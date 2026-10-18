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    Dì 'nuôi' heo đất suốt 2 năm, bất ngờ tặng cháu gái ngày cưới

    Dương Lan
    Dương Lan
    Suốt hơn 2 năm, bà Phi ở An Giang dành dụm tiền trong heo đất để tặng cháu gái trong lễ vu quy. Món quà khiến cô dâu xúc động bởi người dì cũng là người mẹ thứ hai của chị.

    Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, trong lễ vu quy của cháu gái, người dì lấy con heo đất từ túi nilon ra để trao tặng. Người phụ nữ xúc động rơi nước mắt khi chứng kiến cháu gái lập gia đình. Nhận món quà đặc biệt từ dì, vợ chồng cháu cũng rưng rưng. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận tích cực, không quên gửi lời chúc phúc đến cặp vợ chồng.

    Dì tặng heo đất dành dụm 2 năm cho cháu gái trong lễ vu quy - Ảnh 1.

    Bà Phi đựng con heo đất trong túi nilon

    ẢNH: NVCC

    Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Lê Thị Bích Tuyền (29 tuổi, quê xã Thoại Sơn, An Giang) cho biết lễ vu quy diễn ra vào ngày 9.10. Người dì trao heo đất làm quà cưới cho chị là bà Phan Thị Linh Phi (42 tuổi). Chồng chị Tuyền là người Nhật Bản, cả hai quen biết và tìm hiểu nhau trong thời gian chị sang Nhật làm việc.

    Đoạn clip ghi lại cảnh bà Phi trao heo đất cho cháu gái nhận nhiều lượt xem trên mạng xã hội

    Mẹ chị Tuyền có 5 anh em, trong đó dì Phi là em gái duy nhất. Từ nhỏ đến lớn, chị Tuyền sống cùng bà ngoại và dì nên tình cảm giữa mọi người rất gắn bó. Với chị, dì không chỉ là người thân mà còn gần gũi như mẹ ruột, vì vậy chị vẫn thường gọi dì bằng cái tên thân thương là "mẹ út".

    "Cách đây hơn 2 năm, ba mình qua đời, để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho cháu, dì càng yêu thương mình hơn. Dì có nói sẽ để dành heo đất để tặng ngày mình lấy chồng. Dì bán hàng tạp hóa, ngày nào cũng bỏ tiền vào trong con heo đó để làm món quà đặc biệt", chị Tuyền nói.

    Chị Tuyền cho biết bản thân không đặt nặng số tiền có trong con heo đất. Điều khiến chị xúc động là bên trong có rất nhiều tờ tiền với mệnh giá khác nhau, được người dì chắt chiu, dành dụm suốt thời gian qua.Khoảnh khắc cả gia đình cùng đập heo đất trong tiếng cười vui vẻ đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong lễ vu quy của chị.

    Sau đám cưới, vợ chồng chị Tuyền sẽ quay lại Nhật Bản để tiếp tục làm việc.

    Dì tặng heo đất dành dụm 2 năm cho cháu gái trong lễ vu quy - Ảnh 3.

    Bà mong cháu gái sẽ luôn hạnh phúc

    ẢNH: NVCC

    Bà Phi cho biết cháu gái gắn bó với mình từ nhỏ nên bà luôn dành cho cháu tình yêu thương. Nhân ngày cháu lên xe hoa, bà muốn chuẩn bị một món quà ý nghĩa, gửi gắm lời chúc vợ chồng cháu có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Vì vậy, mỗi ngày bà đều dành dụm một ít tiền bỏ vào heo đất, mong món quà thêm đầy đặn.

    "Từ khi cháu sinh ra, tôi đã phụ chăm sóc và xem cháu như con gái của mình. Nay nhìn cháu gái và cháu rể cùng đập heo đất trong không khí vui vẻ, phấn khởi, tôi cũng mừng lắm. Tôi hy vọng vợ chồng cháu luôn mạnh khỏe, làm ăn ổn định và thường xuyên về thăm gia đình", bà Phi chia sẻ.

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    lễ vu quy Cháu gái heo đất Cô dâu AN GIANG tặng heo đất ngày cưới

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