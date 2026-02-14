Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Độc đáo món cọ ỏm vùng đất Tổ

Liên Châu
14/02/2026 21:00 GMT+7

Vị chát rất thoáng qua đầu lưỡi nhưng cũng chính là nét đặc biệt hối thúc thực khách cảm nhận ngậy bùi của cùi cọ óng màu vàng rơm. Những trái cọ âm ấm, như thoảng chút ngai ngái, là lạ, mang lại hương vị thật đặc biệt, riêng có.

Cọ ỏm là món ăn được chế biến từ trái cọ - thứ quả của vùng đất Vua Hùng (Phú Thọ). Không phải hương thơm ấn tượng bởi các hương liệu hay các gia vị đặc sắc, cọ ỏm "níu kéo" thực khách bởi vị ngon rất mộc, nhưng lưu lại rất sâu.

Độc đáo món cọ ỏm vùng đất Tổ - Ảnh 1.
Độc đáo món cọ ỏm vùng đất Tổ - Ảnh 2.

Cọ ỏm - món ăn dân dã mang vị riêng của vùng quê Phú Thọ

Anh: Thùy Giang

Theo thông tin từ chị Thùy Giang (quê Phú Thọ), hiện công tác trong ngành báo, "ỏm" theo cách gọi địa phương là quả cọ được chế biến bằng cách luộc nhưng chỉ om om ở nhiệt độ nóng già, chứ không phải là luộc chín ở nhiệt độ sôi từ 100 độ như các món khác. Nước ỏm cọ là nước đun tầm 70 độ C, sau đó thả quả cọ vào đậy kín nắp hoặc vung nồi.

Chị Giang cho biết quả cọ được lựa chọn để làm món này là cọ nếp (cọ nhỏ, cùi dày), quả chín già, vỏ bóng và thường có màu tím đen, căng tròn, cần rửa sạch, chà hết vỏ. Trong lúc ỏm, nhiệt độ của nước chỉ vừa đủ, để cọ không nát và có độ mềm vừa đủ.

Lần đầu được thưởng thức cọ ỏm, thực khách thường bất ngờ vì những trái cọ có màu vàng rơm, căng tròn "cứng cáp" được bày trên đĩa, nhưng lại rất mềm, bùi, ngậy khi ăn.

Trong hơi lạnh của mùa xuân, chút cơm nóng hoặc đĩa xôi dẻo ăn cùng cọ ỏm và miếng chả chài (chế biến từ thịt lợn quê) thực sự là vị ngon "độc đắc". Nếu có dịp về với Phú Thọ những ngày đầu năm, cọ ỏm có thể là lựa chọn mà thực khách không nên bỏ qua. 

Trong đời sống, quả cọ được coi là một loại thực phẩm, chế biến từ phần thịt (cùi) quả cọ. Than sinh học sản xuất từ quả cọ còn giúp hấp phụ màu từ các vùng nước, góp phần loại bỏ các chất gây ô nhiễm một cách thân thiện với môi trường.

Trong y học, quả cọ có hoạt tính chống ô xy hóa mạnh, nhờ các hợp chất phenolic như caffeic acid và dẫn xuất. Bên cạnh đó, dịch chiết có tác dụng kháng, cơ chế liên quan đến phá hủy màng tế bào vi khuẩn. Trên hệ tiêu hóa - chuyển hóa, dầu từ cùi quả cọ thể hiện tác dụng chống loét dạ dày, bảo vệ gan, và một số phân đoạn chiết xuất có khả năng ức chế PTP1B và α-glucosidase, gợi ý tiềm năng ứng dụng trong hỗ trợ kiểm soát rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là đái tháo đường.

TS Phan Minh Đức (Phó chủ nhiệm bộ môn Y học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội)

