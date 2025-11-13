Đội tuyển Việt Nam sẽ bay trên ‘đôi cánh’ đặc biệt, từng là trò cưng của cố nhân Troussier?

Những sự trở lại thú vị của đội tuyển Việt Nam

Những sự trở lại này không hề ngẫu nhiên, Phan Tuấn Tài có phong độ ổn định tại CLB Thể Công Viettel hơn 1 năm qua, còn Lê Văn Đô có những khoảnh khắc bùng nổ trong màu áo CLB Công an Hà Nội ở mùa giải trước, tại V-League và Cúp C1 Đông Nam Á. Trước đây, 2 cầu thủ này đều từng được tin tưởng dưới thời HLV Philippe Troussier, nhưng họ xuống phong độ sau khi ông Troussier rời đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U.23 Việt Nam, hồi đầu năm 2023. Giờ, khi phong độ đã tốt trở lại, Phan Tuấn Tài và Lê Văn Đô được HLV Kim Sang-sik gọi trở lại đội tuyển quốc gia.

Phan Tuấn Tài (12) trở lại đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Điểm mạnh của Phan Tuấn Tài là những pha tạt bóng rất chuẩn xác từ biên trái. Còn Lê Văn Đô có khả năng đi bóng tốc độ ở biên phải, trước khi di chuyển vào trung lộ rồi tung ra các pha sút bóng đầy uy lực. Sự có mặt của 2 cầu thủ này sẽ góp phần tăng khả năng tấn công ở 2 cánh của đội tuyển Việt Nam, trong trận đấu với đội tuyển Lào vào ngày 19.11 tới đây.

Với Phan Tuấn Tài trấn giữ nơi biên trái, Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Văn Vĩ sẽ yên tâm lao lên phía trên, hỗ trợ tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Chưa hết, bản thân Phan Tuấn Tài cũng có thể dâng cao, thực hiện những pha tạt bóng gây nguy hiểm cho đối phương, tạo cơ hội cho các đồng đội của mình ở khu vực cấm địa của đối thủ. Ở cánh đối diện, Lê Văn Đô sẽ hỗ trợ cho hậu vệ phải Trương Tiến Anh, người khá đơn độc ở các trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam.

Sự kỳ vọng dần tăng lên

Trong 3 trận đấu liên tiếp đã qua của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận gặp Malaysia ngày 10.6 (thua 0-4), gặp Nepal ngày 9.10 (thắng 3-1) và tái ngộ Nepal ngày 14.10 (thắng 1-0), đội tuyển Việt Nam tấn công không sắc sảo, thiếu đa dạng.

HLV Kim Sang-sik kế thừa di sản của người tiền nhiệm Troussier Ảnh: Minh Tú

Những pha lên bóng của đoàn quân trong tay HLV Kim Sang-sik chưa đủ nhanh và chưa đủ sắc nét để buộc hàng thủ đối phương rối loạn, từ đó tạo ra khoảng trống cho các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam khai thác. Chúng ta đang muốn cải thiện điều này. Chính vì thế, việc 2 cầu thủ Phan Tuấn Tài và Lê Văn Đô được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam, có thể sẽ giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik cải thiện khả năng tấn công, nhất là khả năng tấn công biên.

Một khi các pha tấn công ở 2 cánh của đội tuyển Việt Nam tốt hơn, hàng thủ của đội tuyển Lào sẽ bị kéo giãn. Khi đó, những gương mặt hoạt động ở khu vực trung lộ của đội tuyển Việt Nam như Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh… sẽ có cơ hội để khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đối phương.

HLV Kim Sang-sik đủ tỉnh táo để không phủ nhận sạch trơn các di sản mà HLV Philippe Troussier để lại cho bóng đá Việt Nam. 2 trong số những di sản đó là Phan Tuấn Tài và Lê Văn Đô, những người cũ dưới thời vị HLV người Pháp bắt đầu được trọng dụng dưới thời ông Kim.