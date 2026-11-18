Sáng 15.11, theo ghi nhận tại đường Trục chính 10 - Alexandre de Rhodes (phường Linh Xuân, TP.HCM), nhiều đoạn mặt đường bong tróc, nứt vỡ, xuất hiện các ổ gà. Sau cơn mưa buổi sáng, nước vẫn đọng trong những hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi xe máy.



Tuyến đường này kết nối làng đại học với Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 và ga metro Đại học Quốc gia ẢNH: PHI LONG

Tuyến đường dài hơn 800 m nhưng có đến 3 đoạn hư hỏng. Mặt đường chắp vá, nhiều nơi lổn nhổn sỏi đá, rác thải. Những ổ gà nằm rải rác trên phần đường xe chạy khiến người đi đường phải liên tục quan sát, tránh né.

Khoảng 8 giờ, phương tiện lưu thông khá đông theo cả hai hướng, từ đường song hành Xa lộ Hà Nội vào Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (người dân khu vực gọi là làng đại học) và ngược lại. Ngoài xe máy, thỉnh thoảng còn có ô tô, xe tải đi qua.

Theo người dân địa phương, tuyến đường thường xuyên đông phương tiện, nhất là vào giờ cao điểm sáng và chiều. Trong thời gian đường 621 - Đại lộ đại học đang thi công, đường Trục chính 10 - Alexandre de Rhodes là một trong những lối đi vào làng đại học được nhiều người dân, sinh viên lựa chọn.

Mặt đường xuống cấp kéo dài nhiều năm

Sống gần 20 năm trên đường Trục chính 10 - Alexandre de Rhodes, bà chủ quán cơm bình dân (phường Linh Xuân) cho biết tình trạng mặt đường xuống cấp đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Để hạn chế nguy hiểm cho người đi đường, gia đình bà cùng một số hộ dân xung quanh nhiều lần tự dặm vá những ổ gà trước nhà. Tuy nhiên, những vị trí được sửa chữa vẫn tiếp tục hư hỏng.

Lượng phương tiện tương đối đông ở cả hai hướng, người đi đường di chuyển chậm trên đoạn đường ẢNH: PHI LONG

"Mỗi khi trời nắng, nhà tôi phải đem xi măng ra tự trám nhưng vẫn bị hư. Chúng tôi đã phải sửa lại 3 lần rồi", bà kể.

Theo bà, những ngày trời mưa, rác cùng chất bẩn từ phía trong tuyến đường tràn ra, khiến cống rãnh bị tắc, dễ gây ngập. Khi nước dâng lên, những ổ gà bị che khuất, thành "bẫy" đối với người đi xe máy.

"Ở đây đã có một số trường hợp người bị vướng ổ gà, gờ cao hay sống trâu rồi té ngã, xây xát. Những ngày mưa lại càng nguy hiểm hơn cho người đi đường", bà chủ quán cơm chia sẻ.

Chị Minh An (phường Phú Thạnh) kể trong một lần đến thăm bạn, chị đi trúng ổ gà đọng nước khiến xe chao đảo rồi ngã xuống đường. May mắn chỉ bị trầy xước nhẹ và lấm bẩn quần áo, nhưng sự cố khiến chị cảm thấy bất an khi đi qua tuyến đường này.



"Tôi thấy ổ gà trên đường cần được lấp rồi rải nhựa đường nhanh chóng để đảm bảo việc đi lại. Vì đây là đường nhanh nhất để vào trong làng đại học ở thời điểm hiện tại nên rất nhiều sinh viên, người dân sử dụng", chị Minh An nói.

Chật vật né ổ gà

Ngoài những ổ gà, ổ voi, rác thải và chất bẩn từ khu vực đại học trôi xuống cũng khiến đường Trục chính 10 - Alexandre de Rhodes thêm nhếch nhác.

Tại những đoạn hư hỏng, rác, sỏi đá và chất bẩn đọng trong các ổ gà, trên mặt đường và miệng cống. Khi trời mưa gây ngập, một phần rác thải nổi trên mặt nước, khiến người đi xe máy vừa phải tránh ổ gà, vừa tìm cách né các chướng ngại vật.

Người dân tự vá 3 lần nhưng đường vẫn hư ẢNH: PHI LONG

Thường xuyên đi học qua tuyến đường này, chị Minh Thy (phường Hiệp Bình) cho biết việc di chuyển vào những ngày mưa khá vất vả. Ngoài quan sát phương tiện xung quanh, chị còn phải chú ý những đoạn nước đọng, rác thải và mặt đường hư hỏng để tránh bị ngã.

"Tôi đã suýt bị mất lái do vướng phải chất thải trên chỗ nước ngập, cũng như đi vào một cái ổ gà. Mỗi lần đi đường này, tôi thấy giống như đang ở trong thử thách sinh tồn vậy", chị Minh Thy chia sẻ.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng xuống cấp kéo dài khiến việc đi lại trên tuyến đường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với sinh viên thường xuyên sử dụng xe máy để đến trường.

Người dân mong các đoạn đường hư hỏng sớm được sửa chữa, xử lý những ổ gà, ổ voi và tình trạng rác thải, nước đọng để việc đi lại an toàn hơn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đây là tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của phường.



Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, sở sẽ có công văn yêu cầu phường khẩn trương xử lý tình trạng hư hỏng trên tuyến đường nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân lưu thông.