Đài CBS: Binh sĩ Mỹ bị thương vì Iran tấn công

Đài CBS News hôm 17.7 đưa tin một số binh sĩ Mỹ đã bị thương khi Iran tấn công các cơ sở quân sự ở Jordan hồi đầu tuần, trong bối cảnh Mỹ tiến hành đợt tập kích đêm thứ bảy liên tiếp vào Iran.

Các quan chức Mỹ giấu tin cho biết cuộc tấn công vào ít nhất hai căn cứ của Jordan do lực lượng Mỹ sử dụng đã dẫn đến “một số binh sĩ Mỹ bị thương”. Cả Mỹ lẫn Jordan đều không báo cáo trường hợp tử vong nào; số lượng binh sĩ bị thương và mức độ nghiêm trọng của vết thương vẫn chưa rõ.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 17.7 đăng ảnh vệ tinh độ phân giải cao chụp căn cứ không quân King Faisal tại Jordan trước và sau khi địa điểm này bị tên lửa đạn đạo tấn công, trong đó nhiều công trình bị đánh sập hoặc hư hại nặng ở ba khu vực.

Truyền thông Iran mô tả các địa điểm trúng đòn là “khu nhà ở của binh sĩ Mỹ”, trong khi tài khoản chuyên theo dõi chiến sự Trung Đông (EGYOSINT) cho rằng địa điểm này gồm các nhà kho, nhà chứa máy bay và doanh trại.

Tasnim không nêu rõ thời điểm chụp ảnh hay đòn tấn công căn cứ diễn ra khi nào, song nhấn mạnh hình ảnh đã “cho thấy lời nói dối của Jordan về đánh chặn tên lửa Iran”.

Bộ Chiến tranh Mỹ vẫn chưa xác nhận các trường hợp bị thương được báo cáo hoặc phản hồi về thông tin của CBS hay Tasnim. Cũng chưa rõ chính xác các cuộc tấn công xảy ra khi nào hoặc căn cứ nào bị tấn công. Máy bay chiến đấu của Mỹ thường xuyên hoạt động từ các cơ sở quân sự của Jordan, nhưng Mỹ không công khai tất cả các cơ sở mà lực lượng Mỹ sử dụng.

Trong tuần qua, Iran đã liên tục tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Iraq và Syria bằng tên lửa và máy bay không người lái để trả đũa các cuộc tấn công mới của Mỹ vào lãnh thổ Iran.

Khói bốc lên từ một vụ nổ tại một địa điểm không xác định, trong các cuộc tấn công mà Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho là nhằm vào Iran, ngày 17.7.2026 ẢNH: REUTERS

Tối 17.7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran đêm thứ bảy liên tiếp, gây ra một làn sóng trả đũa mới từ phía Iran.

Đến sáng 18.7, quân đội Iran tuyên bố rằng giai đoạn thứ 14 của Chiến dịch Tia Chớp đã nhắm mục tiêu vào các bể chứa nhiên liệu tại căn cứ không quân Al-Azraq của Jordan, một kho đạn dược tại trại Al-Udeiri của Kuwait, và các tòa nhà trụ sở, cơ sở lưu trữ đạn dược và các cây cầu nối tại căn cứ không quân Ali Al-Salem.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tên lửa đạn đạo của Iran đã tấn công các máy bay chiến đấu của Mỹ đóng tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Jordan. Đoạn video được các nguồn tin tình báo đăng tải dường như cho thấy một số tên lửa đánh chặn MIM-104 Patriot được phóng đi khi tên lửa tiếp cận căn cứ, tiếp theo là ít nhất hai vụ va chạm rõ ràng. Cả Washington và Amman đều chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào từ các cuộc tấn công mới nhất.

Tehran tuyên bố các cuộc tấn công trả đũa của mình đã gây thương vong cho binh sĩ Mỹ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 17.7 cho biết họ đã tấn công các máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ ở Jordan, cũng như lực lượng Mỹ và một bệ phóng tên lửa HIMARS ở Kuwait, gây ra “thương vong và thiệt hại đáng kể”. Iran cũng tuyên bố rằng “nhiều” binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã thiệt mạng ở Kuwait.

Không có tuyên bố nào được Lầu Năm Góc xác nhận. CENTCOM đã bác bỏ riêng tuyên bố của Iran rằng binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào căn cứ Al-Tanf ở Syria, và khẳng định không có binh sĩ Mỹ nào trong khu vực “thiệt mạng hoặc bị bắt gần đây”.