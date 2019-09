Khơi dậy niềm say mê học tập để học sinh sáng tạo

Nhiều nơi hoãn khai giảng vì mưa lũ Lễ khai giảng năm học mới đã bị hoãn ở nhiều địa phương do mưa lũ. Học sinh ở 34 trường học H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) lần đầu tiên không được hưởng niềm vui ngày khai trường đúng ngày 5.9 do mưa kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông. Còn tại Nghệ An, do mưa lớn nên 135 trường học (chủ yếu ở TP.Vinh, TX.Cửa Lò và các huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nam Đàn) phải hoãn ngày khai trường. Một số trường có tổ chức thì Sở GD-ĐT chỉ đạo thực hiện không quá 30 phút và không báo cáo thành tích. Do có mưa lớn, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP.Hà Tĩnh) tổ chức lễ khai giảng ngay trong lớp học. Tại đây, giáo viên chủ nhiệm đọc thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Ông Mai Xuân Giang, Trưởng phòng GD-ĐT H.Mường Lát (Thanh Hóa), cho biết toàn huyện có 33 trường, nhưng do địa hình miền núi nên mỗi xã tổ chức một điểm khai giảng (trừ các trường ở TT.Mường Lát). Ngoài ra, cũng do HS nhiều trường ở trong các bản xa, nên có khoảng 3.000 HS không thể đến khai giảng.