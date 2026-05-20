Đà Nẵng phạt doanh nghiệp giấy 420 triệu đồng do vi phạm quy định môi trường

Ngày 20.5, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Trụ sở chính của công ty đặt tại lô 4, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này bị phạt số tiền 420 triệu đồng do không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp - Môi trường.

Ngoài mức phạt tiền, UBND thành phố Đà Nẵng còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải đối với lò hơi công suất 5 tấn/giờ thuộc dự án đầu tư phát triển dây chuyền máy xay tự động và nâng công suất máy sóng do công ty làm chủ đầu tư. Thời gian đình chỉ là 4 tháng 15 ngày.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Trường hợp quá thời hạn quy định mà doanh nghiệp không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 22.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định công ty có hành vi vi phạm hành chính là không có giấy phép môi trường theo quy định. Hành vi này được quy định tại điểm c, khoản 4, điều 14 Nghị định 45/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Liên quan đến vụ việc, mới đây ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành công văn xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động xả thải của Công ty CP giấy Sài Gòn Miền Trung.

Theo công văn, nhằm khắc phục tình trạng phát tán bụi, khí thải và tro bay ra môi trường xung quanh, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường cũng như tránh ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lân cận và đời sống người dân khu vực, UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì xác minh, kiểm tra và giải quyết các kiến nghị liên quan đến hoạt động xả thải của doanh nghiệp.

Đồng thời, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được giao giám sát chặt chẽ lộ trình chuyển đổi công nghệ lò hơi và nâng cấp hệ thống xử lý chất thải của công ty theo đúng cam kết. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.