Giải mã Skoda Kushaq sau hành trình 500 km về miền Tây Nam Bộ

Vài năm trở lại đây, người Việt chuyển hướng sang dùng xe SUV đô thị tầm giá khoảng 750 triệu đồng trở lại. Phân khúc này được xem như "sân chơi" của các mẫu xe đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta... Do đó, với thương hiệu còn khác mới mẻ như Skoda Kushaq vừa gia nhập thị trường sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc đua tranh giành thị phần.

Cung đường 500 km từ TP.HCM hướng về Cà Mau phù hợp để thử thách Skoda Kushaq

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ thực dụng, Kushaq lại là mẫu xe có khá nhiều điểm thú vị, từ thiết kế, trang bị cho đến khả năng vận hành. Bởi, ẩn chứa trong mẫu SUV này là nền tảng khung gầm MQB-A0 của Volkswagen Group - yếu tố giúp chiếc SUV này mang đến cảm giác cầm lái đầm chắc đúng chất xe châu Âu.

Tất nhiên, mọi thông số hay cảm nhận ban đầu chỉ mang tính tương đối nếu chưa đặt mình vào ghế lái vận hành trên điều kiện đường sá thực tế. Và hành trình gần 500 km cầm lái Kushaq bản Style hướng từ TP.HCM về miền Tây Nam Bộ, khám phá cực Nam tổ quốc… phần nào giúp người lái cảm nhận rõ ưu, nhược điểm của mẫu SUV này.

Thiết kế cân đối, trang bị tiện nghi thực dụng

Ngoại hình Skoda Kushaq thiết kế cân đối, hài hòa, khác biệt so với phong cách cắt xẻ hay tạo hình cầu kỳ trên nhiều mẫu xe Hàn Quốc. Kiểu thiết kế này có thể không tạo cảm giác nổi bật khi lăn bánh nhưng đổi lại mang nét trung tính, bền dáng và ít lỗi thời theo thời gian.

Tương tự nhiều mẫu xe khác của Skoda, Kushaq gây chú ý với lưới tản nhiệt đặc trưng, kết hợp nhiều chi tiết tạo hình vuông vức ở phần đầu xe nhằm nhấn mạnh vẻ cứng cáp. Cụm đèn pha LED tích hợp dải định vị ban ngày cho chất lượng chiếu sáng ở mức khá trong điều kiện vận hành thực tế. Phía sau, đèn hậu LED tạo hình boomerang giúp dễ nhận diện từ xa.

Tuy nhiên, đèn xi-nhan trước và sau vẫn sử dụng bóng halogen thay vì đồng bộ đèn LED như trên nhiều mẫu xe đối thủ cùng tầm giá. Xe trang bị mâm 17 inch đi kèm lốp 205/55. Kích thước vành chưa được đánh giá cao nhưng lái trải nghiệm thực tế cho thấy, thành lốp dày giúp xe vận hành êm mượt hơn trên đoạn đường xấu. Độ ồn từ lốp vọng vào khoang lái cũng được triệt tiêu ở mức khá dễ chịu.

Bước vào bên trong xe,không gian nội thất không quá cầu kỳ với bố cục gọn gàng, thực dụng và thiên hướng nhiều về công năng sử dụng. Trong đó, màn hình trung tâm kích thước 10 inch có viền khá dày, phối màu đen sâu hòa vào giao diện hiển thị, tạo cảm giác màn hình lớn hơn thực tế. Bảng đồng hồ điện tử sau vô-lăng hiển thị nhiều thông tin, giao diện thân thiện với người dùng.

Mặc dù chỉ trang bị dàn điều hòa tự động một vùng nhưng bù lại, Skoda Kushaq bản Style có tính năng làm mát và chỉnh điện 6 hướng cho hàng ghế trước, phù hợp với điều kiện lái xe thực tế tại Việt Nam. Ngoài ra, phiên bản này vẫn có đầy đủ ghế bọc da, đèn viền nội thất, cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau, cửa sổ trời... Tuy nhiên, thay vì sử dụng phanh tay điện tử, mẫu SUV đến từ châu Âu lại dùng phanh tay cơ.

Không gian ở hàng ghế sau trên Kushaq khá thoải mái, khu vực để chân rộng thoáng, phù hợp với 5 hành khách di chuyển quãng đường dài. Dù vậy, tựa lưng của xe có độ nghiêng không quá nhiều. Bù lại, khoang hành lý rộng rãi, có thể chứa 7 - 8 vali nhỏ.

Động cơ "nhỏ nhưng có võ"

Ở thời điểm gia nhập thị trường Việt Nam, khối động cơ tăng áp 1.0 lít trên Kushaq từng khiến không ít người hoài nghi, nhưng cầm lái xe di chuyển qua nhiều cũng đường khác nhau cho thấy, mẫu xe này vận hành thuyết phục hơn những gì thông số thể hiện.

"Trái tim" của Kushaq sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. So với các mẫu SUV đô thị dùng động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, Kushaq ngang ngửa về công suất nhưng lại có lợi thế ở lực kéo.

Skoda Kushaq được tinh chỉnh vòng tua máy chờ khá cao, lên tới khoảng 1.000 vòng/phút

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Skoda tinh chỉnh vòng tua máy quanh ngưỡng 1.000 vòng/phút khi xe đứng yên. Thiết lập này giúp xe phản hồi nhanh nhạy hơn khi đạp chân ga, tăng độ linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, điều này cũng phần nào giảm độ trễ turbo khi đạp thốc ga. Di chuyển trên cao tốc, xe tăng tốc khá tốt ở dải tốc độ 70 - 80 km/giờ nếu người lái chủ động phối hợp với lẫy chuyển số hoặc chuyển sang số S (Sport).

Ngoài động cơ, hệ thống treo cũng là chi tiết đáng khen trên Kushaq với khả năng dập tắt dao động tương đối tốt khi chạy qua mố cầu, gờ giảm tốc hoặc các đoạn đường gợn sóng. Điều này giúp hạn chế sự bồng bềnh thường thấy trên xe SUV đô thị gầm cao.

Đánh giá xe

Giữa rất nhiều lựa chọn trong phân khúc SUV đô thị trên thị trường Việt Nam hiện nay, Skoda Kushaq được ví như "làn gió mới" dành cho nhóm khách hàng ưu tiên cảm giác lái và sự ổn định thân xe. Dù vẫn còn đó một vài hạn chế nhưng điều này không làm lu mờ giá trị cốt lõi của một mẫu xe đến từ châu Âu, phù hợp trong tầm giá 700 triệu đồng.