Đà Nẵng lập tổ công tác đặc biệt, phấn đấu 100% học sinh vùng biên học nội trú

Ngày 24.7, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành kế hoạch vận động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số năm học 2026 - 2027 tại các trường phổ thông nội trú thuộc 6 xã biên giới gồm Avương, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê và Tây Giang.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu huy động 100% học sinh trong độ tuổi đến trường học nội trú ngay từ đầu năm học 2026 - 2027; duy trì sĩ số đạt từ 99% trở lên trong học kỳ 1 và đạt 100% trong cả năm học.

Các chiến sĩ biên phòng thành phố Đà Nẵng tham gia xây dựng trường nội trú tại xã Đắc Pring ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh đó, thành phố đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như: 100% phụ huynh được tuyên truyền đầy đủ về mô hình trường phổ thông nội trú; 100% trường hợp phụ huynh chưa đồng thuận được gặp gỡ, đối thoại trực tiếp; 100% học sinh có nguy cơ không nhập học được phân công cá nhân theo dõi, vận động; toàn bộ học sinh lớp 1, lớp 2 được khảo sát, theo dõi và hỗ trợ thích nghi với môi trường học tập, sinh hoạt tại trường.

Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ thành lập tổ công tác do lãnh đạo UBND thành phố làm tổ trưởng nhằm chỉ đạo, điều phối, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị đưa các trường vào hoạt động.

Song song đó, một đoàn công tác liên ngành do lãnh đạo Sở GD-ĐT làm trưởng đoàn sẽ được thành lập để phối hợp tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp; hỗ trợ công tác tuyển sinh và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác bán trú, nội trú trước khi bước vào năm học mới.

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ tiến hành rà soát, phân loại toàn bộ học sinh thuộc diện tuyển sinh theo từng nhóm đối tượng để xây dựng phương án vận động phù hợp. Công tác tuyên truyền sẽ được triển khai trực tiếp đến từng hộ gia đình, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín và tăng cường truyền thông bằng tiếng địa phương nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thành phố cũng yêu cầu bổ sung đội ngũ quản sinh, bảo mẫu và nhân viên hỗ trợ học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3; thiết lập đường dây nóng giữa nhà trường với phụ huynh; tăng cường lực lượng quản lý học sinh ngoài giờ học; hoàn thiện hệ thống camera giám sát, hàng rào bảo vệ và tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

Theo lộ trình thực hiện, ngay trong tháng 7.2026 sẽ thành lập các tổ công tác, điều tra, rà soát học sinh thuộc diện tuyển sinh. Từ tháng 7 - 8, các đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa các trường vào vận hành thử.

Những ngôi trường ở các xã biên giới đang dần hình thành ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Từ ngày 15 - 30.8, các trường sẽ tổ chức "Tuần làm quen nội trú", vận hành thử toàn bộ hoạt động của nhà trường, đặc biệt là công tác tổ chức ăn, ở cho học sinh. Cùng với đó, mô hình "Anh chị đồng hành" sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ học sinh mới; tăng cường tư vấn tâm lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm; xây dựng thực đơn phù hợp với tập quán ăn uống của đồng bào địa phương và tạo điều kiện để phụ huynh có thể lưu trú cùng con trong thời gian đầu nếu cần thiết.

Nhà trường cũng sẽ duy trì kết nối thường xuyên với gia đình thông qua các nhóm Zalo của từng lớp để cập nhật tình hình học tập, sinh hoạt và sức khỏe của học sinh; đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong việc bảo đảm thông tin hai chiều và tổ chức cho học sinh về thăm gia đình theo định kỳ.

Theo kế hoạch, các trường sẽ chính thức đón học sinh nhập học trong tháng 9.2026; giai đoạn từ tháng 9 - 12 tập trung theo dõi, duy trì sĩ số. Thành phố Đà Nẵng sẽ sơ kết kết quả thực hiện vào tháng 1.2027 sau học kỳ 1 và tổng kết toàn diện vào tháng 5.2027, kết thúc năm học.