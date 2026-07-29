Đà Nẵng khởi công khu công nghiệp Hòa Ninh hơn 6.200 tỉ đồng

Sáng 29.7, tại xã Bà Nà (thành phố Đà Nẵng), Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phú Mỹ 3 Đà Nẵng IP).

Khu công nghiệp Hòa Ninh được xây dựng trên phần diện tích tích hơn 400 ha, với tổng vốn đầu tư 6.204 tỉ đồng được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, đa ngành với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Phối cảnh dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận nhà đầu tư từ đầu năm 2025, hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, đất đai và môi trường trước khi chính thức bước vào giai đoạn xây dựng.

Theo quy hoạch, khu công nghiệp có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất.

Dự án sở hữu vị trí thuận lợi khi kết nối trực tiếp với cảng nước sâu Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng, Khu công nghệ cao, Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp - logistics hiện đại, góp phần mở rộng không gian phát triển và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào khu vực phía tây bắc thành phố.

Đáng chú ý, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ cũng là nhà đầu tư Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng quy mô 335 ha trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Hai dự án nằm liền kề được kỳ vọng tạo "động lực kép", hình thành quần thể công nghiệp đồng bộ, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí logistics, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động xuất khẩu.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Tạ Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, cho biết sau hơn 1 năm triển khai các thủ tục, dự án đã hoàn thành hơn 95% công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hơn 1.470 hồ sơ.

Kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án.

Ông Bảo nhấn mạnh, khi đi vào hoạt động ổn định, Khu công nghiệp Hòa Ninh dự kiến sẽ thu hút nhiều dự án công nghệ cao, tạo việc làm trực tiếp cho hơn 12.000 lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp và nguồn thu ngân sách của Đà Nẵng.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, đánh giá Khu công nghiệp Hòa Ninh là dự án hạ tầng công nghiệp quan trọng, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp thế hệ mới của thành phố.

Đặc biệt, sự kết nối giữa Khu công nghiệp Hòa Ninh và Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ mở rộng không gian thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào thành phố.

Ông Minh cho hay, Khu công nghiệp Hòa Ninh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, gắn với Tổ hợp bến cảng lỏng/khí Liên Chiểu và Nhà máy điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 có công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 1,59 tỉ USD, dự kiến vận hành vào năm 2030.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp xanh, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG và định hướng phát triển bền vững của thành phố.



Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ những vướng mắc còn lại trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào nhằm tạo điều kiện để dự án sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả đầu tư.