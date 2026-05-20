Giải mã Skoda Kushaq qua hành trình 500 km về miền Tây Nam Bộ

Vài năm trở lại đây, người Việt Nam chuyển hướng sang các mẫu SUV đô thị trong tầm giá khoảng 750 triệu đồng trở lại. Phân khúc này được xem là "sân chơi" của các mẫu xe đến từ các thương hiệu xe Hàn Quốc, Nhật Bản như Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce... Do đó, một thương hiệu, mẫu mã mới như Skoda Kushaq vừa gia nhập thị trường sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong câu chuyện cạnh tranh, giành thị phần.

Cung đường miền Tây Nam Bộ là nơi phù hợp để trải nghiệm, đánh giá ưu và nhược điểm của Kushaq ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ thực dụng, Kushaq lại là mẫu xe có khá nhiều điểm thú vị, từ thiết kế, trang bị cho đến khả năng vận hành. Bởi phía sau mẫu SUV này là nền tảng khung gầm MQB-A0 đến từ Volkswagen Group - yếu tố giúp chiếc xe mang lại cảm giác vận hành đầm chắc đúng kiểu xe châu Âu.

Tất nhiên, mọi thông số hay cảm nhận ban đầu sẽ chỉ mang tính tương đối nếu chưa đặt chiếc xe vào điều kiện vận hành thực tế. Và hành trình kéo dài 3 ngày 2 đêm cầm lái Kushaq bản Style hướng về miền Tây Nam Bộ, khám phá cực Nam tổ quốc… phần nào giúp người lái cảm nhận rõ hơn những ưu, nhược điểm của mẫu SUV đến từ thương hiệu xe của Cộng hòa Czech.

Thiết kế cân đối, trang bị tiện nghi thực dụng

Về tổng thể, Skoda Kushaq có ngoại hình cân đối, hài hòa... khác biệt so với phong cách cắt xẻ hay tạo hình cầu kỳ trên nhiều mẫu xe Hàn Quốc. Kiểu thiết kế này có thể không tạo cảm giác nổi bật khi lăn bánh nhưng đổi lại mang nét trung tính, bền dáng và ít lỗi thời theo năm tháng.

Tương tự nhiều mẫu xe khác của Skoda, Kushaq gây chú ý với lưới tản nhiệt đặc trưng, kết hợp nhiều chi tiết tạo hình vuông vức ở phần đầu xe nhằm nhấn mạnh vẻ cứng cáp. Cụm đèn pha LED tích hợp dải định vị ban ngày cho chất lượng chiếu sáng ở mức khá trong điều kiện vận hành thực tế. Phía sau, đèn hậu LED tạo hình boomerang giúp dễ nhận diện khi nhìn từ xa.

Skoda Kushaq có ngoại hình cân đối, hài hoà... khó lỗi thời theo năm tháng ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, đèn xi-nhan trước và sau vẫn sử dụng bóng halogen thay vì đồng bộ đèn LED như nhiều đối thủ cùng tầm giá.

Chi tiết dễ gây tranh luận trên Skoda Kushaq là bộ mâm 17 inch đi kèm lốp 205/55 ở phiên bản Style. Xét về thẩm mỹ, kích thước vành này không được đánh giá cao nhưng trải nghiệm thực tế cho thấy thành lốp dày giúp xe vận hành êm hơn trên các đoạn đường xấu, mố cầu hay ổ gà. Đồng thời, độ ồn từ lốp vọng vào khoang ca-bin cũng được kiểm soát ở mức khá dễ chịu.

Bước vào trong xe, thiết kế không gian nội thất không quá cầu kỳ với bố cục gọn gàng, thực dụng và thiên nhiều hơn về công năng sử dụng. Trong đó, màn hình trung tâm kích thước 10 inch có viền khá dày, phối màu đen sâu hòa vào giao diện hiển thị, tạo cảm giác màn hình lớn hơn thực tế. Bảng đồng hồ điện tử sau vô-lăng hiển thị nhiều thông tin, giao diện thân thiện người dùng.

Nội thất của Kushaq khá tinh gọn, thực dụng và thân thiện với người dùng ẢNH: CHÍ TÂM

Mặc dù chỉ trang bị dàn điều hòa tự động một vùng nhưng bù lại, Skoda Kushaq bản Style có tính năng làm mát và chỉnh điện 6 hướng cho hàng ghế trước, phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam. Ngoài ra, phiên bản này vẫn có đầy đủ ghế bọc da, đèn viền nội thất, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, cửa sổ trời... Tuy nhiên, thay vì sử dụng phanh tay điện tử, mẫu SUV đến từ châu Âu lại dùng phanh tay cơ.

Xét về không gian, hàng ghế sau trên Kushaq có khoảng sáng đầu khá thoải mái, khu vực để chân thoáng và phù hợp cho 5 thành viên di chuyển quãng đường dài. Dù vậy, tựa lưng của xe có độ nghiêng không quá nhiều. Đánh đổi, người dùng sẽ có khoang hành lý rộng rãi, có thể chứa 7 - 8 vali nhỏ.

Động cơ "nhỏ nhưng có võ"

Thời điểm xuất hiện tại Việt Nam, khối động cơ tăng áp 1.0 lít trên Kushaq từng khiến không ít người hoài nghi. Trải nghiệm thực tế qua nhiều địa hình tại miền Tây cho thấy mẫu xe này vận hành thuyết phục hơn những gì thông số thể hiện.

Nhìn qua những con số, khối động cơ trên mẫu xe này cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. So với các mẫu SUV đô thị dùng máy 1.5 lít hút khí tự nhiên, Kushaq ngang ngửa về công suất nhưng lại có lợi thế ở lực kéo.

Skoda tinh chỉnh tua máy chờ khá cao, lên tới khoảng 1.000 vòng/phút trên Kushaq ẢNH: CHÍ TÂM

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Skoda tinh chỉnh vòng tua máy quanh ngưỡng 1.000 vòng/phút khi xe đứng yên. Thiết lập này giúp xe phản hồi nhạy hơn khi đạp chân ga, tăng sự linh hoạt khi đi trong đô thị. Ngoài ra, điều này cũng phần nào giảm độ trễ turbo khi đạp thốc. Trong quá trình di chuyển thực tế trên cao tốc, xe tăng tốc khá tốt ở dải tốc độ 70 - 80 km/giờ nếu người lái chủ động phối hợp với lẫy chuyển số hoặc chuyển sang số S (Sport).

Ngoài động cơ, hệ thống treo cũng là chi tiết đáng khen trên Kushaq với khả năng dập tắt dao động tương đối tốt khi đi qua mố cầu, gờ giảm tốc hoặc các đoạn đường gợn sóng. Điều này giúp hạn chế sự bồng bềnh thường thấy trên các mẫu SUV đô thị gầm cao.

Đánh giá xe

Giữa rất nhiều lựa chọn trong phân khúc SUV đô thị hiện nay, Skoda Kushaq ví như "làn gió mới" dành cho nhóm khách hàng ưu tiên cảm giác lái và sự ổn định thân xe. Dù vẫn tồn tại một vài hạn chế nhưng điều này không làm lu mờ giá trị cốt lõi của một mẫu xe đến từ châu Âu, phù hợp trong tầm giá dưới 700 triệu đồng.