Dịch Covid-19: Lâm Đồng sẵn sàng sử dụng trường học làm nơi cách ly khi cần thiết

Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục , cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới . Riêng học sinh lớp 12 đã kết thúc việc thi học kỳ 2, các đơn vị tổ chức chấm bài, lên điểm, hoàn thành hồ sơ học sinh; triển khai ôn tập thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến ; hướng dẫn học sinh các khối lớp còn lại tự ôn tập, ôn tập có hướng dẫn trực tuyến để tiếp tục thi học kỳ 2 khi dịch Covid-19 được kiềm chế.

Sở GD-ĐT Lâm Đồng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tăng cường công tác trực và bảo vệ an toàn, an ninh trường học. Thực hiện vệ sinh khuôn viên trường, lớp học, sắp xếp đồ dùng học sinh gọn gàng để chuẩn bị phương án các trường sẽ trở thành khu cách ly trong trường hợp cần thiết. Thực hiện các giải pháp khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn khi học sinh được phép tiếp tục đến trường.