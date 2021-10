Nữ diễn viên 84 tuổi trong 'Trò chơi con mực', 'Điệu cha cha cha làng biển'

Đầu năm 2021, Kim Young Ok góp mặt trong phim Mouse Kẻ săn người , hay còn gọi Chuột bạch), vai bà ngoại của nữ chính Bong Yi ( Park Joo Hyun đóng). Nhân vật này được khán giả thương yêu vì trải qua cuộc sống khổ cực nhưng vẫn giữ được vẻ lạc quan cùng sự tốt bụng. Do đó, cảnh phim người bà dễ thương này bị hại chết khiến người xem đau lòng.

Sau Mouse, Kim Young Ok tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ trên phim trường . Tháng 9 năm nay, nữ diễn viên kỳ cựu có cùng lúc ba dự án ra mắt là Điệu cha cha cha làng biển, Trò chơi con mực , Thiếu nữ và quý ông. Đặc biệt, cả ba phim đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt và mỗi vai diễn của Kim Young Ok đều để lại dấu ấn riêng biệt.

Qua Điệu cha cha cha làng biển, Kim Young Ok khắc họa thành công một người bà tảo tần chân chất ở làng biển bình yên. Lối diễn xuất đầy cảm xúc của nữ diễn viên sinh năm 1937 đem đến cho người xem hình tượng người bà ở nông thôn chân thật và gần gũi. Kim Young Ok cũng là nhân tố góp phần tạo bầu không khí ấm áp cho cả bộ phim. Ngoài ra, các câu thoại và biểu cảm hóm hỉnh của bà cũng khiến khán giả thích thú.

Với Trò chơi con mực , Kim Young Ok chỉ xuất hiện vài phút trong 2 tập đầu và tập cuối. Ngôi sao Hàn 84 tuổi đảm nhận vai người mẹ cả đời cực khổ vì con trai Seong Gi Hun ( Lee Jung Jae ). Nhân vật của Kim Young Ok được xem là “chất xúc tác” quan trọng cho quyết định tham gia đấu trường sinh tử của Seong Gi Hun cũng như đẩy mạch phim lên cao trào.

Tới Thiếu nữ và quý ông đang chiếu, Kim Young Ok xuất hiện khá ít ỏi nhưng gây ấn tượng mạnh. Bà tiếp tục đóng vai người mẹ, người bà của các nhân vật chính trong phim. Sắp tới, Kim Young Ok sẽ tiếp tục lộ diện trên màn ảnh nhỏ thông qua vai Lee Moon Ok trong Jirisan (Núi Jiri), do Joo Ji Hoon và Jun Ji Hyun đóng vai chính. Jirisan dự kiến phát sóng vào cuối tháng 10 năm nay trên đài tvN.