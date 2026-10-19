Dự đoán tỷ số CLB CA TP.HCM thắng Thể Công Viettel: Olaha chơi rất hay, lập siêu phẩm

Olaha Mạnh Đức đang đạt phong độ cao cùng CLB CA TP.HCM ảnh: CLB CA TP.HCM

Chờ Olaha tiếp tục tỏa sáng

Trận đấu giữa CLB CA TP.HCM và Thể Công Viettel diễn ra muộn nhất vòng 4, vào lúc 18 giờ ngày 12.10 do đội khách cần thời gian hồi phục sau khi thi đấu ở AFC Champions League Two gặp Persib ngày 14.10.

Thể Công Viettel đang phải đối diện bài toán thể lực khắc nghiệt, trong trận đấu có lúc chơi với 10 người trên đất Indonesia, chiến đấu và thua sít sao 0-1 với tổng cộng 7 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ chia cho 2 đội.

Sau trận cầu cực kỳ hao tổn sức lực và tinh thần đó, toàn đội phải di chuyển nhiều chặng bay để có mặt ở TP.HCM và sau đó di chuyển đến gần sân Bình Dương chuẩn bị cho trận đấu. Ngược lại, CLB CA TP.HCM có trọn vẹn 1 tuần trời tập luyện ở đại bản doanh.

CLB CA TP.HCM đánh bại CLB Hà Nội 3-1 trên sân Bình Dương ảnh: CLB CA TP.HCM

Điều này giúp Olaha và dàn cầu thủ chất lượng Lê Giang Patrik, Tiến Linh, Minh Hoàng Williams, Đăng Khoa, Quốc Cường, Gia Bảo, Quang Hùng, Minh Trọng cùng các ngoại binh Narvaez, Leo, Cummings… chuẩn bị kỹ càng cả về thể lực lẫn lối chơi.

Được thi đấu trên sân nhà là địa lợi, lấy sức nhàn đấu sức mỏi là thiên thời, dàn cầu thủ đang đạt phong độ cao như Tiến Linh (ghi 2 bàn/2 trận, cán mốc 90 bàn cấp CLB chuyên nghiệp), Olaha lập tuyệt phẩm tại Shopee Cup… là nhân hòa.

Nhưng đội chủ nhà đừng quên là dù thua sít sao, Thể Công Viettel đã chơi ngang ngửa trên sân Persib - đội bóng đang 3 lần liên tiếp vô địch giải Super League của Indonesia, chỉ nhận bàn thua từ một lỗi cá nhân của Lương Chí Khải - trung vệ Việt kiều 27 tuổi.

Do đó nếu HLV Popov làm tốt được vấn đề tâm lý, Thể Công Viettel vẫn rất đáng gờm dù nhiều cầu thủ đang gặp vấn đề sức khỏe như Andre Luiz, Wesley, Ngọc Tân…

Chính điều này hóa ra lại giúp trận đấu trở nên đáng xem hơn, với kịch bản đội CA TP.HCM sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn phải dè chừng khả năng chuyển trạng thái rất nhanh của đối thủ với các mũi nhọn lợi hại như Văn Khang, Rimario,. Ribamar...

Nhưng với quá nhiều lợi thế và quyết tâm phải có chiến thắng trên sân nhà để tấn công vào tốp 5, Olaha và các đồng đội sẽ giúp CLB CA TP.HCM có được chiến thắng trên sân nhà thứ 2 liên tiếp, sau trận thắng đậm CLB Hà Nội 3-1.

Dự đoán: CLB CA TP.HCM thắng 1-0. Olaha lập công bằng một siêu phẩm.