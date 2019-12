Đi du lịch Thái Lan, phải chăng bạn đã ‘nhầm’ khi chọn Phuket?

Phuket rộng tương đương với đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam. Hai hòn đảo vốn xuất hiện khá nhiều trên truyền thông thế giới khiến tôi ít nhiều “tự động” có vài so sánh trong đầu trước khi bắt đầu chuyến bay vào cuối giờ chiều của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Phuket.

Và hình ảnh đầu tiên cho chuyến bay đến hòn đảo ở miền Nam Thái Lan này là một gia đình trẻ người Nga với chiếc nón lá có in chữ Phú Quốc. Chỉ hỏi chuyện được ít phút, chị Anna cho biết chị và chồng con vừa trải qua một tuần thú vị ở Phú Quốc và sau đó là họ lại tiếp tục bay sang Phuket để chuyến khám phá biển đảo ở Đông Nam Á: “Chúng tôi có một trải nghiệm tuyệt vời ở Phú Quốc. Còn Phuket thì chưa biết thế nào, chúng tôi hào hứng lắm đây”. Tôi liền nói: “Ah tôi cũng vậy. Nupakachi! (Hãy đợi đấy – tên một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nga” và chị Anna bật cười rồi đập tay với tôi và nói thêm: “Bạn ở TP.HCM hả, vậy bay đi Phuket tiện nhỉ”.

Tuyến TP.HCM – Phuket của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines mở ra vào giữa tháng 11 vừa qua khiến những ai ngại phải ngồi máy bay lâu rồi phải transit như tôi cảm thấy dễ chịu. Hành trình khám khá hòn đảo lớn nhất Thái Lan này kéo dài 5 ngày 4 ngày trong chuyến fam trip đến Phuket của Vietnam Airlines, do Công ty du lịch Tugo tổ chức, khởi đầu như vậy khiến tôi bớt đi chút ít… ngại ngùng.

Bởi cách nay gần 15 năm Phuket gánh chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên – trận sóng thần khủng khiếp đã càn quét Phuket. Nhưng tôi đã “sai” bởi có lẽ Phuket đã vươn lên từ đau khổ một cách thần kỳ. Những hình ảnh đen tối của Phuket vào tháng 12.2004 nay đã dần thay thế bởi những hình ảnh hồi sinh đầy ngoạn mục. Phuket năm ấy đã đi vào quá khứ.

Đảo James Bond là điểm check in nổi tiếng, không thể bỏ qua

Tôi nói “nhầm” là ngồi trên chiếc xe buýt cao “ngất ngưỡng” (loại xe du lịch với ghế ngồi ở tầng trên để du khách thoải mái ngắm cảnh) di chuyển về khách sạn, có lúc ai cũng cảm thấy mệt mệt vì xe leo dốc khá cao dù bác tài thuộc loại tay lái lụa. Bởi Phuket có địa hình đồi núi. Vậy nên đi đảo Phuket, bạn sẽ có một trải nghiệm khá khác khi được di chuyển… băng đèo khi đi qua các khu khác như Kata, Nai Mueang.

Đi đảo ư? Một buổi sáng là đủ để khám phá vịnh Phang Nga thuộc biển Andaman. Ngồi thuyền thong dong, ngắm cảnh Vườn quốc gia Ao Phang Nga, nghe hướng dẫn viên kể chuyện người Thái làm du lịch xanh - vừa biết cách thu hút du khách vừa bảo vệ thiên nhiên. Đã đến Phang Nga thì không thể bỏ qua đảo Ko Tapu, hay được gọi với cái tên rất khêu gợi... đảo James Bond. Và đã đến đảo James Bond thì không thể bỏ qua vài kiểu pose chụp hình “must have” như hai người đấu lưng tay cầm súng hay nép người theo vách đá tái hiện lại cảnh điệp viên 007 ẩn mình như trong phim The Man with the Golden Sun (năm 1974) quay tại đây.