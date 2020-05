Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Người sống ở TP.HCM khó cưới sớm, tại sao?

Thạc sĩ tâm lý Đăng Hoàng An cho biết: Do lối suy nghĩ, tư tưởng muốn sống tự do, tập trung đầu tư cho tương lai, thực hiện những ước mơ, kế hoạch cá nhân hay cần thêm thời gian để trải nghiệm, du lịch nên ngày nay nhiều người trẻ ngại kết hôn sớm. Nhiều người nhận ra khi bước vào cuộc sống vợ chồng sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề phát sinh như là nuôi dạy con cái, mối quan hệ ứng xử nhà nội nhà ngoại và hàng tá vấn đề phức tạp khác lại càng ngại chuyện kết hôn. Nhiều người trẻ cho rằng mình chưa đủ điều kiện để cưới xin trong khi tình yêu dường như đã chín muồi, khát khao về chung nhà. Thực tế cho thấy, phụ nữ ngày nay càng đóng vai trò quan trọng hơn trong các hoạt động xã hội, họ ngại kết hôn sớm rồi phải sinh con. Mà không phải các bạn trẻ nào cũng trong tâm thế sẵn sàng. Do tác động của nền kinh tế thị trường khiến không ít người lao động trẻ tuổi bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Đại đa số người trẻ sinh sống và làm việc tại TP.HCM là dân lập nghiệp từ tỉnh lẻ thì việc thuê nhà đã là vấn đề. Nếu kết hôn và sinh con thì cuộc sống của họ sẽ càng thêm chật vật hơn, chưa tính đến chuyện nuôi đứa con trong thời đại bây giờ quá nhiều chi phí (tiền ăn, tiền học...). Chưa kể đến các áp lực khác từ công việc, quan hệ ứng xử với mọi người xung quanh làm cho các bạn trẻ mệt mỏi và lười yêu. Từ việc lười yêu sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến nhu cầu kết hôn, sống chung và gắn bó lâu dài với ai đó. Không những vậy, các vụ việc về bạo hành gia đình xuất hiện nhan nhản hằng ngày từ mạng xã hội đến bên ngoài đời sống khiến những hình ảnh không tiêu cực ấy bị ám vào trong tâm trí. Thêm vào đó, nhiều giá trị sống ồ ạt du nhập vào Việt Nam và có một bộ phận nhỏ bị cuốn vào trào lưu sống đơn thân đang lan truyền trong giới trẻ trên toàn thế giới. Và ít nhiều vẫn có trường hợp bị tiêm nhiễm lối sống phóng khoáng trong khi kỹ năng sống và bản lĩnh đối diện với những vấn đề mà hôn nhân mang đến của người trẻ còn hạn chế. Một trong những minh chứng dễ nhận thấy là sự đổ vỡ sau hôn nhân ngày càng có dấu hiệu gia tăng khiến nhiều người trẻ mất niềm tin vào hạnh phúc sau khi kết hôn, thay vào đó là lắng lo, sợ hãi về cuộc sống vợ chồng và muốn tôn thờ cuộc sống độc thân cho riêng mình.