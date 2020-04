Việt kiều ở Anh giữa dịch Covid-19: Chứng kiến thất nghiệp, người chết tăng cao

Chỉ sau gần 3 tuần nước Anh bị phong tỏa (lockdown), số lượng người thất nghiệp đã tăng cao. Rất nhiều công ty trong đó có cả các công ty lớn như Oasis, Warehouse đã phải tuyên bố phá sản. Khối lượng công việc của Lam (Việt kiều tại Anh) cũng ít đi, nhưng so với những người như anh bạn phóng viên Gareth McLean của tờ The Guardian hay nhiều người khác đang rơi vào cảnh túng quẫn vì dịch Covid-19 thì cô may mắn hơn nhiều. Cô tranh thủ ăn trưa nhanh rồi làm để có thể kết thúc công việc sớm.