Lạt cũ" của những thập niên trước mà họ chưa từng sống qua. KTS Nguyễn Hoàng Thắng mới ra trường vài năm cho biết: "Tôi đọc nhiều cuốn biên khảo về Đà Lạt của nhà nghiên cứu Nguyễn Vĩnh Nguyên, rất bất ngờ khi biết Cà phê Tùng có nhiều câu chuyện thú vị như vậy. Tôi thích ngồi một góc trong quán, tưởng tượng xem ngày đó những văn nghệ sĩ nổi tiếng làm gì ở đây, liệu không gian này có góp phần nào cảm xúc cho những tác phẩm của họ không…"

Có người đến Tùng đơn giản chỉ để "chậm lại". Tôi có cô bạn, lần nào lên Đà Lạt cũng đến Tùng từ sáng sớm, khi quán vừa mở cửa. Cô cầm theo một cuốn sách, gọi ly cà phê phin không đường và ngồi sát ô kính lớn. Thỉnh thoảng đọc. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài phố. Thỉnh thoảng ngồi im nghĩ vẩn vơ. Cứ như thế, hơn 20 năm qua…

Piano và tủ sách ở tầng trên. Những bộ sách đóng gáy gợi lại không khí trí thức ngày trước ẢNH: LAM YÊN

Chỗ ngồi dưới cầu thang và bức tranh Trịnh Công Sơn ẢNH: LAM YÊN

Một tách cà phê và ấm trà bên cửa kính ẢNH: LAM YÊN