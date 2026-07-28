Dưới 20 triệu, mua xe máy điện nào cho học sinh?

Trước năm học mới, xe máy điện phổ thông tiếp tục được nhiều phụ huynh quan tâm nhờ giá dễ tiếp cận, chi phí vận hành thấp và mẫu mã đa dạng. Với tầm tiền từ 12 - 19 triệu đồng, người mua hiện nay có nhiều lựa chọn xe máy điện.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là xe máy điện dành cho học sinh hiện nay không phải xe nào cũng phục vụ mọi lứa tuổi. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, người đủ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe gắn máy điện (xe máy điện). Do vậy, phụ huynh cần kiểm tra phân loại phương tiện, tốc độ và công suất trước khi mua và giao xe cho con.

Dưới đây là 6 mẫu xe nổi bật, đang được ưa chuộng trên thị trường.

VinFast Amio S2: Giá 12 triệu đồng

VinFast Amio S2 có giá niêm yết 12 triệu đồng (đã gồm VAT, pin LFP và bộ sạc). Xe dùng động cơ đặt tại bánh sau, cho công suất tối đa khoảng 800 W, đạt tốc độ giới hạn 25 km/giờ và có quãng đường di chuyển khoảng 65 km sau một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn. Thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ.

VinFast Amio S2 có giá 12 triệu đồng, phù hợp nhu cầu đi học gần ẢNH: VINFAST

Tốc độ thiết kế vừa phải giúp mẫu xe điện VinFast dễ sử dụng, phù hợp cho nhu cầu đi học hoặc di chuyển gần. Xe trang bị cốp dung tích 12 lít, màn hình LED màu, giảm xóc thủy lực và phanh cơ ở cả hai bánh. Mặc dù vậy, điểm cần cân nhắc với phụ huynh khi mua mẫu xe này là hạn chế về tốc độ và quãng đường di chuyển. Nếu nhu cầu di chuyển nhiều, quãng đường đi xa hoặc thường xuyên đi qua tuyến đường đông, VinFast Amio S2 sẽ chưa thực sự phù hợp.

VinFast ZGoo: Giá 13,3 triệu đồng

Một lựa chọn đáng cân nhắc khác cũng thuộc thương hiệu VinFast là Zgoo. Hiện nay, trên các kênh bán hàng trực tuyến, hãng niêm yết giá ZGoo ở mức 13,3 triệu đồng, đã gồm VAT, một pin LFP dung lượng 1,2 kWh và bộ sạc. Xe có công suất tối đa 1.100 W, đạt tốc độ 39 km/giờ, quãng đường khoảng 70 km và cần khoảng 6 giờ 30 phút để sạc đầy.

VinFast ZGoo dùng pin LFP, quãng đường công bố khoảng 70 km ẢNH: VINFAST

ZGoo linh hoạt hơn Amio S2 nhưng thiết kế vẫn gọn gàng. Cốp xe 14 lít đủ chứa áo mưa cùng một số vật dụng nhỏ, trong khi đèn pha dạng LED Projector. Điểm cần lưu ý là xe vẫn dùng phanh cơ ở cả hai bánh.

Yadea Xbull H: Giá 13,99 triệu đồng

Yadea Xbull H có giá bán lẻ đề xuất 13,99 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng học sinh và người trẻ thích kiểu dáng thể thao. Xe dùng động cơ công suất tối đa 1.000 W, tốc độ khoảng 40 km/giờ, ắc-quy Graphene 48V - 22Ah và quãng đường công bố khoảng 70 km mỗi lần sạc đầy.

Yadea Xbull H hướng đến học sinh yêu thích phong cách thể thao ẢNH: YADEA

Phiên bản nâng cấp của Xbull H trang bị màn hình LED 6,3 inch, kết nối ứng dụng AIGO, mở khóa Bluetooth cùng một số tính năng hỗ trợ kiểm soát khi xuống dốc, hạn chế trượt bánh. Dù vậy, cốp xe khá nhỏ khiến Xbull H hợp với người coi trọng phong cách hơn nhu cầu mang nhiều sách vở, đồ dùng.

Yadea Omee: Giá 15,99 triệu đồng

Yadea Omee cũng là một trong những mẫu xe điện dành cho học sinh được ưa chuộng. Mẫu xe này đang được hãng xe Trung Quốc phân phối 3 phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn giá 15,99 triệu đồng. Xe dùng động cơ hub TTFAR công suất định mức 1.000 W, tối đa 1.350 Watt, tốc độ cao nhất 48 km/giờ. Ngoài ra, Omee trang bị Pin lithium 48V - 30Ah cho quãng đường di chuyển công bố lên tới 89 km.

Yadea Omee nổi bật với pin lithium và khả năng di chuyển xa ẢNH: YADEA

Khả năng đi xa phù hợp với học sinh phải học chính khóa, học thêm và di chuyển nhiều trong ngày. Tuy nhiên, tốc độ gần 50 km/giờ đòi hỏi người lái phải đủ tuổi, có kỹ năng sử dụng. Phụ huynh cũng cần hỏi rõ cấu hình để tránh nhầm trang bị của Omee bản tiêu chuẩn với Omee bản H hoặc Omee P.

Dibao Rosa: Giá 16,69 triệu đồng

Dibao Rosa cũng đang là một trong những mẫu xe điện được ưa chuộng trên thị trường. Mẫu xe thương hiệu Đài Loan hiện có giá bán lẻ đề xuất 16,69 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ công suất tối đa 1.400 W, ắc-quy 60V - 23Ah, tốc độ trong khoảng 40 - 45 km/giờ và quãng đường di chuyển tầm 80 - 90 km tùy điều kiện sử dụng. Theo công bố của nhà sản xuất, thời gian sạc tối đa của xe khoảng 12 giờ.

Dibao Rosa sở hữu kiểu dáng bo tròn, thời trang ẢNH: DIBAO

Rosa có thiết kế bo tròn, dáng xe tay ga, phanh đĩa trước, phanh cơ sau và lốp không săm. Đổi lại, trọng lượng khoảng lên đến 90 kg và thời gian sạc dài là những yếu tố nên cân nhắc, nhất là với học sinh có vóc dáng nhỏ hoặc thường xuyên phải dắt xe.

Yadea Ova: Giá 18,19 triệu đồng

Một lựa chọn xe điện khác của thương hiệu Yadea cũng đáng cân nhắc cho học sinh là Yadea Ova. Mẫu xe này hiện có giá 18,19 triệu đồng. Ova dùng động cơ TTFAR công suất tối đa 1.450 W, tốc độ 44 km/giờ, ắc-quy Graphene 60V - 22Ah và đi được khoảng 80 km. Thời gian sạc từ 7 - 8 giờ.

Yadea Ova có cốp 17 lít, tích hợp nhiều tính năng thông minh nhưng giá khá cao ẢNH: YADEA

Về thiết kế và trang bị, xe có chiều cao yên 740 mm, cốp 17 lít, phanh đĩa trước và ba chế độ lái. Nền tảng AIGO Pro hỗ trợ mở khóa Bluetooth, định vị và quản lý xe. Yadea Ova phù hợp với học sinh vóc dáng vừa hoặc nhỏ, cần thiết kế thời trang và không gian chứa đồ tốt. Tuy nhiên, mức giá xe khá cao, tiệm cận mốc 20 triệu đồng.