Phần 2 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Cơ hội trúng tuyển ra sao ở những ngành ‘nóng’?" diễn ra vào lúc 15 giờ 15 hôm nay (7.7), sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin quan trọng về xét tuyển ĐH, tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển nhờ chiến thuật lựa chọn và đăng ký nguyện vọng, đặc biệt ở những ngành đang thu hút sự quan tâm của xã hội.

Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Tại chương trình, bên cạnh việc cung cấp những thông tin xét tuyển như điểm sàn, phương thức, tổ hợp môn, chỉ tiêu..., đại diện các trường ĐH còn nhận định về mức độ cạnh tranh của các thí sinh trong mỗi nhóm ngành nghề, đặc biệt là những ngành nhiều năm qua và năm nay tiếp tục thu hút thí sinh.

Thí sinh còn đang trong giai đoạn đăng ký xét tuyển nhưng rất quan tâm đến dự báo điểm chuẩn năm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ thực tế tuyển sinh, các chuyên gia giải mã sức hút của các ngành "nóng" và đưa ra lời khuyên: Nên chọn ngành "hot" hay ngành mình yêu thích, và nên chọn đúng ngành mình yêu thích ở trường có mức điểm phù hợp hay chọn ngành mình không yêu thích lắm ở trường tốp trên?

Mặc dù điểm chuẩn còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu, phổ điểm thí sinh nộp vào, nhưng từ dữ liệu phổ điểm và bách phân vị của 5 tổ hợp truyền thống A00, A01, B00, C00 và D01 do Bộ GD-ĐT công bố, cùng với xu hướng chọn ngành của thí sinh, tại chương trình, đại diện các trường ĐH sẽ phân tích và đưa ra những nhận định, dự đoán về điểm chuẩn năm nay.

Đây cũng là thời điểm không ít thí sinh đang còn rất đắn đo, nhấc lên đặt xuống từng vị trí thứ tự ưu tiên, đặc biệt là ở những ngành học đang có sức hút cực kỳ lớn hiện nay. Tại chương trình, các chuyên gia sẽ đưa ra những lời khuyên về cách lựa chọ, sắp xếp nguyện vọng và những lưu ý quan trọng về kỹ thuật đăng ký xét tuyển.

Tham gia chương trình có các khách mời:

Các khách mời tham gia tư vấn chương trình chiều nay tại Báo Thanh Niên ảnh: Lê Thanh Hải





Tiến sĩ Ngô Minh Hải , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF);

, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF); Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách phòng Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing.

Nguyên tắc lựa chọn ngành: Ngành ''hot'' hay ngành bền vững?

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách phòng Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing thông tin năm nay điểm sàn của trường ở mức 16 điểm quy đổi cho tất cả các phương thức: xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi V-SAT, điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM (trừ ngành luật kinh tế còn chờ điểm sàn của Bộ GD-ĐT).

Lâu nay, xã hội vẫn có quan niệm học ngành đang được nhiều người quan tâm ra trường sẽ được thị trường lao động săn đón và thu nhập tốt. Vì thế, đây chính là một trong những tiêu chí chọn ngành học của thí sinh.

Trao đổi về vấn đề này, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng nêu quan điểm: Ngành “nóng” trong xét tuyển ĐH chỉ mang tính tạm thời và thay đổi theo thời gian. Do đó, thí sinh cần bình tĩnh, cần xem xét sự bền vững của một ngành trong thời gian dài thay vì độ “hot” chỉ trong một thời gian ngắn. Thí sinh cần chọn được ngành thực sự phù hợp với đam mê, năng lực của bản thân. Một số ngành xu hướng của trường hiện nay như marketing, kinh doanh quốc tế với điểm chuẩn trúng tuyển năm ngoái khá cao, từ 24 điểm trở lên. Một số ngành khác cũng lấy từ mức 23 điểm trở lên.

Trong khi đó, tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF), cho rằng: có thể nói ở UEF ngành nào cũng “hot”. Tất cả các ngành khi được tuyển sinh đào tạo đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Tuy nhiên, thí sinh chọn ngành nên xuất phát từ tư duy hiểu bản thân mình để thực sự thấy sự phù hợp. Ngành “hot” nhưng nếu người học không đáp ứng được yêu cầu cũng khó thành công. Ngoài ra, chọn ngành còn phải nhìn thấy được xu hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Về mức sàn xét tuyển, tiến sĩ Ngô Minh Hải cho hay trường đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đào tạo các phương thức tuyển sinh. Trong đó, trường nhận hồ sơ từ 15 điểm trở lên với điểm thi tốt nghiệp THPT; 18 điểm với học bạ 6 học kỳ, 600 điểm trở lên với kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM… Riêng nhóm ngành luật, trường còn chờ thông tin của Bộ GD-ĐT.

Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF) ảnh: Lê Thanh Hải

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