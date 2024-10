Điểm xung đột: Iran bị tố muốn ám sát thủ tướng Israel; F-16 của Ukraine 'mất dạng'?

Israel cũng cho biết đã không kích diệt 3 chỉ huy Hezbollah, trong đó có một người chịu trách nhiệm phát triển vũ khí chiến lược. Hezbollah không đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó một ngày, quân đội Israel cho hay đã phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng ngầm ở miền nam Li Băng và giết chết phó chỉ huy của Hezbollah tại khu vực Bint Jbeil vào ngày 18.10.

Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah nổ ra cách đây một năm khi Hezbollah bắt đầu phóng tên lửa qua biên giới vào Israel để ủng hộ lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Theo Bộ Y tế Li Băng, kể từ tháng 10.2023, hàng chục ngàn người đã phải di dời và hơn 2.400 người đã thiệt mạng tại Li Băng, phần lớn là trong tháng qua, trong khi theo chính quyền Israel, 59 người đã thiệt mạng ở miền bắc Israel và Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Trong vài ngày qua, Hezbollah tuyên bố cuộc chiến với Israel sẽ bước sang trang mới sau khi Israel nói đã tiêu diệt thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Yahya Sinwar, vào ngày 16.10.

Sau đó, một chiếc máy bay không người lái (UAV) đã rơi xuống ngôi nhà của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại thành phố Caesarea, phía bắc Tel Aviv.

Theo tờ The Times of Israel, ông Netanyahu và phu nhân không có ở nhà vào thời điểm đó và vụ việc không làm ai bị thương dù ngôi nhà bị cho là đã bị thiệt hại nhỏ. Ban đầu có thông tin cho rằng UAV đó là do lực lượng Hezbollah phóng. Tuy nhiên, giới chức Iran lại có suy nghĩ khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19.10 cho biết Mỹ muốn Israel thu hẹp quy mô một số cuộc tấn công tại thủ đô Beirut của Li Băng, đồng thời cảnh báo con số thương vong dân sự mà quân đội Israel gây ra hiện là “quá cao”.

Bộ trưởng Austin nói: “Chúng tôi muốn thấy Israel thu hẹp quy mô một số cuộc tấn công mà họ đang thực hiện, đặc biệt là trong và xung quanh Beirut. Chúng tôi cũng muốn thúc đẩy đàm phán cho phép thường dân ở cả hai bên biên giới trở về nhà”.

Bình luận của ông Austin được đưa ra vài giờ sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào một số địa điểm ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut.

Hàng chục ngàn người đã phải tản cư khỏi khu vực này kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công thường xuyên ở đó khoảng 3 tuần trước. Đây từng là khu vực đông dân cư, là nơi đặt các văn phòng và cơ sở ngầm của Hezbollah.

Chuyển sang thông tin về tình hình xung đột ở Ukraine. Trong ngày 19.10, Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Zoriane ở miền đông Ukraine, tạo điều kiện cho quân đội nước này tiếp cận trung tâm công nghiệp Kurakhove, nằm phía tây thành phố Donetsk mà Nga đang kiểm soát.

Moscow tập trung tấn công Kurakhove, nơi trước đây có khoảng 20.000 người sinh sống. Kurakhove cũng là mục tiêu mà Moscow muốn kiểm soát do nằm gần trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk. Theo AFP, quân đội Nga còn tăng cường tấn công tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine.

Trong khi đó, báo Ukraineska Pravda ngày 19.10 đưa tin rằng Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã triển khai hơn 100 tên lửa và UAV vào tối 18 và ngày 19.10, gồm 98 UAV và 6 tên lửa Kh-59. Quân đội Ukraine đã đánh chặn 4 tên lửa và 42 UAV của Nga ở nhiều vùng, bao gồm thủ đô Kyiv. Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga tiếp tục tấn công tỉnh Kharkiv, với binh sĩ Moscow cách thành phố Kupiansk khoảng 20km về phía nam. Anh cho rằng các cuộc tấn công của Nga có khả năng cản trở các hoạt động quân sự của Ukraine ở bờ đông sông Oskil.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã tổn thất hơn 270 binh sĩ tại tỉnh Kursk và binh sĩ Nga đã đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine tại khu Leonidovo. Nga cho biết Ukraine đã mất hơn 24.000 binh sĩ và 167 xe tăng từ tháng 8 khi phát động chiến dịch tại Kursk. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 20.10.2024 của Báo Thanh Niên.