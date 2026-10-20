Giấc mơ dang dở của Mbappe còn kéo dài?

Tình cảnh trớ trêu

Khi đặt bút ký hợp đồng với Real Madrid, Mbappe không giấu tham vọng muốn trở thành người kế tục xứng đáng của Leo Messi, Cristiano Ronaldo và có thể hiện thực hóa giấc mơ cá nhân là giành danh hiệu Quả bóng vàng. Thế nhưng thực tế diễn ra lại quá éo le. Real Madrid dừng bước ở tứ kết Champions League 2025 - 2026 và không giành được bất kỳ danh hiệu nào từ La Liga, Copa del Rey cho đến Champions League. Đây cũng là một trong những mùa giải đáng thất vọng nhất lịch sử của CLB.

Mbappe rất khó giành Quả bóng vàng 2026 ẢNH: REUTERS

Trớ trêu thay, PSG, đội bóng Mbappe từng khoác áo suốt 7 năm, lại vô địch Champions League 2 mùa liên tiếp (2024 - 2025 và 2025 - 2026), trở thành CLB Pháp đầu tiên trong lịch sử làm được điều này và là đội bóng thứ 2 ở châu Âu thời hiện đại bảo vệ thành công chức vô địch. Và chính Ousmane Dembele - người gánh vác vai trò ngôi sao tấn công số 1 của PSG sau khi Mbappe rời đi, đã đoạt Quả bóng vàng 2025, vượt qua Lamine Yamal với số phiếu sít sao. Đôi lúc, khán giả PSG vẫn xướng tên Mbappe, nhưng bằng những lời lẽ mang tính châm biếm nhiều hơn là tôn vinh. Mùa vừa rồi, bản thân Mbappe có màn trình diễn không tệ khi ghi 15 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn chưa thể một lần nữa chạm tay vào chiếc cúp bạc.

Thế khó của Mbappe

Nhìn sang cuộc đua Quả bóng vàng 2026, dự kiến trao giải ngày 26.10 tại London, cơ hội của Mbappe cũng không mấy sáng sủa. Theo đánh giá từ các chuyên gia quốc tế, Harry Kane đang là ứng viên số 1 nhờ cú ăn ba quốc nội cùng Bayern Munich (Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, Siêu cúp Đức) và danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu với 61 bàn sau 51 trận. Rõ ràng đây là một mùa giải khá trọn vẹn đối với tiền đạo người Anh. Xếp ngay sau là Lamine Yamal khi anh cùng Barca vô địch La Liga, sau đó cùng Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026. Mbappe chỉ xếp thứ 3.

Về mặt thống kê cá nhân, Mbappe không thua kém ai: anh giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga (25 bàn), Vua phá lưới Champions League (15 bàn) và Chiếc giày vàng World Cup 2026 (10 bàn), tổng cộng 50 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải, một hiệu suất ghi bàn đáng nể. Nhưng Quả bóng vàng vốn luôn đặt nặng yếu tố thành tích tập thể song song với phong độ cá nhân, và đây chính là điểm yếu chí mạng của Mbappe năm nay: Real Madrid trắng tay hoàn toàn, đội tuyển Pháp cũng dừng bước ở bán kết World Cup. So với một Harry Kane vừa vô địch quốc nội vừa đoạt Giày vàng châu Âu, hay một Yamal vô địch cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, bộ sưu tập của Mbappe mùa này chỉ toàn những danh hiệu cá nhân mà thiếu danh hiệu tập thể nên chưa đủ sức thuyết phục.

Nếu các chuyên gia dự đoán chính xác, giấc mơ Quả bóng vàng của Mbappe nhiều khả năng sẽ phải chờ thêm ít nhất một năm nữa, thậm chí có thể là lâu hơn bởi Real Madrid vẫn đang tìm kiếm sự ổn định. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã bổ nhiệm 3 HLV chỉ trong chưa đầy 1 năm: Xabi Alonso bị sa thải, Alvaro Arbeloa tạm quyền, rồi Jose Mourinho trở lại sau 13 năm. Ở mùa giải 2026 - 2027, phong độ của Real Madrid cũng không thực sự thuyết phục khi chỉ đang đứng thứ 4 tại La Liga. Ngay từ thời điểm này, giới chuyên môn cũng đã đặt dấu hỏi về khả năng có danh hiệu của "Los Blancos". Và với một cầu thủ luôn đặt những cột mốc lớn làm mục tiêu sự nghiệp như Mbappe, quãng thời gian này rõ ràng không hề dễ chịu.